США: угроза миру и неспособность справиться со "своими" бунтами

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко — о бунтах в США и Европе.

Читайте начало интервью: Индийско-китайский кризис и Северная Корея: от конфликта спасает ядерное оружие

— Интересно, что США не боится Россию с ее ядерным оружием, но боится Северную Корею. Сколько у нас вооружения и сколько у них.

— Потому что Ким способен ядерное оружие применить. Он говорит: "Если что, я применю, и мне будет не страшно". Такая вот маленькая страна, а тот же Трамп отполз в сторону и, извините, заблеял в поисках мирного диалога.

— А мы не готовы применить?

— А мы тоже готовы, но мы более зависимы. Мы находимся в той ситуации, когда у нас часть истеблишмента, правящих кругов, элиты объективно интегрированы с Западом. И многие говорят: "А как мы будет отвечать Америке, если дети нашей элиты имеет шикарные пентхаусы в Майами?" Я думаю, что офицеры РВСН, если такой приказ получат, его выполнят.

— Но если получат приказ.

— Это не какое-то запугивание Штатов, но сама готовность России применить ядерное оружие в ответ на агрессию. Сама такая готовность сдерживает США от военно-политических авантюр в наш адрес.

— Тем не менее, вокруг нашей страны все больше баз НАТО… Вы говорили ранее, что Северная Корея никому не угрожает. Но в США считают, что им угрожают все, кто не смотрит им в рот.

— Объективно — все те, кто не встал перед ними на колени. Но нынешняя ситуация в Штатах — это своего рода голый король: мощная, всем угрожающая Америка, в которой белые целуют ботинки афроамериканцам (назовем их политкорректно, потомков рабов, вывезенных из Африки), и это должно привести к общенациональному консенсусу.

Я у себя в Twitter провел голосование: кого вы поддерживаете: афроамериканцев или полицию? Большинство поддержало полицию с точки зрения того, думаю, что нам бардак не нужен нигде. Это фактически внутренний бунт, и это надо давить беспощадно. Но как говорится, чему учили весь мир, то и получили.

— Это стояние на коленях совершенно не лишит проблему. Люди, которые позволяют себя так вести, будут еще больше наглеть и прижимать. Но я говорила с одним экспертом, и он считает, что не нужна сила, ситуация должна урегулироваться сама.

— Это из серии, когда только зарождались ВЧК, милиция, когда банды грабили Москву и Петроград.

Само собой не уляжется. Банды чернокожих в США — это то же организованное преступное сообщество наряду с борцами за мир, которых мы всегда поддерживали.

В этой ситуации власть допускает преступную даже не халатность, а мягкотелость, потому что в интересах общества подавить беспорядки. Сделать это мирно, без крови, оружия, наверное, уже невозможно. Даже после выборов президента придется вводить национальную гвардию на территорию самопровоглашенных территорий, якобы свободных от юрисдикции США. Там правят бал преступные элементы безотносительно цвета кожи.

Конечно, был элемент расизма при том задержании: даже задерживая преступника, всё-таки в условиях, когда он скован наручниками, лежит на земле, не сопротивляется…

"Беспредел не полицейский, а преступный"

— При чем здесь расизм? Вы считаете, что в отношении белого человека такого не могло быть?

— Могло.

— Это полицейский произвол и все.

— Он может быть в любой стране, включая Россию, в семье не без урода. Не хочу кидать камни в МВД, большинство наших полицейских честно и добросовестно выполняют служебный долг.

Но везде встречаются и оборотни в погонах, как и в США. Но то, что там сейчас происходит — это беспредел уже не полицейский, а преступный. Подавлять такое нужно всей силой репрессивного аппарата. Иначе граждане возьмутся сами за оружие, а в США 300 миллионов зарегистрированных стволов.

— Там сейчас вторая волна. Какой-то пьяный афроамериканец заснул на парковке, мешая выезду. С ним вполне мирно говорили, он попытался отобрать оружие, побежал, его пристрелили — и опять они виноваты.

— Я видел эти кадры. При задержании человек выхватил электрошокер и стал им стрелять, потом побежал. Ему дважды выстрелили в спину, и был летальный исход. С другой стороны, было нападение на двух сотрудников Госавтоинспекции. Преступник открыл огонь на поражение, они имели все основания для ответной стрельбы.

Мы видим, как эта зараза массовых бунтов переходит из Нового Света в старый. Что делается в Лондоне, Брюсселе, Париже. И полиция возмущена тем, что не может работать адекватно и жестко. Была даже акция парижской полиции, когда люди массово сняли жетоны и побросали их на брусчатку. Ситуация, как у нас в 1991 году, когда отдавали приказы и отказывались отвечать за них. Мы, конечно, не должны злорадствовать, но я так скажу: США все время учили нас правам человека. Вот мы должны в ООН фигурально брать за шкирку их полпреда и возить его мордой об стол на каждом заседании, говоря, что США — это хаос, бардак, нарушение прав и свобод человека. Не бояться применять телеканалы и прочие инструменты пропаганды.

И делать это надо регулярно. Если бы, не дай бог, такие события были в нашей стране, нас бы секли по несколько раз в день. А мы там завели чего-то и молчим. Воздействовать фигурально, конечно, а не физически.

— Увы, Совбез ООН — это трибуна, с которой можно лгать и передергивать все, что угодно. Наверное, нужно пороть, но я думаю, что набежит просто толпа таких сателлитов, которые будут лгать, врать и при этом нисколько не стесняться.

— И Сербия, и Китай, и другие пострадавшие от диктата США вполне могли бы с нами указать Вашингтону на происходящее сегодня. Не надо этого стесняться.

В конце концов, политика цинична, жестока, а мы не ангелы в белых одеждах. США нам не друзья. И мы должны четко, если есть возможность, их пнуть как следует во внешнеполитическом плане. Они будут просто нас больше уважать. А если мы будем молчать либо что-то блеять, они нас будут презирать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев