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Автор Олег Артюков

Не просто так: в Европе нашли выгоду России от помощи Италии

Мир

Этого следовало ожидать. В Европе заподозрили Россию в неких скрытых мотивах после того, как Владимир Путин позвонил премьер-министру Италии Джузеппе Конте и сообщил о готовности помочь в борьбе с эпидемией коронавируса.

Конечно, достается не только России. Китай тоже упоминают, поскольку Пекин тоже оказал Италии помощь.

В чем конкретно "уличили" Россию

Вот, например, Deutsche Welle цитирует евродепутата от фракции социал-демократов из Италии Элизабетту Гуальмини, которая подчеркивает, что "такие страны, как Россия и Китай всегда преследуют свои политические интересы". Разумеется, это особенность только России и Китая…

По мнению Гуальмини, Россия таким образом пытается улучшить отношения с Европейским союзом.

А вот евродепутат от Европейской народной партии Михаэль Галер раскрыл истинные мотивы президента России — якобы Путин надеется, что в следующий раз при продлении европейских санкций Италия наложит на них вето.

Эксперт бельгийского королевского института международных отношений Egmont Свен Бископ полагает, что российские власти помощью Италии пускают пыль в глаза собственному населению: "Россия до сих пор ведет себя так, словно у нее нет больших проблем. Помощь Италии — это и способ показать своим гражданам, что для России коронавирус — не проблема".

Бельгийский эксперт делает вывод об ошибке российских властей. "Худшее, что можно делать сейчас, — это делать вид, что тебя это не коснется, и ничего не предпринимать", — подчеркивает Бископ. Трудно сказать, на основании каких именно фактов он делает вывод.

Но это еще не всё

Украинское издание "Европейская правда", разоблачая коварные планы Кремля, цитирует еще одного парано…, то есть аналитика. По мнению Доменико Летиции, "Италия стала мишенью для вмешательства Кремля, который стремится содействовать партиям, способным привлечь страну на пророссийскую сторону".

Разумеется, подобные "экспертные оценки" были ожидаемы. Это своего рода контраргументация в ответ на претензии к невнятной политике Евросоюза в условиях коронавируса.

И речь не о мерах по стимулированию экономики еврозоны — это уж точно не задача России и Китая. Речь о взаимопомощи европейских государств. Когда на протяжении нескольких недель Италия остается эпицентром распространения эпидемии, а максимум, что делают соседи, это закрывают границы.

Понятно, что на этом фоне помощь от России и Китая будут объяснять чем угодно, только не самым очевидным — желанием помочь. В Италии, к слову, работает бригада кубинских медиков — 50 врачей и медсестер. Но Кубу европейские "аналитики" пока еще в тайных замыслах не уличили.

Темы италия евродепутат коронавирус
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