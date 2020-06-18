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Автор Олег Артюков

Подножка от подчиненного: чем опасна книга Джона Болтона

Мир

23 июня должна увидеть свет книга бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Но предшествующие ей события напоминают некую спецоперацию.

Экс-советник написал книгу

Напомним, Болтон проработал на посту советника по национальной безопасности менее полутора лет, с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. Это не первый опыт его работы в администрации главы государства. Болтон считается одним из "ястребов", он сторонник крайне жесткой политики по отношению ко всем государствам, чья политика по тем или иным причинам не устраивает США.

Увольнение Болтона прошло, скажем так, не очень гладко. Ну а если говорить прямо, его здорово обидели. Вот всю эту обиду он и выплеснул в 500-страничной книге "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома".

В Белом доме, конечно, понимают, чего может наговорить обиженный экс-советник. А потому требуют запретить продажи книги под предлогом того, что в них могут содержаться секретные сведения. Федеральный суд в Вашингтоне может предъявить Болтону уголовные обвинения в раскрытии государственной тайны. В суд обратилось и министерство юстиции, потребовав от издательства Simon & Schuster и от экс-советника приостановить публикацию мемуаров.

Сам Болтон, впрочем, продемонстрировал, что сдаваться не намерен. Ее копии были переданы в New York Times, Washington Post и Wall Street Journal. То есть в те издания, которые к Трампу относятся, мягко говоря, критически.

Из сообщений и стало известно, что 

  • Трамп просил Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году;
  • президент США задавался вопросом, не является ли Финляндия частью России;
  • американский лидер завалил Ким Чен Ына подарками в время переговоров, в том числе из санкционного списка;
  • Дональд Трамп не знал, что Великобритания - ядерная держава;
  • а еще американский президент не хотел принимать меры против "российской агрессии".

И тому подобное. В общем, сам Болтон называет Трампа "странным". И из уже опубликованного в газетах можно сделать вывод, что это и в самом деле так.

Вообще, происходящее напоминает некую спецоперацию. Болтон действительно был одним из ключевых сотрудников администрации и многое знает. И эти мемуары - еще один удар по Трампу.

"Это акт мести Болтона Трампу"

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, удар по администрации нынешнего американского президента может быть достаточно сильным.

"Это достаточно чувствительный удар по администрации, по ее внешней политике. Болтон написал про некомпетентность Трампа, его неинформированность в вопросах внешнего мира, импульсивное принятие решение, ошибочное принятие решений. Он очень слабо разбирается в вопросах внешней политики. И косвенно можно судить о том, что действительно он себя окружил теми людьми, которые правильных советов ему не дают", - сказал эксперт "Правде.Ру".

"Ясно, что со стороны Болтона это акт мести по отношению к Трампу, который его уволил. И это тоже американским общественным мнением учитывается. Болтон, может быть, и мечтал быть советником по национальной безопасности, но даже республиканцы не рассматривали его как ту фигуру, которой можно доверить серьезные дела. В данном случае это, может быть, жирный минус, который повлияет на некое общее восприятие", - отметил Владимир Васильев.

Он напомнил об еще одной проблеме для команды нынешнего президента США: "Сейчас разворачивается скандал вокруг госсекретаря Майка Помпео. В середине мая был уволен генеральный инспектор государственного департамента Стив Линик. Он уже дал определенного рода показания в палате представителей".

"По существу, если воспринять книжку Болтона и разворачивающийся скандал вокруг Помпео, то это достаточно серьезный удар по внешнеполитическому кредо администрации. С моей точки зрения, она, может быть, именно так и задумана - в данном случае демократами", - полагает эксперт.

"Дело все в том, что сейчас в администрации нет особых достижений в этой области. Если сегодня посмотреть на внешнеполитические достижения администрации, она от всего выходила. Она выходила из договоров. Она ломала международные соглашения. Она вводила санкции. Короче говоря, она ругалась со всем миром. И поэтому, в принципе, нет никаких достижений", - сказал Владимир Васильев.

"Вот книжка Болтона если что-то и подчеркнет, то только лишь тот факт, что за четыре года пребывания у власти в области внешней политики нет практически никаких достижений. Вот это очень важный момент, потому что здесь практически администрации отчитываться нечем. Болтон, возможно, не та фигура, чтобы быть "прокурором", но этот вопрос книжка подчеркнет. Скандал с Помпео лишний раз - тоже", - подчеркнул главный научный сотрудник Института США и Канады.

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Темы белый дом джон болтон владимир васильев
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