Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Бундестаге прозрели: санкции против России сейчас вредны, как никогда

Мир » Европа » Евросоюз

Германия обязана пересмотреть свои отношения с Россией и немедленно отменить все санкции, которые действуют сейчас против этой страны. Во время пандемии, распространяющейся по миру, надо не враждовать, а сотрудничать.

С таким заявлением выступил Вальдемар Гердт, член международного комитета Бундестага.

Политик уверен, что сегодня, перед общей эпидемиологической угрозой, сопровождающейся экономическим кризисом, который "больно ударит — в числе прочих — и по Германии", страны должны объединяться.

"Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна. И нам, и — уверен — России нужен восстановленный товарооборот", — отметил Гердт.

По словам Гердта, он непременно поднимет этот вопрос на ближайшем заседании международного комитета бундестага, независимо от того, пройдет он в зале заседаний или онлайн.

Позицию Гердта разделяют и другие немецкие политики

Инициативу политика поддержал Александер Ной, официальный представитель фракции "Левые" в Бундестаге:

"Правительству следует сосредоточиться на решении насущных вопросов. Санкции против России — мы уже давно все в этом убедились — однозначно не приносят пользы, тем более сейчас".

В России об этом говорят уже не первый день

К слову, российские политики, например сенатор Алексей Пушков, ранее неоднократно говорили о том, что правительствам стран ЕС придется пересмотреть свои русофобские позиции, если коронавирус продолжит распространяться.

К слову, на момент публикации материала, в Германии зарегистрировано 8616 случаев заражения коронавирусом. 23 из них закончились летально.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на правительственном портале стопкоронавирус. рф.

Темы санкции германия бундестаг коронавирус александер ной алексей пушков вальдемар гердт
Новости Все >
Путин: дата голосования по поправкам в Конституцию может измениться
В Бундестаге прозрели: санкции против России сейчас вредны, как никогда
Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией
ВОЗ: статистика пандемии коронавируса за сутки
Бизнес в Саудовской Аравии "отправлен в отпуск" из-за коронавируса
Little Big выпустили маски от коронавируса с изображением "пухляша"
Распознать коронавирус по первым симптомам. Врачи объяснили – как
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Вузы Казани перейдут на дистанционное обучение
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля
Последние материалы
В Бундестаге прозрели: санкции против России сейчас вредны, как никогда
Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией
ВОЗ: статистика пандемии коронавируса за сутки
Бизнес в Саудовской Аравии "отправлен в отпуск" из-за коронавируса
Как лечить простуженное горло
Little Big выпустили маски от коронавируса с изображением "пухляша"
Распознать коронавирус по первым симптомам. Врачи объяснили – как
Хроническая венозная недостаточность: симптомы и методы лечения
Скрытый диабет становится все большей угрозой
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Популярное
Новости Украины
Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.

Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Здоровье
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Мир. Новости мира
В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей
Мир. Новости мира
Коронавирус был создан в США еще в 2015 году
Василий Амирджанов Евровидение 2020: вирус Little Big обнуляет депрессию Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса Любовь Степушова Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин
Комментарии
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Пандемия коронавируса может продлиться более двух лет
Эксперты выяснили, какая группа крови наиболее подвержена COVID-2019
Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане
Мать задушила трехмесячную дочь пакетом из-за громкого плача
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Коронавирус был создан в США еще в 2015 году
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Путин сможет править Россией 36 лет
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Пандемия коронавируса может продлиться более двух лет
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Путин сможет править Россией 36 лет
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ