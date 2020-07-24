США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать

В Москве отреагировали на заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Россия может совместно с США выступить против политики Китая на мировой арене. Реакция была предсказуемой — отрицательной.

Госсекретарь США призывает к объединению

Майк Помпео выступил в Президентской библиотеке Ричарда Никсона с речью, которую многие наблюдатели расценили как своего рода объявление "холодной войны" Китаю. По словам госсекретаря, китайский народ и "свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая, которая угрожает мировым свободам.

"Свободный мир должен восторжествовать над этой новой тиранией. Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай, несомненно, изменит нас", — сказал он.

О России госсекретарь сказал уже после основного выступления, отвечая на вопросы слушателей. По его словам, Россия может совместно с США выступить против политики Китая на мировой арене.

"Я думаю, что такая возможность есть. Эта возможность рождена естественным характером отношениями между Россией и Китаем", — сказал госсекретарь.

"Если мы будем работать с Россией, я уверен, мы сможем сделать мир более безопасным. Я думаю, есть смысл работать с русскими, чтобы обеспечить мир не только для Соединенных Штатов, но и для всей планеты", — заявил Помпео.

Помпео не первый

А ранее заместить Майка Помпео Стивен Биган на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам сказал, что "Россия сталкивается с серьезной проблемой, связанной с присутствием Китая на ее южных границах", пояснив, что "история отношений между Россией и Китаем отличается значительной напряженностью".

"То, что это сейчас скрывается из-за сопернических отношений обеих стран с Соединенными Штатами, не является прочной основой китайско-российских отношений", — подчеркнул Биган.

При этом он же заявил, что возможности для налаживания отношений между Россией и США в настоящее время практически нет, обвинив в этом Москву.

Реакция Москвы

Комментируя слова Майка Помпео, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то".

"Мы не дружим против кого-то, и все, будь то интеграционные объединения или объединения политические, направлены на развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений. В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участия", — подчеркнул он.

"Они пошли в своих заявлениях еще дальше. Теперь это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями, но теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая. Это, я могу вас заверить, у них не получится", — заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, открывая 24 июля российско-китайские межмидовские консультации по информационной проблематике.

Очевидно, что антикитайская риторика во многом связана с избирательной кампанией Дональда Трампа, который ранее неоднократно весьма резко высказывался относительно Китая.

Собственно, идея американского президента пригласить на саммит "Большой семерки" президента России Владимира Путина во многом связана с той же идеей — формированием некоего "антикитайского альянса".

Нашей стране, конечно же, нет никакого резона участвовать в этих начинаниях нынешней американской администрации. Вашингтон проводит откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране. Сегодня мы вводим санкции, а завтра приглашаем в альянс — и с какой стати Москве все это обсуждать? Даже без учета того, какие у России и Китая отношения.