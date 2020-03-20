Санкции США в отношении России надолго, наша задача — заниматься экономикой и готовить новую национально ориентированную элиту, считает преподаватель МГИМО Татьяна Шаклеина.
The Wall Street Journal сообщила, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России за ее выход из сделки с ОПЕК, что спровоцировало обвал цен на нефть.
При этом источники издания не уточнили, какие именно санкции могут быть наложены на Россию и что именно должно их спровоцировать, но логично предположить, что это будут санкции на нефтяной сектор России, например, запрет на торговлю с "Роснефтью".
Сам Трамп заявил в тот же день, что США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен (дешевый бензин — Ред.) и защитой своей нефтяной промышленности.
"Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и (объемов) добычи. В нужное время я вмешаюсь", — добавил президент.
Как сказала "Правде.Ру" доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО Татьяна Шаклеина, отменить санкционную политику в отношении к России США могут только в том случае, если это будет представлять сильный ущерб для самих Соединенных Штатов.
"Пока этого нет ", — сказала она.
По мнению эксперта, Соединенные Штаты будут делать все, чтобы дестабилизировать в целом ситуацию в международных отношениях, и пока у них есть запас прочности, так как Вашингтон контролирует финансово-экономическую систему через доллар.
"У них очень сложная ситуация с долгами, дефицитами, но они печатают деньги, являются мировым печатным станком. И пока не сформировалась реальная финансовая альтернатива в этой системе, они будут это все контролировать", — отметила Татьяна Шаклеина.
Альтернативы эксперт не просматривает, так как нет согласия среди других держав.
"Никто ни о чем не может договориться, и не хочет даже договариваться. Вместо того чтобы объединиться по решению финансовых, торговых, экономических проблем, проблем безопасности, каждая страна ведет свою политику и начинает играть, получать сиюминутные выгоды. Может быть, это очень выгодно для Саудовской Аравии то, что она сейчас делает, но это не выгодно для ОПЕК, и такая несогласованность на руку Соединенным Штатам",— сказала Татьяна Шаклеина.
Ответ России, если санкции будут наложены, продолжила она, должен быть направлен на развитие своей экономики, торгово-экономических, структурных, интеграционных проектов со всеми странами, которые хотят этим заниматься.
При этом надо спокойнее относится к тому, что делают США.
"Это долгосрочная стратегия США, поэтому относиться к ней надо спокойно и заниматься своими насущными делами, не тратя силы на выяснение отношений с теми, кто не хочет договариваться. Наша задача — наращивать свои внутренние силы, потенциал в том, чтобы готовить молодую элиту. Поскольку я преподаю, я могу сказать, что у нас будет новая молодая элита, которая будет очень прочно стоять на ногах, несмотря на пока слабые позиции России ", — сказала Татьяна Шаклеина.
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