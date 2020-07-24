Продажа С-400 всем желающим – успех для России и ее ВПК

Турция закупает С-400 — объявлено о втором контракте. Экспорт систем ПВО — как геополитика. Кризис в НАТО: каково будущее Североатлантического альянса?

Об этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал Игорь Коротченко — российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона".

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— Турция, член НАТО, купила у не члена НАТО, России, комплексы "С-400". Разные были слова, комментарии. Слова неодобрения и угрозы. И было объявлено о втором контракте. Это возможно, чтобы член НАТО покупал оружие, которое не входит в эту систему, и ему за это ничего не было?

— Это уже во второй раз возможно. Первый такой контракт был заключен в 2016-17-м годах. Тогда Турция за несколько дивизионов "С-400" заплатила 2,5 млрд долларов. При том, что давление на нее было беспрецедентным, она решилась на второй контракт. Конечно, Турция нам не союзник, а ситуативный попутчик. Но я считаю, мы должны даже предлагать "С-400" как альтернативу "Пэтриотам" любой стране.

Во-первых, это оборонительное оружие для защиты воздушного пространства.

Турция — вторая сторона по мощи и в силе армии в НАТО после США. Это такой клин, который мы вбиваем в НАТО — пусть дергаются, жрут друг друга, нам не надо их жалеть. Организация известная, понятно, кто там бал правит. Деньги получит наш оборонный комплекс.

Кстати, наши системы ПВО есть и в Греции. Был же контракт с Кипром, но тот тогда передал их Греции "во избежание последствий". И абсолютно нормально они сопрягаются с натовскими системами.

То, что США надавит на Турцию, очевидно, но у нас есть способы такое давление снять. США пугает, что Турция не получит "F-35", но мы поставим туда при надобности "Су-35" или "Су-57". Единственная проблема здесь в турецкой платежеспособности. Здесь, видимо, будет кредитная схема, хотя я не сторонник, но в любом случае это наш успех.

Современные системы ПВО — важнейший геополитический фактор. Сейчас война — это не высадка англосаксов в пробковых шлемах, не танковые клинья.

Любая экономически успешная страна за 10-15 минут может быть обнулена с точки зрения экономического роста. ВВП превратится в пыль после массированного удара "Томагавком". А для того чтобы этого не произошло, чтобы ты чувствовал себя спокойно и не подвергался давлению, тебе нужна надежная система воздушно-космической обороны.

И она дается российским ВПК любому состоятельному клиенту, как союзнику, так и просто стране, желающей спать спокойно. После систем "С-400" можно выделить систему малой дальности "Тор-М2". Вот только что глава войсковой противопехотной обороны генерал-лейтенант Леонов сообщил, что эти комплексы сбили в Сирии 45 беспилотников-террористов, которые засылались для атак против нашей авиабазы. Прекрасный результат в мирное время.

Так что любой стране, берущей "четырехсотки", а это Китай и еще порядка 14-15 стран, включая Катар — надо им брать комплексы "Тор-М2" и новые зенитно-ракетные комплексы средней дальности "Викинг". Для российской армии они поставляются под наименованием "Бук-М3". И таким образом создавать эшелонированную систему противовоздушной обороны, а дальше, когда Трамп будет наскакивать, он так же быстро будет соскакивать, понимая, что процент неприемлемых потерь для США будет слишком велик.

А иначе ты будешь бедным, зависимым. Даже если у вас будет прекрасная экономика, в современном мире ее американцы быстро обнулят.

Хороший пример для остальных

— Почему только в современном? Всегда прав тот, у кого дубинка сильнее…

— Прежние войны велись методами, характерными для наступательной операции эпохи Второй мировой. Сейчас, начиная с Югославии, это массивный удар прежде всего крылатыми ракетами. Если бы у этой Югославии была возможность создать на момент агрессии в 1999 году мощную эшелонированную систему ПВО, мы сегодня наблюдали бы ту же самую союзную республику, которая бы не распалась. Теперь ее поглощает НАТО.

Поэтому такие крики Пентагона, Госдепа по поводу Турции. Она подает плохой пример для всех остальных. Плохой с точки зрения американцев, но хороший для нас. И мы должны совершенно четко, не стесняясь, отстаивать свои национальные интересы. Наплевать нам на США, наплевать нам на любую страну НАТО, да и на всех остальных, с точки зрения того, что первично для наших интересов.

Но и армия, и оборонно-промышленный комплекс, наша военная мощь, должны играть исключительно прикладные задачи.

Главная задача — обеспечить эффективное развитие государства под названием Российская Федерация, нормальное функционирование полноценной диверсифицированной экономики. Чтобы наш народ жил лучше. Вот это главная цель. Не бряцанье оружием, не демонстрация мускулов, не показывание всем остальным, какие мы крутые. Хватит кормить светлым будущим. Наш народ должен жить лучше уже сейчас, а для этого нужны армия и нормальная политика. И политики, которые принимают во власти национально ориентированные решения.

— Трамп обиделся еще и на Германию из-за "Северного потока", тоже пообещал санкции. На самом деле он уже давно на всех обижен. Он требует, чтобы все страны платили по 2% в натовский бюджет. Возмущается, что сейчас все траты несет США. В общем, ситуация тоже непростая, хотя где НАТО, где "Северный поток", и имеет ли право Трамп требовать по 2% со всех стран в бюджет НАТО?

— Это не новые требования США и Трампа. Пусть разбираются внутри себя. Важно вычленить, что с помощью такого шантажа Трамп пытается заставить Германию отказаться от российских проектов поставок газа.

Мы должны отстаивать свои интересы, "Газпром" должен работать эффективно. А пока мы видим, что поляки собираются с него получить где-то порядка полутора миллиардов долларов, мотивируя тем, что, дескать, прежние соглашения позволяют им это сделать. Украина с нас слупила денег. Теперь хочет миллиарды слупить Польша, а мы все платим и каемся. Знаете, надоело.

На эти деньги можно было бы газифицировать, как минимум, огромное количество, десятки, а может быть, сотни, может быть, тысячи российских населенных пунктов, которые сейчас пока не имеют магистрального газа. Вот куда надо вкладывать деньги, опять же имея в виду улучшение жизни и благосостояния российских граждан.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев