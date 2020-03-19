В США призвали к эмбарго на импорт нефти. Чем это грозит России?

Американский сенатор Кевин Крамер призвал президента Дональда Трампа ввести эмбарго на поставки нефти из России. Но не только — под ограничения, по мнению Крамера, должны также попасть поставки из Саудовской Аравии и других стран ОПЕК.

Что тревожит американских сенаторов

По мнению сенатора, это будет компенсация после "перекосов на энергетических рынках". Которые, как полагает Крамер, возникли в результате действий вышеупомянутых государств.

"Мы должны послать незамедлительный сигнал: не надо запугивать Соединенные Штаты и недооценивать их значение", — написал Крамер в письме.

Если бы сенатор был демократом, то можно было бы уверенно заявить о том, что его обращение в Белом доме проигнорировали бы. Но Крамер республиканец. Хотя это и не означает, что его письмо Трамп воспримет как руководство к действию.

Ранее президент США заявлял, что падение цен на нефть является результатом конфликта Саудовской Аравии и России. Но при этом он подчеркивал неизбежность падения цен на бензин. А что хорошо для избирателя, то в год выборов хорошо и для президента.

Правда, энтузиазм Трампа не разделяют многие сенаторы, причем именно республиканцы. 13 из них даже написали письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти. Мол, мы же союзники, а с союзниками так не поступают, могут быть последствия.

Озабоченность сенаторов вызвана прогнозами о том, что обвал цен на нефть грозит сильнейшим ударом по американским компаниям, работающим со сланцевой нефтью. Да и разбалансировка рынка особой радости у них не вызывает.

Какие могут быть последствия

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что логика обращения сенатора Кевина Крамера вполне понятна, но призыв ввести эмбарго вряд ли будет иметь какие-то последствия.

"Американские компании-переработчики нефти будут покупать ее там, где она дешевле, чтобы заработать хоть как-то. И в этом плане саудовская и российская нефть подходит для них довольно хорошо. Изначально американские НПЗ очень много закупали венесуэльской нефти. Венесуэльскую нефть закрыли санкциями сами политики, теперь на рынки США не поступает дешевая венесуэльская нефть. Замещалась она как раз именно российскими поставками. И в конце прошлого, в начале этого года существенно возросли поставки именно российской нефти в Соединенные Штаты", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Указывать кому у кого что покупать политики там не могут. Некие призывы слышны, но никто на них внимания обращать не будет. Государственных компаний в США нет. Поэтому директивно приказать никому ничего невозможно", — подчеркнул он.

По словам Игоря Юшкова, единственный вариант, это ввести заградительные пошлины на покупку нефти. Так, как администрация Трампа проделала это с китайскими товарами.

"Но это тоже не совсем рыночный инструмент. А как только будет восстанавливаться цена, получается, что нужно будет импортные пошлины отменять. Помимо лобби добытчиков сланцевой нефти, есть довольно мощное лобби переработчиков, которые будут выступать против подобных импортных пошлин. Они будут говорить "этого делать не надо, потому что мы сейчас получаем дешевую нефть, а вы хотите сделать ее дорогой", — считает эксперт.

По его мнению, в год выборов Трамп не будет предпринимать мер, которые привели бы к росту цен на нефть.

"Он попытается поддержать "сланцевиков" какими-то льготными кредитами, чтобы они не закрывались. Дешевая нефть — дешевый бензин, а это ощущает каждый американец. И Трамп сейчас пытается выдать это за свой большой успех", — отметил Игорь Юшков.