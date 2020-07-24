Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать

Мир

В Москве отреагировали на заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Россия может совместно с США выступить против политики Китая на мировой арене. Реакция была предсказуемой — отрицательной.

Госсекретарь США призывает к объединению

Майк Помпео выступил в Президентской библиотеке Ричарда Никсона с речью, которую многие наблюдатели расценили как своего рода объявление "холодной войны" Китаю. По словам госсекретаря, китайский народ и "свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая, которая угрожает мировым свободам.

"Свободный мир должен восторжествовать над этой новой тиранией. Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай, несомненно, изменит нас", — сказал он.

О России госсекретарь сказал уже после основного выступления, отвечая на вопросы слушателей. По его словам, Россия может совместно с США выступить против политики Китая на мировой арене.

"Я думаю, что такая возможность есть. Эта возможность рождена естественным характером отношениями между Россией и Китаем", — сказал госсекретарь.

"Если мы будем работать с Россией, я уверен, мы сможем сделать мир более безопасным. Я думаю, есть смысл работать с русскими, чтобы обеспечить мир не только для Соединенных Штатов, но и для всей планеты", — заявил Помпео.

Помпео не первый

А ранее заместить Майка Помпео Стивен Биган на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам сказал, что "Россия сталкивается с серьезной проблемой, связанной с присутствием Китая на ее южных границах", пояснив, что "история отношений между Россией и Китаем отличается значительной напряженностью".

"То, что это сейчас скрывается из-за сопернических отношений обеих стран с Соединенными Штатами, не является прочной основой китайско-российских отношений", — подчеркнул Биган.

При этом он же заявил, что возможности для налаживания отношений между Россией и США в настоящее время практически нет, обвинив в этом Москву.

Реакция Москвы

Комментируя слова Майка Помпео, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то".

"Мы не дружим против кого-то, и все, будь то интеграционные объединения или объединения политические, направлены на развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений. В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участия", — подчеркнул он.

"Они пошли в своих заявлениях еще дальше. Теперь это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями, но теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая. Это, я могу вас заверить, у них не получится", — заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, открывая 24 июля российско-китайские межмидовские консультации по информационной проблематике.

Очевидно, что антикитайская риторика во многом связана с избирательной кампанией Дональда Трампа, который ранее неоднократно весьма резко высказывался относительно Китая.

Собственно, идея американского президента пригласить на саммит "Большой семерки" президента России Владимира Путина во многом связана с той же идеей — формированием некоего "антикитайского альянса".

Нашей стране, конечно же, нет никакого резона участвовать в этих начинаниях нынешней американской администрации. Вашингтон проводит откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране. Сегодня мы вводим санкции, а завтра приглашаем в альянс — и с какой стати Москве все это обсуждать? Даже без учета того, какие у России и Китая отношения.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы китай альянс майк помпео мария захарова холодная война
Новости Все >
На станции метро "Новокузнецкая" нашли муляж гранаты
Стало известно, кому не потребуется прививка от коронавируса
Цепкало сбежал в Москву, чтобы не оказаться за решеткой
Медики назвали главные факторы развития рака желудка﻿
Стало известно о ценах после возобновления международных полетов
Прогноз по падению ВВП России скорректировали
Пропавшая в Башкирии 10-летняя девочка утонула в реке
Глава Минздрава: летальность от COVID-19 в России составляет 1,62%
Разработан протокол управления темой сновидений
"Зенит" купит защитника "Ливерпуля" Ловрена за 12 млн
Последние материалы
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
Цепкало сбежал в Москву, чтобы не оказаться за решеткой
Медики назвали главные факторы развития рака желудка﻿
Стало известно о ценах после возобновления международных полетов
Прогноз по падению ВВП России скорректировали
Пропавшая в Башкирии 10-летняя девочка утонула в реке
Глава Минздрава: летальность от COVID-19 в России составляет 1,62%
Разработан протокол управления темой сновидений
"Зенит" купит защитника "Ливерпуля" Ловрена за 12 млн
Стал известен окончательный состав участников ФНЛ
Популярное
Фигурное катание
В Балашихе прошло прощание с фигуристкой Александровской

На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе состоялось прощание с фигуристкой Екатериной Александровской.

В Балашихе прошло прощание с фигуристкой Александровской
Выплаты на детей предложили сделать ежемесячными
Партии
Выплаты на детей предложили сделать ежемесячными
Гипотезы. Наука
В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности
Экономика и бизнес
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Василий Амирджанов Партия Путина станет конкурентом "Единой России" Василий Амирджанов Игорь Буккер Вызвана ли смерть Цезаря извержением вулкана Игорь Буккер Любовь Степушова Холодная война между США и Китаем становится все жарче Любовь Степушова
Комментарии
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Партия Путина станет конкурентом "Единой России"
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Партия Путина станет конкурентом "Единой России"
Партия Путина станет конкурентом "Единой России"
Партия Путина станет конкурентом "Единой России"
Партия Путина станет конкурентом "Единой России"
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
"Кристально чистый человек": Жириновский получил, что хотел
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ