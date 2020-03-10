Российские аналитики по Казахстану подкуплены

Как так случилось, что московского политолога и социолога, проводившего исследование в Казахстане, спустя шесть с лишним лет осудили за экстремизм в отношении Казахстана? Почему спецслужбы и суды России так рьяно работают на зарубежное государство? Какие иллюзии и почему сложились в России относительно этой республики? Что там происходит в реальности?

Жизнь как она есть с Вадимом ГОРШЕНИНЫМ И Петром МИЛОСЕРДОВЫМ

Об этом в передаче "Жизнь как она есть" беседовали глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и политолог, бывший заключенный Петр Милосердов.

Читайте начало интервью:

За что осудили Александра Поткина и Петра Милосердова

— Петр, вас осудили за экстремизм в отношении Казахстана. Как так? Какое вы экстремистское сообщество создали?

— По версии суда, я совместно с Александром Поткиным это сделал. Поткин (Белов) — такой общественный деятель националистического толка, мой хороший старый знакомый.

Мы якобы создали экстремистское сообщество с целью свержения президента Назарбаева. И действовали мы якобы в интересах миллиардера Аблязова — это беглый казахский олигарх.

Он выполняет там роль и Березовского, и Ходорковского в одном лице, такой злой демон. Якобы мы взяли у него денег, для того чтобы устроить массовые волнения.

— А Поткин сидит до сих пор?

— Нет, он вышел, конечно, год назад.

По сути моя деятельность заключалась в том, что мне Саша предложил съездить в Казахстан и провести там социологическое исследование методом экспертного интервью с рядом людей. Я съездил, это исследование провел, отдал его Саше, получил за это свой гонорар, и на этом мы распрощались. Собственно говоря, этим все и ограничилось.

А потом через шесть лет ко мне приходит ФСБ и заявляет, что я должен дать показания на Поткина, что мы готовили госпереворот.

Я сказал: "Ребята, я не буду этого делать". Собственно говоря, поэтому я и сел в тюрьму.

Кстати, сейчас аналогичная история происходит с нашими политтехнологами, которые поехали в Ливию кого-то там опекать политтехнологически. Они тоже проводили какую-то социологию и сели в ливийскую тюрьму. И сейчас, я знаю, у посольства Ливии стоят коллеги по социологическому цеху с плакатами "Верните наших!".

— А МИД что-то делает?

— А я не знаю, что делает наш МИД.

Почему в России осуждают за экстремизм в отношении других государств

— У "Правды.Ру" тоже была история привлечения по казахскому делу, но у нас все было не так страшно, как у вас. Я даже не знаю, завели дело или нет. Но главного редактора вызывали в Следственный комитет России по заявлению, опять же, казахских товарищей, которые просили завести уголовное дело против "Правды.Ру" и руководителей издания за то, что у нас один из авторов опубликовал материал, в котором процитировал известные строки Солженицына о Казахстане, какое он имел отношение к Российской империи и т. д.

Меня сильно удивило то, что российские спецслужбы выполняют такой заказ из-за рубежа, начинают разбираться с российскими же журналистами по поводу использования ими в своих материалах мыслей и слов писателя, который сейчас превозносится властью, изучается даже в школах. Возникает непонимание роли спецслужб — они занимаются безопасностью, национальной безопасностью Российской Федерацией или других стран?…

— Вы знаете, я думаю, ответ на самом деле проще и страшнее: им просто дали деньги. Казахи просто занесли туда чемодан. Я в этом абсолютно убежден.

Я вам расскажу одну поразительную историю, которая тоже очень многое объясняет. В 2012 году, когда я ездил в Казахстан, я провел интервью с рядом казахских деятелей. Я потом, когда приехал в Москву, решил поговорить с нашими аналитиками по Казахстану, что они думают, как они все это оценивают.

Я обошел четыре или пять аналитических центра, и все они мне транслировали только официальную позицию Казахстана.

То есть наши аналитические центры, которые должны видеть ситуацию, какая она есть на самом деле, и делать выводы на основании того, как все оно есть, оказались реально агентами влияния Казахстана. Это страшная история.

Получается, что наши аналитики по Казахстану выкуплены Казахстаном. И когда, условно говоря, правительство Российской Федерации, какой-то госорган обращается к этому аналитику, специализирующемуся на Казахстане, просит дать анализ ситуации, то он будет им транслировать то, что ему говорят в Алма-Ате, теперь — в Астане.

Понимаете, что происходит? Это же просто страшно для нас получается.

— Похожая ситуация была с Украиной, сейчас же примерно такая же с Белоруссией.

— Я думаю, что там так же все и кончится.

Что происходит с русскими в Казахстане

— Поскольку политологи все прикормлены, журналисты тоже прикормлены, издания прикормлены, идет просто белоруссизация русских и русскоязычных. Ровно то же самое, что было на Украине, и ровно то же самое, что в Казахстане.

— Да, только в Казахстане пока еще ничего не было, скажем так. Хотя там русских никто даже не включает в процессы, никто их не ассимилирует.

Русских, несмотря на то, что сейчас их около 30 процентов, а было около 45 процентов населения, на руководящих должностях в Казахстане, я думаю, всего процентов пять.

Русское население там просто изолировано от принятия решений, от каких-то крупных денег.

Кто такой русский в Казахстане? Как правило, это инженер, это специалист, хороший профессионал, который получает неплохую зарплату, на самом деле сопоставимую с российской.

Но политика, крупный бизнес — нет, ребята, это только для своих.

И то, что там идет нацстроительство, — это абсолютный факт. Тут еще надо сказать, что мы живем в некоторых иллюзиях по поводу Казахстана, которые очень хорошо финансировались правительством Назарбаева.

Иллюзии заключались в том, что Казахстан — якобы такое светское, почти прозападное государство, такая очень сильная европеизированная Азия и т. д.

Все это вранье. Разница между Казахстаном и Туркменией очень небольшая.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев