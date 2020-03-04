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Автор Олег Артюков

Возвращение "сонного Джо": соперник Трампа определен?

Мир » Северная Америка

В нескольких американских штатах подводят итоги праймериз среди кандидатов в президенты США от Демократической партии. И похоже, можно предполагать, что соперником Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах будет 77-летний Джозеф Робинетт Байден. Или, как его чаще именуют, Джо Байден.

У Трампа все хорошо

Вообще говоря, в 13 штатах формально проходили праймериз и в Республиканской партии. Но именно что формально — конкурентов у президента США Дональда Трампа нет. Не считать же таковым бывшего губернатора штата Массачусетс Уильям Флойда Уэлда, в распоряжении которого на данный момент 1 (один) голос выборщика. Тогда как у Трампа их 661.

В общем, от праймериз республиканцев никто никаких сюрпризов не ждет. И это очевидно — если б у действующего президента, собирающегося на второй срок, в партии оказался мощный конкурент, то это было бы свидетельство глубочайшего раскола. Не стоит забывать, что в ноябре пройдут не только президентские выборы. Голосовать будут и за новый состав палаты представителей, и треть сенаторов должны переизбрать.

Борьба в Демократической партии

А вот в Демократической партии все гораздо интереснее. Бывший вице-президент Джозеф Байден впечатляюще вернулся в избирательную кампанию. До недавних пор его фактически списали — после скандала с его неоднозначной деятельностью на Украине и назначении сына Хантера в руководство компании Burisma. Но как оказалось, преждевременно.

Прошедшее голосование было первым "супервторником", когда в выборах кандидатов принимали участие партийные активисты сразу в 14 штатах. Больше всего голосов кандидаты должны были получить в Калифорнии и Техасе.

Накануне голосования по всем опросам лидировал сенатор от штата Вермонт, 78-летний Берни Сандерс. Но эти опросы не учитывали важного момента.

После выборов в Южной Каролине, на которых убедительную победу за счет голосов афроамериканцев одержал Джо Байден, из гонки вышли бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич и сенатор Эми Клобушар. Они, в общем, и ранее не были в числе фаворитов, но их поддержка для остающихся в гонке кандидатов весьма важны. И оба заявили о поддержке Джо Байдена.

Разумеется, это не единственная причина успешного возвращения "сонного Джо Байдена", как именует своего оппонента Трамп. Последние несколько недель было очевидно, какую мобилизацию проводит руководство Демократической партии, дабы не допустить победы Берни Сандерса.

В ход пошло все — даже опять вытащили историю про "российское вмешательство", которое направлено на поддержку Трампа и Сандерса. Да, можно сказать, что это выглядело глуповато. Но глуповато это выглядело в России. А судя по тому, что застрельщиками этой темы выступили "Нью-Йорк Таймс" и "Вашингтон Пост", политтехнологи демократов сочли эту историю подходящей.

Но конечно, не она сыграла решающую роль. Берни Сандерса оппоненты именуют социалистом. Но его радикальные по американским меркам воззрения (вроде бесплатной медицины и образования, какой ужас) и помогли завоевать огромную поддержку среди рядовых сторонников демократов. А с другой стороны, стали поводом для сплочения так называемых умеренных. Которым, по сути, и объединиться-то теперь можно только вокруг Байдена.

Может ли что-то измениться?

Вообще говоря, есть еще трое — миллиардер Майкл Блумберг, сенатор Элизабет Уоррен и конгрессвумен Тулси Габбард.

Самый впечатляющий провал связан с Блумбергом. Он потратил на свою кампанию 700 миллионов долларов, но не добился практически ничего. Раз что стал объектом издевок со стороны Трампа. Но это явно не то достижение, на которое рассчитывал Блумберг.

Тулси Габбард также не получила практически никакой поддержки. Пожалуй, просто потому, что она слишком радикальна даже на фоне Сандерса. Шутка ли, в 2017 году приезжала на встречу с Башаром Асадом…

Ну а Элизабет Уоррен играет на том же поле, что и Сандерс. Но перехватить поддержку у сторонников демпартии она не сумела.

По данным FoxNews на момент подготовки этого материала:

  • Байден заручился поддержкой 381 делегатов партийного съезда (пройдет в июле);
  • Сандерс — 336;
  • Уоррен — 43;
  • Блумберг — 37;
  • Габбард — 0

Очевидно, что соперничество развернется между Байденом и Сандерсом. Хотя еще пару месяцев назад были прогнозы, что на фоне падения рейтинга Байдена соперником "социалиста" будет миллиардер Блумберг.

Разрыв, в принципе, не очень большой. Кандидату надо будет заручиться поддержкой минимум 1991 делегат (всего их 3979). Если этого сделать не удастся ни одному из кандидатов, то будет второй тур. И здесь победитель должен получить 2375,5 (именно так) голосов делегатов. Важно, кого поддержат так называемые "суперделегаты" — бывшие президенты, сенаторы, члены Национального комитета и прочие.

Впрочем, очевидно, кого они поддержат… Так что Сандерсу необходимо побеждать в первом туре. Шансы у него еще есть и достаточно высокие. Но, с другой стороны, и возможности информационной кампании против него еще не использованы в полной мере.

Темы праймериз джо байден берни сандерс выборы президента сша
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