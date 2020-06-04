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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, как обойти "смертельные" санкции США по "Северному потоку-2"

Экономика » Сырье » Газ

"Северный поток-2" надо достраивать скорейшим образом и находить механизмы для обхода американских санкций, а они есть, считает эксперт Геннадий Шмаль.

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Накажем всех — обещают сенаторы

Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2", сообщает "Блумберг" со ссылкой на проект документа.

Под санкции попадут порты, которые примут участвующие в строительстве корабли, компании, предоставляющие "услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования" на суда, а также страховые компании.

В тексте законопроекта будет указано, что всякий, кто участвует в проекте в любом качестве,

"незамедлительно столкнется с серьезными американскими санкциями", — заявил сенатор Тед Круз.

Кому санкции не страшны

Как сказал "Правде.Ру" президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль, санкционные меры по данному проекту не закончатся, американцы все время будут находить повод, поэтому нам надо искать такие пути и такие компании, на которые эти санкции не окажут какого-то влияния, это:

  • российские компании, которые могут и должны заниматься как страховкой, так и непосредственной деятельностью, и людьми;
  • компании в дружественных России странах, в тех же странах Персидского залива, которые не подчиняются санкциям Соединенных Штатов;
  • "Осталось совсем немного. Из Сибири построили уже много тысяч километров, осталось 140 км. Поэтому смешно будет, если не достроим. Уже вбухали довольно большой объем денег, инвестиций в это дело. Поэтому, конечно, надо проект завершать", — отметил эксперт.

Надо использовать наше трубоукладочное судно ("Академика Черского" — Прим. ред.), которое уже находится в порту в Германии, надо, чтобы оно скорейшим образом начинало работу, сделал вывод Геннадий Шмаль.

Как ранее сообщалось, "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому" — судно сменило владельца. Теперь оно — собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.

Основная деятельность СТИФ — "аренда и управление недвижимым имуществом" (из Российского международного реестра судов).

Как пояснили новые владельцы "Черского", деятельность СТИФ осуществляется в границах России.

"По этой причине, какие бы ограничения не придумывали американцы, они будут абсолютно бессмысленными". 

На данный момент судно-трубоукладчик пришвартовано в порту Мукран (Германия) и ждет команды продолжить возведение "Северного потока-2".

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Темы геннадий шмаль северный поток-2 антироссийские санкции
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