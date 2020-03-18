В Бундестаге прозрели: санкции против России сейчас вредны, как никогда

Германия обязана пересмотреть свои отношения с Россией и немедленно отменить все санкции, которые действуют сейчас против этой страны. Во время пандемии, распространяющейся по миру, надо не враждовать, а сотрудничать.

С таким заявлением выступил Вальдемар Гердт, член международного комитета Бундестага.

Политик уверен, что сегодня, перед общей эпидемиологической угрозой, сопровождающейся экономическим кризисом, который "больно ударит — в числе прочих — и по Германии", страны должны объединяться.

"Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна. И нам, и — уверен — России нужен восстановленный товарооборот", — отметил Гердт.

По словам Гердта, он непременно поднимет этот вопрос на ближайшем заседании международного комитета бундестага, независимо от того, пройдет он в зале заседаний или онлайн.

Позицию Гердта разделяют и другие немецкие политики

Инициативу политика поддержал Александер Ной, официальный представитель фракции "Левые" в Бундестаге:

"Правительству следует сосредоточиться на решении насущных вопросов. Санкции против России — мы уже давно все в этом убедились — однозначно не приносят пользы, тем более сейчас".

В России об этом говорят уже не первый день

К слову, российские политики, например сенатор Алексей Пушков, ранее неоднократно говорили о том, что правительствам стран ЕС придется пересмотреть свои русофобские позиции, если коронавирус продолжит распространяться.

К слову, на момент публикации материала, в Германии зарегистрировано 8616 случаев заражения коронавирусом. 23 из них закончились летально.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на правительственном портале стопкоронавирус. рф.