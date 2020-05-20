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Автор Инна Новикова

На Парад в Минске собрали 15 тысяч человек – в масках и без них

Мир » Бывший СССР

Политолог, научный сотрудник Белорусской академии наук Алексей Дзермант — о состоявшемся невзирая на коронавирус Параде Победы в Минске, религиозных праздниках и общей ситуации с COVID-19 по Белоруссии.

Белоруссия считает Парад Победы триумфом

Читайте начало интервью:

— Какие меры безопасности были предприняты на Параде Победы в Минске? Ведь были ветераны. Я читала, что возле главы государства должен был дезинфектор стоять какой-то — потом сказали, что нет…

— В принципе, каждый выбирал те меры безопасности, которые счел нужным. Никого не принуждали к ношению масок — кто-то носил, кто-то не носил. Такого вообще понуждения нет принуждения. То же самое касается президента, правительственной трибуны — они вот были без масок и на близком расстоянии.

— Говорят, кто хотел, тот пришел на парад. А реально мог, кто хотел? У нас для этого необходимо было бы как минимум пропуск взять.

— Ну есть трибуны правительственные — там все находятся по приглашениям. Руководители учреждений, чиновники.

Но большинство прошли сами по себе. Само собой, проверялись на рамках на безопасность, но каких-то ограничений не было. К тому же не так много пришло людей в сравнении со предыдущими годами.

— А сколько человек было? Какие-то цифры были?

— Милиция называет около 15 тысяч, то есть, тот парад, где был Лукашенко, с военной техникой, — около 15 тысяч зрителей. Обычно в Минске в прошлые годы было под сотню тысяч.

Мы хотели, конечно, чтобы люди нашей культуры, русской культуры, они чувствовали, что Беларусь, как форпост, как всегда, был и остается, стоим, держимся, партизаним по-своему. Желаем поскорее выйти из этих режимов жестких карантина всем остальным.

И никакой обиды, никакого двойного дна в этом во всем я не вижу. Мы делали этот праздник в том числе для всех, у кого по той или иной причине не получилось сделать это.

Религиозные праздники

— О влиянии на безопасность, на ситуацию с коронавирусом, видимо, говорить пока рано. Но была еще и Пасха, и у вас еще Радуница — у нас были закрыты храмы, а вот что было у вас потом?

— По всей Белоруссии отмечались, это православные значимые даты. Небольшой рост заболевания, в общем, был, но не взрывной. Тем более, что мы видим по прошествии времени, двух недель с данных праздников, что постепенно снижается этот рост. Отчетливо за две недели, допустим, с 9 процентов вот уже там до 3,9 процентов сократился ежедневный прирост, то есть сокращение все равно в процентах идет. Случаи заражения в храмах были, но не массовые.

И тем более я не жду ничего такого от этого парада, там участие людей было существенно меньше, чем в случае с Пасхой.

— Сейчас у вас цифры: 25 825 заболевших, 7 711 выздоровели и умерло 146 человек, то есть, в принципе, ситуация такая, под контролем?

— В общем-то, да, и радует, что постоянно растет число выздоравливающих, и оно начинает приближаться к числу тех, кого выявляют ежесуточно.

То есть скоро мы можем достичь такого паритета, а потом и начнется снижение вообще заболеваний.

— А сколько у вас выявляют ежесуточно заразившихся?

— Вот в последнюю неделю в районе 800-900 человек в сутки, примерно так. Сейчас в сутки выздоравливает 600-700 человек.

Опасные места

— Ситуация в Минске и ситуация в регионах, и особенно в сельской местности, она наверняка ведь очень сильно отличается? Или, вот в Москве, в России огромная часть, в Москве больше половины больных, еще Московскую область хорошо так прихватило. А в регионах все-таки существенно меньше, хотя смертность в регионах выше. В Москве если меньше процента, то в регионах есть где-то даже 3 процента, 3-2 процента. Что у вас?

— Минск как столица дает наибольшее число случаев. Но у нас изначально, в самом начале распространения этого вируса серьезную вспышку дал Витебск, потому что там приехали с работы люди из Италии, и вот, собственно говоря, они по городу заражение разнесли. Такой серьезный очаг, Витебск и Витебская область.

В настоящее время он, по сути, уже локализован и затушен, потому что, по сведениям, там уже фактически нет никакого серьезного распространения в самом Витебске, по области еще чуть-чуть есть. То есть, можно сказать, что такой крупный остался только Минск.

Были небольшие вспышки, да, там Брестская область, особенно вот дали протестантские общины, где люди собирались в домах, в закрытых помещениях, и вот священники заболели, прихожане протестантских церквей именно из-за того, что они в этих замкнутых помещениях находились.

В Брестской области есть несколько таких крупных общин, и вот там были вспышки коронавируса. Вот сейчас с этим борются, сейчас туда направлены усилия, в общем-то, если говорить о регионах.

Коронавирус в Белоруссии
Дата Количество заболевших
09.05.2020 951
10.05.2020 921
11.05.2020 933
12.05.2020 967
13.05.2020 952
14.05.2020 947
15.05.2020 958
16.05.2020 951
17.05.2020 969
18.05.2020 922

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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