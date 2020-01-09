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Автор Юрий Васильев

Россия не боится Третьей мировой между США и Ираном

Мир » Азия » Ближний Восток

Посленовогодние недели выдались весьма насыщенными, если не сказать, кризисными для Ближнего Востока, да и для Европы с США, в целом, тоже. Началось все с беспорядков в Багдаде около посольства США.

Россия не боится Третьей мировой между США и Ираном. 404927.jpeg

Штаты отреагировали на эту активность атакой беспилотника, по находившемуся в тот момент в Ираке иранскому генералу Касему Сулеймани, в результате чего тот погиб. Иран, в свою очередь ответил ракетными ударами по военным базам США на территории Ирака. Данные о жертвах разнятся. Иранские СМИ сообщают о 80-и ликвидированных американских военных, Вашингтон официально заявляет, что человеческих жертв нет.

После этих бурных событий у общественности невольно закрались подозрения о том, что на Ближнем Востоке сейчас начнется очередной полномасштабный кризис, а то и просто война. Однако, в своем обращении Дональд Трамп заявил, что против Ирана Штаты будут действовать ужесточением санкций, а не новой военной агрессией. Иранская сторона также высказалась в том духе, что ответ за убийство Сулеймани был "пропорционален".

Тем не менее, политические последствия этих событий воспоследовали уже на уровне НАТО. Дело в том, что план атаки беспилотником был разработан Трампом и его командой кулуарно. Ни руководство Альянса, ни даже Конгресс США не были поставлены в известность о планировании этой операции.

И естественно, генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг официально отмежевался от данного конфликта, заявив, что эта операция была "решением США, а не решением, принятым международной коалицией и НАТО".

Российский сенатор Алексей Пушков так прокомментировал реплику Столтенберга: "Даже всегда готовый подыграть США генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл нужным отмежеваться от убийства иранского генерала, заявив, что США приняли это решение без участия НАТО. Таким образом попытки Вашингтона задним числом заручиться поддержкой европейских союзников завершились провалом".

К слову, о европейских союзниках. Как отмечает New York Times, "Путин был первым мировым лидером, с которым говорил президент Франции Эммануэль Макрон сразу после того, как узнал об ударе беспилотника в пятницу. Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель едет в Кремль, чтобы обсудить кризис на Ближнем Востоке".

Ряд западных экспертов и СМИ делают из этих переговоров весьма долгоиграющие выводы. Например, о том, что США стали непредсказуемы даже для союзников по Североатлантическому Альянсу, и единственный гарант стабильности на Ближнем Востоке, с которым возможно договориться теперь для них — это Россия.

Понятно, что если мы говорим об американской демократической прессе, то через неё конкуренты Трампа решают свои внутриэлитные и электоральные проблемы, показывая, что пока нынешний президент США "непоследователен", Ближний Восток "захватывает" Путин.

Что же касается российского президента, то он в эти дни провел встречи с турецким и сирийским президентами. С первым обсуждались перспективы открытого "Турецкого потока". На встрече также присутствовали главы Сербии и Болгарии. При этом, и Эрдоган, и Путин выразили уверенность в тесном сотрудничестве России и Турции и по иным стратегическим областям.

Визит в Сирию и встреча с президентом Башаром Асадом была посвящена как вопросам сотрудничества двух стран, так и ходу миротворческой операции и участия в ней российской стороны. Асад, кстати, за все усилия поблагодарил Путина и Россию, сказав по-русски "Спасибо!". Символично, что встреча двух лидеров прошла на российской военной базе недалеко от Дамаска.

Собственно, западные СМИ назвали Путина "единственным спокойным политиком" во время эскалации напряженности на Ближнем Востоке. А также тем лидером, который все эти дни продолжал спокойно продвигать свою политику в этом регионе.

В эти же дни, в день атаки на военные базы США в Ираке, произошла катастрофа с украинским "Боингом", вылетевшим из Тегерана.

Официальная версия, которая озвучена иранской стороной — это неполадки в одном из двигателей самолёта. Впрочем, в социальных сетях сейчас звучат самые разные теории и муссируются разного рода слухи. Вплоть до случайного попадания одной из иранских ракет. Впрочем, украинская сторона на официальном уровне заявляет о готовности дождаться официальных результатов расследования. И также склоняется к версии с технической неисправностью самолёта. На борту самолёта находилось 168 человек, все они, к сожалению, погибли.

В общем, год начался весьма конфликтно, а где-то даже и трагически. Однако, нельзя не отметить, что на фоне общей нервозности, и даже в некоторой степени хаоса, Россия демонстрирует спокойствие и последовательность в своей ближневосточной внешней политике. И хотя бы это радует.

Темы иран boeing-737 авиакатастрофа касем сулеймани убийство сулеймани третья мировая война
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