Преемника Лукашенко могут пока просто «не подсвечивать»

Политолог, научный сотрудник Белорусской академии наук Алексей Дзермант — о преемнике Лукашенко и белорусской оппозиции.

Белоруссия считает Парад Победы триумфом

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— Алексей, говорят, что с Белоруссией мы всегда будем друзьями, но у нас пример Украины, с которой целенаправленно работали западные фонды, а Россия там даже не общалась с русскими общинами. Работали с олигархами — оказалось, что были бессмысленные истории. К Белоруссии тоже большой интерес западных фондов, и я неоднократно слышала, что страна идет по пути Украины — ведь Лукашенко не вечный.

— Я думаю, что после Лукашенко придет Лукашенко-2. У него фамилия будет другая, но такая же политическая судьба.

Просто, на мой взгляд, Украину и Беларусь сравнивать нельзя. Украинское общество гораздо более сложно и неоднородно. В 95-м году говорили, что в олигархическом обществе Украины все рано или поздно к этому придет.

Мы же "собираемся" как раз в централизованное государство. Думаю, что мы пойдем собственным путем.

Так вот и с Парадом Победы, и с отношением к коронавирусу — мы живем своим умом и не поддаемся на шаблоны западных заокеанских товарищей.

— Вот интересная тема должна. Лукашенко показал себя настоящим лидером, и я согласна с тем, что он должен после себя оставить человека, который продолжит его довольно разумную политику. Есть сейчас у вас такие люди?

— Сейчас рановато об этом говорить. Как минимум Лукашенко останется еще на пять лет, и за это время на политическом олимпе могут возникнуть конкретно другие лица, не из тех, что на слуху — может, пока их просто не нужно подсвечивать. Сейчас загадывать — просто пальцем тыкать в небо.

Естественно, это будет преемник курса, потому что разрушать созданное своими руками никто не хочет, включая президента.

Те, кто против

— Ну тогда поговорим уж и про так называемую белорусскую оппозицию. Вспоминается история, как "Правда.Ру" писала: закрыта некая независимая газета, у нее конфискована печатная техника, потому что они занижали тираж и не платили налоги. И были, понятное дело, возмущения — батька воюет со свободой слова. И спустя подгода выходит заявление Госдепа США, что они требуют вернуть находящееся у них на балансе оборудование, на котором работала эта независимая белорусская газета, которая выпускала белорусские новости… Как сейчас дела у оппозиционеров?

— Они в основном переместились в интернет-СМИ. Раньше хоть были более-менее живыми, лидеры их выходили на улицы и так далее. И Запад перестал всерьез воспринимать этих активистов. А вот СМИ, разнообразные новые, а также YouTube, Telegram — там сейчас в основном западное финансирование. Но у нас хорошо работает "Спутник", реально хорошее СМИ.

Но если сравнить число российских или дружелюбных к России, то здесь перекос в сторону Запада — очень серьезные деньги в игре. В России даже нет понимания: вот я встречаю ссылку на канал "Белсат" — почему он называется белорусским? Мне говорят: ну вот, он из Белоруссии вещает, речь белорусская. А я говорю: канал содержится Польшей, финансируется ее МИДом, а также Британией для своей пропаганды в нашей стране.

У них нет здесь аккредитации, он работает незаконно. "Да? А мы и не знали".

Но проблема в том, что нет именно качественной, нормальной союзной повестки в СМИ. Да и вообще союзных СМИ не хватает. Есть сегмент государственный — там очень много официоза, у них своя аудитория. Есть серьезный сегмент прозападных СМИ, и таких, как "Спутник", — это не сравнимые величины. А хотелось бы, чтобы, условно говоря, в повестке преобладали нормальные взгляды, а не оголтелая пропаганда, которая вещает с Варшавы.

— Алексей, это огромная проблема, относящаяся не только к Белоруссии, но и ко всем республикам, и к нашим регионам. Да, господи, просто взять нашу "Эхо Москвы", которая вообще "Газпром-Медиа" финансирует, да, государственная компания там, и они такое говорят… Не понятно, с чем разбираться.

-А у меня вот про "Газпром" есть интересный сюжет. Стартовала президентская кампания, и у нас есть такой банкир-финансист Виктор Бабарико. Он очень часто в оппозиционной прессе дает интервью. В последнем таком выступлении он заявил, что у белорусов литвинские корни, которые разбавляли с востока москали, и это стало причиной отсталости нашей типа просоветской экономики, что мы все время смотрим на Россию и от этого надо очиститься.

Все бы ничего, обычный такой расист, националист прозападный. Но он возглавляет у нас Белгазпромбанк, то есть белорусскую дочку Газпромовского банка. И он выдвинулся сейчас кандидатом в президенты. Вот, как бы, красноречивый факт.

— Вопрос от нашего зрителя, что все-таки в правительстве многовато людей возрастных и стране, Белоруссии нужны молодые кадры. Ну вот в России сидит одна молодежь, иногда даже страшно — в 32 года губернатор. Не знаю, хорошо это или плохо, я считаю, что не очень хорошо.

— У нас, допустим, довольно молодой сейчас премьер-министр Сергей Румас, то есть ему за 50, но при этом он вполне такой устоявшийся уже профессионал, специалист в той же, кстати, финансовой сфере. Кадры есть.

И не нужно судить обо всем составе правительства по нескольким министрам возрастным. Кадры есть, они подрастают, они появляются.

Экономический блок правительства у нас сейчас довольно молодой, то есть в этом смысле кадровый резерв есть, есть и социальные единицы, то есть у нас есть возможность из регионов двигаться в правительство.

Вот Наталья Качанова, она в Полоцке руководила городом, потом руководила Администрацией президента, сейчас возглавляет Верхнюю палату парламента, то есть, в общем-то, нормально социальные лифты работают. Я не думаю, что есть какая-то особая проблема именно с возрастом в данном случае.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев