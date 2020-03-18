Германия обязана пересмотреть свои отношения с Россией и немедленно отменить все санкции, которые действуют сейчас против этой страны. Во время пандемии, распространяющейся по миру, надо не враждовать, а сотрудничать.
С таким заявлением выступил Вальдемар Гердт, член международного комитета Бундестага.
Политик уверен, что сегодня, перед общей эпидемиологической угрозой, сопровождающейся экономическим кризисом, который "больно ударит — в числе прочих — и по Германии", страны должны объединяться.
"Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна. И нам, и — уверен — России нужен восстановленный товарооборот", — отметил Гердт.
По словам Гердта, он непременно поднимет этот вопрос на ближайшем заседании международного комитета бундестага, независимо от того, пройдет он в зале заседаний или онлайн.
Инициативу политика поддержал Александер Ной, официальный представитель фракции "Левые" в Бундестаге:
"Правительству следует сосредоточиться на решении насущных вопросов. Санкции против России — мы уже давно все в этом убедились — однозначно не приносят пользы, тем более сейчас".
К слову, российские политики, например сенатор Алексей Пушков, ранее неоднократно говорили о том, что правительствам стран ЕС придется пересмотреть свои русофобские позиции, если коронавирус продолжит распространяться.
К слову, на момент публикации материала, в Германии зарегистрировано 8616 случаев заражения коронавирусом. 23 из них закончились летально.
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