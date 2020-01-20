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Автор Любовь Степушова

Литва обнаружила, что построила плохое государство

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

На протяжении более чем четверти века литовцы боролись со "страшным" восточным соседом, строили толерантное общество и разваливали доставшуюся от СССР промышленность. И тут обнаружили, что государство, которое они построили — это плохое государство.


Литва хочет судить Россию

Об этом заявил 17 января президент страны Гитанас Науседа.

Все пропало, шеф!

"Мы допустили ошибку, разрешив развиваться экономике по принципам и в условиях Дикого Запада в течение долгого времени. Там, где господствуют те, кто лучше вооружен и у кого больше знакомых, не остается места небольшим, слабым и думающим о всеобщем благе", — цитирует президента портал Delfi. lt.

По его словам, в то время как большинство стран "с похожей судьбой искали равновесие", Литва оставила свое завоеванное тяжелой борьбой государство на голодном пайке. Президент, впрочем, не привел пример успешных стран с "похожей судьбой".

Науседа объявил о существующем парадоксе в развитии Литвы.

"Мы хвастаемся тем, что с момента вступления в ЕС быстро продвигаемся к среднему показателю ВВП на одного жителя, а с другой стороны, краснеем из-за самых плохих показателей разобщения в обществе".

"Такое несоответствие можно объяснить только одним: провалы в сфере социальной и экономической политики. У нас не было компаса, для чего использовать экономический прогресс, и сегодня у нас ситуация вот такая плохая", — сказал Науседа.

По словам президента, очень важно привести в порядок налоговую систему, чтобы она была "системой общины людей, а не скотным двором".

Никогда такого не было — и вот опять

О том, как ее приводить в порядок, пояснил Delfi.lt литовский экономист, профессор Богуслав Гружевский.

"Налоги надо повышать, иного пути нет, но это надо делать безопасно, чтобы не пугать слабые группы и не отпугнуть инвесторов", — сказал Гружевский.

Под слабыми группами он подразумевает пенсионеров, людей с небольшими доходами, неквалифицированных работников, доходы которых меньше 700-800 евро на руки, и, конечно, сельских жителей.

То есть получается, что разобщение общества в Литве, которое стало угрожающим из-за растущего неравенства, надо лечить повышением налогов, что, как правило, ложится грузом на средний класс, ведет к его обнищанию и еще большему расслоению.

"Дикий Запад", по словам Гружевского, присутствует:

  • в кумовстве, когда политики могут использовать свои полномочия для трудоустройства близких и друзей или нелегального обогащения;
  • в образовании, где низкий уровень знаний учеников не дотягивает до минимального;
  • в энергетике, в которой снизились масштабы использования топлива;
  • в повышении цен — особенно на уровне товаров дешевого ассортимента.

"На социальном развитии отрицательно сказалось падение малого бизнеса в сфере сельского хозяйства, а также нищета. Низкие зарплаты", — сказал Гружевский.

Так даже налоги, получается, не с кого брать?

Прозрение настигло экс-республики СССР

Показательно, что прозрение в том, что все плохо, настигло не только литовского президента, но и Юлию Тимошенко, председателя партии "Батькивщина", которая заявила, что Украина проходит через "процесс ликвидации". По ее словам, Киев потерял независимость и находится под внешним кураторством, в связи с чем страну "все используют, как хотят". Такой вывод Науседа пока не делает, но, вероятно, недалек от него.

Отчего же Литва вдруг перестала восхищаться Западом и рыночной экономикой? Очень просто, она не была в Литве "рыночной", государство жило за счет дотаций из ЕС. А теперь стало известно, что проект бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы предлагает сократить дотации Литве на 27%, что будет ей стоить 3-4 % роста ВВП, то есть почти всего его роста в предыдущие годы.

При этом сохраняется депопуляция населения, стагнация в основных экспортных отраслях сельского хозяйства, транзита, что, конечно, толкает к сотрудничеству с Россией.

Дойдет ли Литва до конструктивного сотрудничества с Москвой?

Как сказал "Правде.Ру" генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда, к России обращений, например, по увеличению транзита через литовские порты, не будет, потому что политика у прибалтов всегда была приоритетом над экономикой.

"Поэтому никаких особенных внешнеполитических изменений там быть не может. У них есть своя геополитическая функция, она для них первична. Будет, может быть, просто повышение налогов, введение каких-то новых налогов для того, чтобы наполнить бюджет. Больше будет директивных решений по управлению экономической ситуацией", — резюмировал Сергей Рекеда.

Сергей Рекеда отметил, что в Литве есть осознание того, что неолиберальная модель экономики с минимальным вмешательством государства исчерпана, и нужно больше вмешиваться в экономику, как это происходит во всем мире. Поэтому сейчас Науседа будет стараться добавить инструментов по регулированию экономики, но это будут, скорее, точечные меры.

"Так, допустим, литовцы административно обязали крупных потребителей газа четверть своего баланса покрывать за счет газа из терминала сжиженного природного газа, который они построили. Какие-то подобные меры, я думаю, будут сейчас увеличиваться в Литве", — сказал Сергей Рекеда.

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Темы литва русофобия сергей рекеда гитанас науседа повышение налогов богуслав гружевский
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