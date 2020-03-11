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CNN: Россия объявила Америке нефтяную войну

Мир

Выход России из ОПЕК и ее нежелание сокращать объемы нефтедобычи имеют только одно рациональное объяснение: Путин решил использовать шанс подорвать экономику США.

Об этом сегодня пишет CNN.

По версии издания, Россия рассчитывает на то, что "хрупкая нефтяная промышленность Америки, которая держится на колоссальных долгах" не выдержит удара обвала цен на нефть на мировом рынке.

"Путин уцепился за предоставленный шанс. Разорвав шаткий союз с ОПЕК, Москва рассчитывает изувечить сланцевую промышленность США", — цитирует CNN слова Мэтта Смита, директора по исследованиям сырьевых товаров энергетической исследовательской фирмы "Клиппер дейта".

Итог "российского удара", по версии CNN

  1. Нефть в США подешевела на 26% — это четырехлетний минимум и одновременно худший результат с 1991 года.
  2. Многие американские сланцевые компании вынуждены сокращать добычу — поползли слухи об их массовом банкротстве.
  3. Акции ExxonMobil и Chevron — крупнейших нефтяных компаний США упали на 12%.
  4. В тупике и разведочные, и добывающие компании:
  • акции Pioneer Natural Resources упали на 37%;
  • акции Occidental Petroleum- на 52%.

Вывод журналистов CNN

США на пороге повторения нефтяного кризиса 2014-2016 годов, который обанкротил десятки американских нефтегазовых компаний и привел к сотням тысяч увольнений.

Месть за санкции?

Обвал цен на нефть, который спровоцировала Россия, уверены американские аналитики, — это способ отомстить за недавние энергетические санкции Вашингтона.

Так, всего три недели назад администрация Трампа объявила о санкциях против дочерней компании "Роснефти" в ответ на ее поддержку режима Мадуро в Венесуэле.

"Похоже, российская стратегия нацелена не только на американские сланцевые компании, но и на политику санкций, которую обеспечило американское энергетическое изобилие", — предполагает Хелима Крофт, глава глобальной сырьевой стратегии в RBC Capital Markets.

По ее словам, "бросить вызов сланцевой промышленности США — идея Игоря Сечина, гендиректора "Роснефти" и доверенного лица Путина".

"Как и Путин, Сечин происходит из российских спецслужб и тоже ярый националист, — написала Крофт в записке для клиентов компании (цитата CNN). — Таким образом, подрыв энергетического доминирования США предпринимается не только ради финансового результата, но и по идеологическим соображениям".

У Путина есть преимущество

CNN в своем материале особо отмечает, что Россия, которая сейчас тоже "страдает от снижения мировых цен на нефть", сможет сбалансировать свой бюджет при цене 42 доллара за баррель. То есть, ее — России — экономика особо сильно-то и не пострадает.

"Преимущество того, на что Москва решилась, в том, что ущерб, который будет нанесен ее выпадом другим, будет ощутим. В первую очередь, для США", — считает Бьорнар Тунхауген, глава отдела нефтяных рынков компании Rystad Energy.

Кто первым уступит — версия CNN

В "черный понедельник" В США обрушились не только нефтяные компании. Пострадали и банки, завязанные на энергетический сектор. Инвесторы уже готовятся к неизбежной волне дефолтов по кредитам.

Большой вопрос в том, как долго продлится нефтяная депрессия, и как низко упадут цены.

Вариантов сценария два:

  1. Саудовская Аравия вынудит Россию согласиться на сокращение добычи, и тогда рынок нефти быстро восстановится → желанный исход для сланцевых компаний, балансирующих на грани банкротства.
  2. Путин отступать не привык, поэтому американской нефтяной промышленности придется готовиться к новым испытаниям.
Темы cnn москва россия цены на нефть владимир путин нефтяная война сланцевая нефть
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