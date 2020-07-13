Индийско-китайский кризис и Северная Корея: от конфликта спасает ядерное оружие

Индия и Китай вновь оказались на пороге войны — такие сообщения всколыхнули информационное пространство после столкновения индийских и китайских военных на спорном участке границы. Инцидент стал первым столкновением с жертвами за 40 лет на территории, которая всё это время является предметом спора между Пекином и Дели.

Вновь обострились отношения и между Северной и Южной Кореями.

Об этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал Игорь Коротченко — российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона".

Кризис Китай-Индия

— Кризис в отношениях Китая и Индии стал первым столкновением с жертвами за сорок лет на спорной все это время территории для Пекина и Дели. Буквально только что мы говорили, что Индия — исключительно мирная страна, которая ни на что не претендует и живет с мыслями о вечном. И тут вот раз — и конфликт.

— В современном мире мирных стран, живущих исключительно с мыслями о вечном, наверное, все же не существует. Индия — весьма амбициозная страна (в этом, кстати, ничего плохого нет), которая ставит перед собой цель как минимум стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Не забывайте, что это ядерная держава.

Что касается инцидента — это наследство еще колониальных времен. Граница между Китаем и Индией установлена произвольно, и Китай ее до сих пор не признал. Периодически возникают до сих пор большие и малые вооруженные инциденты в тех районах, которые две страны каждая считает своими. Слава Богу, что в этот раз обошлось минимальными локальными последствиями без обмена ударами, артиллерии, авиации и ракетной техники.

Будем надеяться, что за столом переговоров обе страны найдут возможности не сделать инцидент более масштабным. Но проблемы не растворяются в воздухе. Индия свой военный компонент развивает весьма активно сейчас, как и Китай. При этом у обеих стран значительные успехи в сфере экономического развития. Хотя мы и привыкли считать Индию отсталой страной с бедным населением.

Инцидент еще раз показывает всю хрупкость современного мира, где даже небольшие пограничные стычки могут перерасти в большую войну. Здесь многое зависит от позиции первых лиц, и действовать надо очень аккуратно: у каждой из стран, еще раз, есть ядерное оружие.

"Не трогайте Северную Корею"

— Обострились отношения и между Северной и Южной Кореями. Сестра Ким Чен Ына выступила с заявлением, где осудила бесконечное распространение антисевернокорейских листовок. Она пригрозила закрытием совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга.

— Тут, увы, ситуация еще драматичнее и длительнее развивается. Вот были две Германии — они объединились, точнее, Западная проглотила Восточную благодаря беспомощности и предательству Горбачева.

А вот Северная Корея не полагалась на СССР — только на себя и собственные военные мускулы. Хотя население живет в спартанских условиях, нация сплочена вокруг вождя и смогла в условиях полного экономического бойкота создать ядерное оружие. Это выдающееся достижение их науки. Правда, поговаривают, что сразу после краха Союза группа идеологически мотивированных советских ученых-ядерщиков выехала в Северную Корею для содействия в создании ядерной программы.

А вот не версия, а факт: быстрый прогресс в ракетной программе Пхеньяна — исключительно заслуга прибывших с Украины специалистов. Северокорейская разведка работает пусть топорно, но активно, и вот она нашла специалистов знаменитого "Южмаша". Плюс страна активно работала со всеми странами, которые могли быть интересны в плане трансфера ядерных технологий. Так что трогать ее никто не решается, и даже Трамп как наскочил, так и отскочил, стал предлагать мирные инициативы.

Знаете, а в этом ничего плохого нет. Я вообще считают, что от Северной Кореи надо отстать, пускай живут и развиваются, как хотят. Они в принципе никому не угрожают, но на уроке Ливии и Югославии, которых американцы растоптали и лишили государственности, стало ясно, что удержать США от агрессии сможет только ракетно-ядерная мощь.

Можно вспомнить фразу бывшего президента Пакистана Зия-уль-Хака: "Пакистанский народ будет есть траву, но мы создадим свое ракетно-ядерное оружие для сдерживания". И задача была решена, и возможно, что корни "ядерных" успехов Северной Кореи в трансфере технологий Пакистана.

Почему эта страна так реагирует на южнокорейскую пропаганду? Мы видим прямую демонизацию Северной Кореи, когда говорят, что Ким Чен Ын собаками затравил своего дядю или расстрелял его из гранатометов в присутствии Политбюро.

— Ой, что только не говорят про Ким Чен Ына…

— Были достигнуты договоренности прекратить подрыв режима, но Южная Корея все равно засылает на воздушных шарах листовки, хоть часть их уничтожает северокорейское ПВО.

— Знаете, фашисты тоже разбрасывали листовки, рассказывая в них, какие они прекрасные — несмотря на публичные казни мирного населения. Насколько северокорейцы этим листовкам верят?

— Там очень хорошо работают органы госбезопасности. Как в фильме "Семнадцать мгновений весны": каждый второй дает показания на своего соседа и наоборот. Вот та же ситуация. Мощнейшая внутренняя агентура, все просвечено, тоталитарное общество. Но это модель их выживания. И лучше всего не дразнить Северную Корею. Надо оставить их в покое и налаживать торгово-экономические связи, способствовать внутренней трансформации.

Даже на Кубе разрешили частную собственность. Возможно, ее и в Северной Корее разрешили. Потихоньку режим будет смягчаться, будет менее склонен к военно-политическим шагам. Не надо их провоцировать, а Южная Корея продолжала и получила публичный отпор. У обеих стран есть ядерное оружие, поэтому ядерный конфликт вблизи Дальнего Востока нам не нужен. Пусть налаживают отношения мирно.

Все же младший Ким показал себя молодцом. Все думали, что он быстро сломается, поклонник западной культуры — но страну держит, не согнулся под внешним давлением. Как только Трамп на него прыгнул, Ким Чен Ын тут же сказал: "Получите ядерный удар". И Трамп тут же отполз в сторону.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев