Каждый второй пенсионер в Литве нуждается в деньгах на еду

Крупнейший в Литве банк SEB 11 декабря обнародовал традиционный анализ экономики страны, в соответствии с которым финансовое благополучие население увеличивается, но по-прежнему наиболее неблагополучной частью общества остаются пенсионеры.

"Каждый второй пенсионер Литвы говорит, что ему тяжело приобретать еду и одежду", — рассказал СМИ экономист SEB Тадас Повиляускас.

При этом средняя заработная плата в III квартале 2019 года, в сравнении с тем же периодом прошлого года выросла с 728 до 834 евро "на руки". Размер средней пенсии увеличился с 338 евро до 365 евро. Но повысился и уровень безработицы — с 5,9% до чуть более чем 6%.

В соответствии с данными исследования, литовцы не склонны копить деньги, а большинство не ожидает финансовых трудностей — 55% убеждены, что размер их зарплаты не изменится, 20% полагает, что она увеличится, у 11% респондентов своего мнения не было и только 15% обеспокоены возможным уменьшением зарплаты.