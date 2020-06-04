"Северный поток-2" надо достраивать скорейшим образом и находить механизмы для обхода американских санкций, а они есть, считает эксперт Геннадий Шмаль.
Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2", сообщает "Блумберг" со ссылкой на проект документа.
Под санкции попадут порты, которые примут участвующие в строительстве корабли, компании, предоставляющие "услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования" на суда, а также страховые компании.
В тексте законопроекта будет указано, что всякий, кто участвует в проекте в любом качестве,
"незамедлительно столкнется с серьезными американскими санкциями", — заявил сенатор Тед Круз.
Как сказал "Правде.Ру" президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль, санкционные меры по данному проекту не закончатся, американцы все время будут находить повод, поэтому нам надо искать такие пути и такие компании, на которые эти санкции не окажут какого-то влияния, это:
Надо использовать наше трубоукладочное судно ("Академика Черского" — Прим. ред.), которое уже находится в порту в Германии, надо, чтобы оно скорейшим образом начинало работу, сделал вывод Геннадий Шмаль.
Как ранее сообщалось, "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому" — судно сменило владельца. Теперь оно — собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.
Основная деятельность СТИФ — "аренда и управление недвижимым имуществом" (из Российского международного реестра судов).
Как пояснили новые владельцы "Черского", деятельность СТИФ осуществляется в границах России.
"По этой причине, какие бы ограничения не придумывали американцы, они будут абсолютно бессмысленными".
На данный момент судно-трубоукладчик пришвартовано в порту Мукран (Германия) и ждет команды продолжить возведение "Северного потока-2".
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Трубоукладчик "Александр Черский" может достраивать "Северный поток-2", не опасаясь американских санкций.