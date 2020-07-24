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Автор Любовь Степушова

Сергей Санакоев рассказал, почему Китай выиграет холодную войну у США

Мир » Азия

Китай, подхватив знамя Советского Союза, ведет холодную войну с США и непременно ее выиграет, считает китаевед Сергей Санакоев.

Китай и США — это идеологический конфликт

Конфликт США-Китай — это главный геополитический конфликт сегодняшнего дня, потому что это не только две главные экономики мира, но и идеологические противники, сказал в программе "Точка зрения" президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

По его словам, Соединенные Штаты олицетворяют уходящий миропорядок, сформированный ими самими, и провозгласившими себя гегемоном этого миропорядка,

Китайская Народная Республика — это другая модель, страна строит социализм, бенефициаром ее развития является народ.

"Уже в этом году все население Китая будет жить выше черты бедности, а средний класс составляет 400 миллионов человек. Китай обладает чудесно развитой инфраструктурой, осваивает космос, Китай — на взлете и ведет за собой группу стран, которые не ориентируются на США", — отметил Сергей Санакоев.

"Аннексии" Гонконга не было и не могло быть

Не удивительно, что обостряются отношения КНР с США, которые "в агонии совершает совершенно немыслимые действия", продолжил он.

Например, как можно объявлять об "аннексии" Гонконга, когда Маргарет Тэтчер и Дэн Сяопин подписали договор о передаче под юрисдикцию КНР этого города в 1997 году. Это, кстати, должно было пройти автоматически, так как 1898 году Великобритания взяла у Китая Гонконг в аренду на 99 лет, заметил китаевед.

Сергей Санакоев добавил, что за более чем 20 лет вместе с Китаем, Гонконг преобразился: построен тоннель под проливом Виктория, "фантастический" мост между Гонконгом и Макао, действует свободная экономическая зона, которая помогла Гонконгу стать мировым финансовым и торговым центром, и вдруг США говорят об его "аннексии".

"Концы не сходятся", — отметил китаевед.

Китай ощущает свою силу

Дело в том, пояснил он, что "война за Гонконг" — это следствие неудавшейся торговой войны между США и Китаем. Вроде бы и заключен мирный договор, но никто и не думает его выполнять.

Дональд Трамп прямо писал в Twitter, что если Китай в тарифах не пойдет на уступки, то США будут людей в Гонконге мотивировать на протесты.

"Китайцы в ответ совершенно разумно приняли закон (Закон о национальной безопасности Гонконга- Ред.), который защищает Гонконг от вмешательства извне, сепаратизма и терроризма, то есть это обычный закон федерального центра во всем мире — укрепить суды, полицию и порядок. А принцип "две системы — одно государство" остался, никто не упразднил в Гонконге капитализм", — сказал Сергей Санакоев.

"Я разговаривал с жителями Гонконга, и они мне говорили, что эти протесты им мешают спокойно жить. Суть Гонконга, чтобы там было спокойно, а если нет, то бизнес туда не пойдет. 95 % населения Гонконга довольны этим законом" — добавил эксперт.

Сергей Санакоев считает, что налагая ограничения на торговые операции с Гонконгом, США санкционируют свои 1300 компаний, которые через Гонконг вели операции с материком. Пекин же этих санкций не почувствует, потому что, "если еще в 90-х годах, через Гонконг шло 40 % внешнеторговой деятельности Пекина, то сейчас это менее 10%".

По словам китаеведа, изолировать экономику Китая невозможно, а если Китай объединиться с Россией, и они привлекут страны ШОС, БРИКС, то изолированными станут США и их союзники.

Китай выиграет холодную войну

Эксперт уверен, что каждая санкция США получит в Китае ответную зеркальную реакцию. Но самый серьезный ущерб от санкционной войны лежит  в политической, потому что санкции это грубейшее нарушение международного права, и идет настоящая холодная война.

Но это не вторая холодная война, как говорят в США, это продолжение той самой холодной войны с СССР, потому что это война систем, сказал эксперт.

"К сожалению, мы тогда нашу страну потеряли, но американцы заблуждаются в том, что они эту войну выиграли и стали гегемонами", отметил эксперт.

По мнению китаеведа, эта самоуверенность их подвела, они не заметили, "как знамя Советского Союза подхватил Китай" и "вывел сотни миллионов людей совсем в другую сторону".

"США Китай не победить, в этом смысл человеческого развития, мы построим другой миропорядок, в котором будет более безопасно, и все страны будут друг с другом взаимодействовать через здоровую конкуренцию", — сказал Сергей Санакоев.

России надо работать с Китаем по известным правилам

России не надо "бросаться в объятия Китая", надо развивать собственную экономику, и не бояться отношений с соседом. Существует мнение, что жители Дальнего Востока боятся китайской экспансии, однако Сергей Санакоев из личного опыта общения и работы в регионе сделал другой вывод.

"Наоборот, многие там говорят, что надо давать китайцам работать в России, сдавать в аренду землю для возделывания сельхозкультур. На самом деле, если на той стороне Амура страна развивается, а на этой нет, то, видимо, в "консерватории" надо что-то подправить. Китайцы не хотят к нам идти жить, у них уровень жизни лучше. Не надо их не пускать, надо пускать, пусть они инвестируют и работают, но по нашему законодательством, по нашим правилам. Китай сам так вырос и вполне понимает правила игры", — сделал вывод эксперт.

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