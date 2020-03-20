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Автор Любовь Степушова

В МГИМО уверены, что молодая элита России выиграет санкционную войну

Мир » Северная Америка » США и Канада

Санкции США в отношении России надолго, наша задача — заниматься экономикой и готовить новую национально ориентированную элиту, считает преподаватель МГИМО Татьяна Шаклеина.

Когда отменят санкции против России? // [Павел Чудинов]

США наложат санкции на нефтяной сектор России

The Wall Street Journal сообщила, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России за ее выход из сделки с ОПЕК, что спровоцировало обвал цен на нефть.

При этом источники издания не уточнили, какие именно санкции могут быть наложены на Россию и что именно должно их спровоцировать, но логично предположить, что это будут санкции на нефтяной сектор России, например, запрет на торговлю с "Роснефтью".

Сам Трамп заявил в тот же день, что США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен (дешевый бензин — Ред.) и защитой своей нефтяной промышленности.

"Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и (объемов) добычи. В нужное время я вмешаюсь", — добавил президент.

В каком случае США откажутся от санкций?

Как сказала "Правде.Ру" доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО Татьяна Шаклеина, отменить санкционную политику в отношении к России США могут только в том случае, если это будет представлять сильный ущерб для самих Соединенных Штатов.

"Пока этого нет ", — сказала она.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты будут делать все, чтобы дестабилизировать в целом ситуацию в международных отношениях, и пока у них есть запас прочности, так как Вашингтон контролирует финансово-экономическую систему через доллар.

"У них очень сложная ситуация с долгами, дефицитами, но они печатают деньги, являются мировым печатным станком. И пока не сформировалась реальная финансовая альтернатива в этой системе, они будут это все контролировать", — отметила Татьяна Шаклеина.

Мир не в состоянии выдвинуть альтернативу США

Альтернативы эксперт не просматривает, так как нет согласия среди других держав.

"Никто ни о чем не может договориться, и не хочет даже договариваться. Вместо того чтобы объединиться по решению финансовых, торговых, экономических проблем, проблем безопасности, каждая страна ведет свою политику и начинает играть, получать сиюминутные выгоды. Может быть, это очень выгодно для Саудовской Аравии то, что она сейчас делает, но это не выгодно для ОПЕК, и такая несогласованность на руку Соединенным Штатам",— сказала Татьяна Шаклеина.

Ответ России — сильная экономика и новая молодая элита

Ответ России, если санкции будут наложены, продолжила она, должен быть направлен на развитие своей экономики, торгово-экономических, структурных, интеграционных проектов со всеми странами, которые хотят этим заниматься.

При этом надо спокойнее относится к тому, что делают США.

"Это долгосрочная стратегия США, поэтому относиться к ней надо спокойно и заниматься своими насущными делами, не тратя силы на выяснение отношений с теми, кто не хочет договариваться. Наша задача — наращивать свои внутренние силы, потенциал в том, чтобы готовить молодую элиту. Поскольку я преподаю, я могу сказать, что у нас будет новая молодая элита, которая будет очень прочно стоять на ногах, несмотря на пока слабые позиции России ", — сказала Татьяна Шаклеина.

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