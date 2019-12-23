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Автор Любовь Степушова

В Литве травят театр за спектакль о Маше и Медведе

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Литовским детям очень нравится спектакль театра города Паневежиса Domino "Маша и Медведь: рождественский баскетбол". Но местные политики назвали его "пропагандой" России.

Об этом пишет Delfi. lt. Член городского совета Паневежской области Юрга Гирдзияускене в своем Facebook написала, что культура в Паневежисе "деградирует".

"Напомню, что этот сериал множество экспертов признали самым ярким примером мягкой гибридной мощи Кремля. Печально", — написала политик.

При этом, как водится, сама Гирдзияускене этот спектакль не видела, потому что на такие "пропагандистские" вещи она принципиально не ходит. Политик осуждает не родителей, а тех, кто "отбирает материалы на спектакли".

"Наша миссия, представителей старшего поколения, — говорить о таких чувствительных моментах. И работникам сферы культуры надо более ответственно относиться к происходящему, не бояться высказывать свое мнение", — написала она.

Гирдзияускене поддержала европарламентарий Раса Юкнявичене, которая заметила на странице своей соотечественницы, что "Маша и Медведь" — это "Троянский конь" России.

Директор Дома общины, где демонстрируется спектакль, Сандра Мишкене ничего зазорного в спектакле не увидела.

"Спектакль "Маша и Медведь" идет у нас третий год, могу сказать, что была красивая сценография, освещение и вся постановка. Не понимаю, где пропаганда — детей ждали лесные жители, девочка, много приключений, хороший поучительный финал. Жаль, что человек, который не смотрел постановку, берется ее оценивать", — сказала Мишкене.

Представитель театра сказала Delfi, что " наша цель — показать детям шоу с увлекательной и поучительной историей, с ценностями, которые важны для всех детей — дружба, честность, взаимопомощь и взаимовыручка".

О том, что мультфильм "Маша и Медведь" — средство пропаганды Москвы, на Западе считают давно. Об этом говорил аналитик Центра исследования Восточной Европы, а ныне литовский депутат Лауринас Кащюнас. По его мнению, месседж "Маши и Медведя" зашифрован в том, что добрый мирный Медведь (аллюзия на Россию) опекает маленькую девочку (аллюзия на другие страны).

Британское издание Times сослалось на исследование эстонца Прита Хибемяги, который писал, что медведь — символ России, и его основная задача в мультфильме — создать положительный имидж России.

Конечно, русофоб может найти пропаганду во всем, если это исходит из России. Как говорится, когда что-то хочется, то всегда ищется, а если ищется, то находится. В средние века в Европе сколько ведьм было? А сколько сожгли? В этом деле главное — идея. Странно, что русофобы до сих пор не нашли пропаганды в мультфильме "Ну, погоди", где волк — русский агрессор, а заяц — подавляемая им маленькая страна.

А ларчик популярности российских мультфильмов и спектаклей по их мотивам довольно просто открывается: детям нравятся добрые персонажи, потому что тяжело смотреть на всевозможных ниндзя и триллеры о вампирах для детей, предлагаемые западными компаниями.

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Темы литва театр русофобия маша и медведь
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В Литве травят театр за спектакль о Маше и Медведе
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