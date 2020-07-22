Холодная война между США и Китаем становится все жарче

Холодная война между США и Китаем стала еще жарче. Правительство США приказало Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне, что Пекин характеризует "беспрецедентной эскалацией" и готовит ответные меры.

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Хьюстон больше не принимает

"Мы направили уведомление о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и американскую личную информацию", — говорится в заявлении представителя госдепартамента Морган Ортагус.

Решение было принято менее чем через 24 часа после того, как прокуратура США обвинила двух китайских хакеров в попытках украсть данные американских исследований вакцины против COVID-19.

Китай пригрозил ответными мерами

Китай пригрозил принять ответные меры и обвинил США в преследовании дипломатического персонала и запугивании китайских студентов, конфискации у них личных электронных устройств и задержании без причины.

"Одностороннее внезапное закрытие генерального консульства Китая является беспрецедентной эскалацией недавних действий администрации США против Китая", — сказал представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Это политическая провокация, инициированная американской стороной в одностороннем порядке, которая серьезно нарушает международное право и двустороннее консульское соглашение между Китаем и США", — добавил он.

Дипломат призвал США немедленно отменить это "ошибочное" решение.

"Если они (США) будут настаивать на своем неправильном пути, Китай отреагирует жесткими контрмерами", — сказал он.

Вероятно, Китай рассматривает возможность закрытия одного из консульств США в Ухане, Шанхае, Гуанчжоу, Чэнду или Шэньяне. При этом показательным будет закрытие консульства в Гуанчжоу — основной точкой контактов США с лояльными американцами силами в Южном Китае.

Во вторник вечером в консульстве КНР в Хьюстоне сжигали бумаги, Пожарные внутрь помещений не были допущены.

Холодная война стала необратимой

Холодная война между Пекином и Вашингтоном резко обострилась после начала пандемии коронавируса. Она приобретает идеологическую окраску ("демократия" против Коммунистической партии) и будет нарастать, даже если Трамп не переизберется в ноябре, потому что США не могут допустить доминирования Китая в ключевом для них Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Между тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что Соединенные Штаты хотят создать глобальную коалицию для противодействия Китаю, обвинив Пекин в использовании пандемии коронавируса для защиты своих собственных интересов. Он поехал в Великобританию и уговорил премьера Бориса Джонсона отказаться от использования технологий Huawei 5G.

Антикитайские санкции

Ранее Трамп издал распоряжение об отмене особых отношений США с Гонконгом на том основании, что новый закон о безопасности, введенный Пекином, означает, что город больше не является достаточно автономным от Китая. Особый статус ранее освобождал Гонконг от определенных торговых тарифов и предоставлял привилегии в финансовом секторе, что было выгодно Пекину.

Также администрация Трампа в понедельник запретила еще 11 китайским компаниям покупать американские технологии и продукцию без специальной лицензии, заявив, что они были замешаны в нарушениях прав человека в рамках "кампании Китая против мусульманских меньшинств в автономии Синьцзян".

В список санкционированных компаний входят китайские поставщики основных международных брендов, таких как Apple, Ralph Lauren, Google, HP, Tommy Hilfiger, Hugo Boss и Muji, согласно отчету Австралийского института стратегической политики.

"Америка должна сделать выбор"

Интересно, что в Китае до сих пор призывают Вашингтон "сделать выбор", хотя не могут не понимать, что он сделан.

Так, посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай в интервью CNN сказал, что Америка должна сделать "фундаментальный выбор" в том, сможет ли она мирно жить с "модернизированным, сильным, процветающим" Китаем.

"У нас, безусловно, есть законное право построить нашу страну модернизированной, сильной, процветающей, как есть выбор и у любой другой страны в мире", — сказал посол.

"Я думаю, что основной вопрос для Соединенных Штатов очень прост : готовы ли США или хотят ли они жить с другой страной с совершенно другой культурой, совершенно другой политической и экономической системой в мире и сотрудничать в решении многих растущих глобальных проблем?", — добавил он.

Пекину давно пора самому ответить на этот вопрос отрицательно.

Если где вспыхнет, то в Южно-Китайском море

Цуй Тянькай обвинил США в дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море.

"Без вмешательства извне ситуация в регионе бы успокоилась", — сказал Цуй. "Но, к сожалению, такие страны, как Соединенные Штаты, очень стараются вмешаться, направить свои вооруженные силы, чтобы усилить свое военное присутствие в регионе".

В понедельник госсекретарь Майк Помпео назвал территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море "абсолютно незаконными" и заявил о поддержке США тех стран, которые хотели бы бросить вызов Пекину.

Долгая война на износ

Очевидно, что интенсивность этой холодной войны нарастает, и захватывает все новые сектора жизни. Если она не перерастет в горячую, то будет длиться десятилетиями.

У Китая есть все шансы ее выиграть, если США не подключат Евросоюз и других союзников к жестким санкциям.

Экономика КНР первой в мире пришла в себя после пандемии и выросла на 3,2% во втором квартале этого года после снижения на 6,8% в первом. В тоже время в США и Европе сохраняется спад. Китайская экономика, на которую в 1980 году приходилось менее 2% мирового ВВП, сейчас составляет около 20% , и ее невозможно просто схлопнуть санкциями, как иранскую, учитывая к тому же тесную связь с американской.

Кроме того, США гораздо менее подготовлены к этой войне, чем к войне с СССР, потому что их международные союзы ослаблены противоречиями, их внутренняя политика поляризована, национальный долг растет.

Суверенитет на "колбасу"?

Американцы имеют только один путь к победе — раскачать китайский режим изнутри, для этого надо сделать так, чтобы китайцы стали жить хуже год от года. На это и направлены санкции.

Но надо учесть, что генетическая память китайского народа содержит воспоминания о таких плохих временах, которые американцам и не снились. Это трудолюбивый и терпеливый народ, променяет ли он свой суверенитет на "колбасу", как сделали в СССР? Верится с трудом.

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