У России появился новый рычаг воздействия на Киев

Украина вступила в период долговременного дефицита водных ресурсов. У России появился фактор влияния на Киев. Однако, эта "водная война" аморальна, считает эксперт Виктор Данилов-Данильян.

Жителей Украины предупредили о возможном дефиците воды

На Украине кончается вода

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил в среду о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов.

Ссылаясь на анализ экспертов, СНБО указывает, что "последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку".

В СНБО считают, что необходимо "оптимизировать использование водных ресурсов", "соблюдать экономное водопотребление", а также "провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин для привлечения их к системам водоснабжения".

Дефицит воды — тенденция долговременная

AgroPortal сообщил, что в марте-апреле текущего года наблюдался дефицит осадков на всей территории страны. "В результате развивалась и углублялась весенняя воздушная засуха, которая на многих площадях южных областей сочеталась с почвенной", — пишет издание. По состоянию на 5 мая засуха продолжалась в Одесской, Херсонской, большей части Запорожской и Николаевской областей. В этом году Киев накрыла пылевая буря.

По словам начальника отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Виктории Бойко, отсутствие весеннего половодья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, ухудшению экологической ситуации и качества воды в реках.

Это будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики. Для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, могут вводиться лимиты или ограничения на водоснабжение.

"Надо понимать, что тенденции, которые сейчас наблюдаются, являются долговременными", — отметила Бойко в интервью "Радио Свобода".

Бумеранг всегда возвращается

Вспомним, что когда в феврале риск дефицита воды возник в Крыму, Украина отказалась возобновить туда подачу воду по Северо-Крымскому каналу — единственному стабильному источнику водоснабжения полуострова. Над "сепаратистами" руководство в Киеве так и не сжалилось, а в соцсетях свидомые откровенно глумились над крымчанами.

Однако Украина забыла, что нехватка воды — одна из насущных мировых проблем. Засухи, вызванные изменением климата, ведут к обострению регионального соперничества за контроль над источниками водоснабжения, что часто может стать решающим фактором при определении того, будет ли регион процветать или деградировать.

Ожидается, что спрос на воду в мире вырастет на 55% к 2050 году. С точки зрения ценности воды как глобального ресурса, она был описана экспертами как "следующая нефть", поэтому контроль над водой скоро станет рычагом геополитического влияния.

Как мы видим, этот рычаг будет у России, потому что главная артерия Украины — Днепр, имеет истоки на ее территории. Скажут, что это "не наш метод", но, с другой стороны, почему бы его не применить к тем, кто объявил водную блокаду россиянам в Крыму. Христос не исключал правила "око за око".

Разворот Северского Донца в ответ на разворот Десны?

Как сказал "Правде.Ру" научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, украинская озабоченность по поводу водных проблем — это очень серьезно.

"Водность наших сибирских рек будет расти — в этом практически нет сомнений. А на Украине она, скорее всего, будет падать. Качество воды там тоже "не фонтан", потому что очистные сооружения и перед обретением независимости были не в лучшем состоянии, а за последние 30 лет они дошли до состояния практически аварийного", — отметил эксперт.

По его словам, разговор о том, что нужно было бы показать украинцам " кузькину мать" и перекрыть Днепр, уже несколько лет ведется, "но сам Днепр "мы никак перекрыть не можем, потому что река притекает на Украину из Белоруссии, а не из России, хотя исток — в России".

Что касается его притока — Десны, "то тут все в нашей власти", продолжил Виктор Данилов-Данильян.

"На створе российско-украинской границы, сток составляет миллиард кубометров в год, что не мало для Украины. И технически канал длиной 150 км до Оки для переброски одного кубокилометра воды, протекающей по равнине почти без перепада высот на водоразделе — это несложная гидротехническая задача", — пояснил он.

Но идти этим путем ни в коем случае нельзя, отметил гидролог, потому что основной правый приток российского Дона — это Северский Донец, который начинается в России, потом пересекает российско-украинскую границу и попадет на Украину, а потом снова возвращается в Россию.

"Эта будет водная война не за воду, а за то, чтобы нагадить друг другу, мало того, что она аморальна, она экономически и политически будет абсолютно неэффективна", — отметил Виктор Данилов-Данильян.

Можно согласится с этими рассуждениями, в 2020 году, допуская , что у Украины найдутся 6-8 миллиардов долларов на ответный проект, однако, через 10-20 лет ситуация может кардинально измениться и приблизится к вышеописанной войне за воду в глобальном масштабе, тогда можно будет вспомнить и о переброске в Дон сибирских рек — проект Волга-Дон2 был разработан в советские времена, но не осуществлен.

И неизвестно еще, будет ли тогда Белоруссия союзником России, чтобы печься о ее реакции на разворот собственно Днепра.

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