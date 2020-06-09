В США грядут перемены после протестной волны

Во вторник, 9 июня, тело убитого Джорджа Флойда будет предано земле. В четверг в Миннеаполисе состоялась панихида по Флойду, погибшему от рук полицейского Дерека Шовена.

Почему же смерть этого, в общем-то, неприметного человека, работавшего в своё время вышибалой в баре, вызвала столь горькое негодование в Соединённых Штатах? Сказать, что в США убийство чернокожего — это какая-то редкость, значит погрешить против истины.

Несколько таких убийств произошло в минувшие месяцы. Но именно смерть Джорджа Флойда породила неслыханные волнения по всем штатам, ибо убийство было совершено с особым цинизмом. Давление коленом на шею безоружного, уже лежащего на земле человека, вызвало столь сильный гнев и отчаяние не только в афроамериканской общине, но и среди всего прогрессивного американского населения.

На панихиде по погибшему Флойду известный негритянский проповедник преподобный Эрл Шаптон высказался, обращаясь к властям, к полиции, ко всему американскому обществу: "Уберите колено с нашей шеи! Уберите колено с нашей шеи!".

Правые средства массовой информации, например, телеканал Fox News, приводили статистику, пытаясь доказать, что белых полиция убивает не меньше, а даже больше. Белых было убито в прошлом году, например, 370 человек, а чернокожих 235. Но если учесть, что негритянская община в США составляет около 13% населения, то становится очевидным, что в пропорциональном отношении чернокожих гибнет намного больше. В американском обществе всем об этом прекрасно известно!

В данном случае не имеет никакого значения биография Джорджа Флойда. И то, что он отсидел в прошлом за вооружённый грабёж 5 лет, и то, что он употреблял наркотики, и даже то, что он был "носителем коронавируса".

Человек не может быть наказан за предыдущие прегрешения убийством безо всякой на то причины. Это противоречит не только духу американизма, который постоянно пропагандируется американским правящим классом, СМИ, но и базовым принципам человеческого общежития.

Именно поэтому впервые за долгое время протесты, выплеснувшиеся на улицы американских городов, приобрели столь массовый многомиллионный характер. Они проходили в самом Миннеаполисе, где случилась эта трагедия, в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Хьюстоне и во многих других американских городах.

Консервативные обозреватели часто пытались представить в этих протестах главным массовые беспорядки и грабежи. Эти явления действительно имели место два-три дня в течение прошлой недели. Но надо сказать, что они сравнительно быстро были пресечены как силами правопорядка, так и самими протестующими, которые не желали ассоциировать себя с воришками и хулиганами.

Какое-то перетекание протестующих в хулиганов имело место быть. Но это была незначительная часть. Просто общественным недовольством воспользовались те люди, которые не против поживиться, пограбить.

Так, посреди ночи 3 июня в городе Сент-Луис, штат Миссури, при ограблении ломбарда был убит охранник, отставной полицейский — Дэвид Дорн. Между прочим, чернокожий.

В эти выходные полиция задержала убийцу. Им оказался тоже чернокожий. Юноша, 24 лет от роду, по имени Стивен Кэнон.

Есть ли в этом что-то расовое? Направленное против "белой Америки"? Конечно же, нет. Это обыкновенный бандитизм.

Я ещё раз хочу подчеркнуть, что в основном манифестации носили мирный характер. Протесты продолжались практически две недели подряд.

В субботу состоялось выступление в Вашингтоне. Стоит подчеркнуть, что американская столица — город небольшой. И на 16 улице вплоть до площади Лафайет (Lafayette Square), примыкающей к Белому дому, собрались не менее 10 тысяч человек. Всё проходило мирно. Люди требовали расовой справедливости, реформы полиции. Пели, танцевали, скандировали главный лозунг: "Жизни чёрных имеют значение!".

Конечно, были заявления и радикально экстремистского характера, например, лишить полицию финансирования. Иногда в адрес проезжающих полицейских звучали оскорбительные выкрики. Но общий пафос оставался позитивным.

Как Трамп накалил обстановку

Надо сказать, что градус конфронтации в начале прошлой недели сильно поднял сам президент Трамп. Впервые столкнувшись с массовыми беспорядками, он пообещал вывести на улицы американских городов не только национальную гвардию, которую используют власти штатов для предотвращения каких-то серьёзных волнений, но и армейские части.

На фоне этих деклараций случился раскол внутри элиты. Марк Эспер, министр обороны США, подал в отставку.

Бывший министр обороны Джеймс Маттис заявил, что "впервые мы имеем дело с президентом, который не объединяет людей, а раскалывает нацию". Позирование президента с Библией в руках на площади Лафайет возле собора, пострадавшего от поджогов протестующих, вызвало недовольство и религиозных деятелей.

"Библия — это не некий реквизит, с которым стоит позировать" — раздались критические голоса. Тем более известно, что молиться в этот собор президент не ходит.

Даже мэр Вашингтона Мюриел Баузер высказалась против введения национальной гвардии в город. Некоторое количество гвардейцев было, впрочем, введено. Но также состоялся обмен колкими замечаниями между мэром Вашингтона и президентом.

Дональд Трамп обвинил Баузер в том, что она слабый мэр, раз не может обеспечить порядок. Но она, сама афроамериканка, солидаризировалась с манифестантами. Она попыталась дружелюбной риторикой утихомирить наиболее буйных протестующих.

Как изменилась ситуация?

Дональд Трамп отказался от идеи использовать вооружённые силы США в американских городах, осознав, видимо, что совершил ошибку.

И на этом фоне ситуация немного изменилась. Проходили гражданские протесты, а грабежи и воровство из магазинов пошли на спад и почти прекратились.

Не следует воспринимать случившееся как некий бунт чернокожих против "белой Америки". Впервые за многие годы в этих протестах было много белых… И даже какая-то часть латиноамериканцев, живущих в США. Я обращаю внимание на этот факт ещё и потому, что отношения между негритянской и латиноамериканской общинами остаются довольно сложными и не слишком дружелюбными.

Находясь в нижнем сегменте общества, эти две общины конкурируют между собой на рынке труда. Потому чернокожие американцы не особо приветствуют нелегальную миграцию из Латинской Америки, скорее выступают резко против неё.

Но сейчас наметилась определённая смычка интересов. От полицейского насилия страдают не только чернокожие. Одно из требований протестующих — реформа полиции.

В США барьер, отделяющий полицейских от применения оружия против подозреваемого, гораздо ниже, чем, скажем, у полицейских российских. Любое неосторожное движение может быть расценено как попытка достать оружие, и полицейские открывают огонь.

Я живу в смешанном квартале, где преобладает негритянское население, под названием Шо (SHAW). Отношения доброжелательные, люди приветливые. Афроамериканцы охотно вступают в диалоги, особенно когда узнают, что собеседник из России.

На прошлой неделе во вторник в одном из соседних кварталов я подошёл к группе мужчин-афроамериканцев, которые сидели за большим столом на улице и играли в домино. Остановился посмотреть на их игру. Один из них стал требовать, чтобы я вынул руки из карманов, и когда я показал ему, что у меня ничего нет, мои руки пусты, он дал понять, что опасается оружия, опасается, что будут стрелять.

Когда тревога исчезла, мужчины стали спрашивать, откуда я, умею ли играть в домино.

Сам этот эпизод служит яркой демонстрацией того, что в обществе существует напряжение, что бывают случаи убийства на расовой почве не только со стороны полицейских.

Надо сказать, что в этих протестах есть и некоторая агрессивная составляющая. По этому поводу проживающий в Нью-Джерси историк Дэвид Керанс сказал мне: "Я знаю, что расизм остаётся серьёзной проблемой в США. И конечно, проблема полицейской жестокости и расового профилирования должна быть решена. Возмутительно, когда людей подозревают только на основании цвета кожи. Ряд либеральных авторов пытается дать понять читателю, что белый человек расист по определению и несёт на себе историческую вину".

"Я расистом не являюсь, — подчеркнул Дэвид Керанс, — и не хочу, чтобы расовую проблему, которая действительно серьёзна, делали центральным пунктом нашей жизни. Это не единственная вина американского государства. А как насчёт коренных индейцев, которых практически подвергли геноциду и загнали в резервации? И какова наша вина перед вьетнамским народом, который бомбили ковровыми бомбардировками? Расизм есть, но доводить до абсурда, делая эту проблему центральной, не следует".

Слышатся разные голоса по этому поводу

Также обострению всех проблем способствовал карантин из-за эпидемии коронавируса. Как следствие: потеря работы миллионами американцев. Это способствовало накоплению социального раздражения и также стимулировало нынешние протесты.

Вымывание среднего класса происходило на протяжении минувших десятилетий. Несмотря на все меры по введению программы позитивных действий для негритянского меньшинства, положение этой общины остается сложным. Существует структурный расизм, заключающийся в том, что чернокожие имеют, несмотря на все квоты, меньшие шансы получить хорошее образование и успешно конкурировать на рынке труда. Негры меньше живут, больше болеют.

Дональд Трамп был успешен до пандемии, создавая рабочие места, Джо Байден же лишь пытается оседлать протестную волну.

Очевидно, что какие-то перемены грядут. После протестной волны в 60-е и 70-е годы прошлого века Америке пришлось во многом измениться, избавиться от расовой сегрегации, прекратить войну во Вьетнаме, отменить призыв и обуздать в конгрессе спецслужбы.

Американская элита вместе с обществом неоднократно демонстрировала высокие адаптивные возможности.

Какие перемены грядут в этот раз? Очевидно, что серьёзные реформы в полиции и других правоохранительных органах неизбежны. Остальное нам предстоит увидеть.