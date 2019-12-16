В Турции предъявят США геноцид индейцев

Противостояние Турции с США становится все сильнее, турки не сдадутся на милость американцам, они найдут, что им предъявить, считает эксперт Владимир Аватков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть американские базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США по поставкам Турции российских ЗРК С-400.

"Если это будет необходимо, мы закроем Инджирлик", — сказал Эрдоган в воскресенье в интервью телеканалу AHaber после встречи с главой правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем. "Если это будет необходимо, мы также закроем Кюреджик"

Авиабаза Инджирлик на юге Турции используется американскими ВВС. Она была основным местом дислокации американских самолетов-разведчиков U-2, пока американский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс не был сбит над Советским Союзом в 1960 году.

Там же находилось и американское тактическое ядерное оружие, есть данные, что оно было вывезено после попытки военного переворота в 2016 году. На базе Кюреджик на юго-востоке Турции дислоцирована радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении, она является частью системы ПРО НАТО в Европе.

Предупреждение от Эрдогана поступило после того, как США Законом об обороне наложили санкции на Турцию за закупки ЗРК С-400, которая будет готова к использованию к апрелю. Эти санкции могут создать проблемы для ослабленной экономики страны.

Турция принимает и другие самостоятельные решения. Так, Анкара решила разместить беспилотники в турецкой части Кипра, что послужило причиной санкций ЕС, который не признает аннексию Северного Кипра. Эрдоган также выразил готовность разместить турецкие войска в Ливии, если его об этом попросит правительство Сараджа. Правительство Эрдогана также представило на утверждение парламента отдельную сделку по военному сотрудничеству с Ливией, в которой сохраняется двоевластие.

Эрдоган предостерег США от признания "геноцидом" массовых убийств армян в последние годы Османской империи столетие назад. Он сказал, что парламент Турции может расследовать, проводят ли США политику систематического геноцида коренных американцев — индейцев.

Заметим, что Конвенция о геноциде была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года и вступила в силу 12 января 1951 года. Она была ратифицирована Соединенными Штатами в 1986 году.

В США по-разному оценивают события колонизации Америки. С одной стороны, утверждается, что индейцы массово умирали от инфекций, завезенных с других континентов, что не может считаться геноцидом. Кроме того, военные действия против индейцев не могут рассматриваться как акты геноцида, так как убийство невинных людей не было целью, а солдаты не были направлены на уничтожение индейцев как определенной группы людей.

С другой стороны, есть мнение, что массовые убийства в Калифорнии, когда преступники и их сторонники открыто признавали, что желают уничтожить индейцев как этническую общность, действительно могут рассматриваться в соответствии с условиями Конвенции как геноцид. Например, вскоре после начала калифорнийской золотой лихорадки 1848-1852 годов племя яхи численностью около 2 тысяч человек, из которых никто не владел огнестрельным оружием, перестало существовать всего лишь после четырех рейдов вооруженных белых поселенцев.

Как сказал "Правде.Ру" доцент Дипломатической академии, старший научный сотрудник ИМЭМО Владимир Аватков, между Турцией и Соединенными Штатами планомерно укрепляется конфликтное взаимодействие, связанное с тем, что американцы считают, что путем давления они могут принудить Турцию следовать своей логике, в частности, отказаться от покупки российских систем С-400.

Однако США не учитывают, что Турция становится все более самостоятельным игроком и в регионе, и в мировой политике. Она обладает достаточным количеством собственных ресурсов для проведения внешней политики и нуждается в диверсификации поставщиков вооружений и в целом диверсификации контактов в области военно-технического сотрудничества, отметил востоковед.

По его словам, Турция активно взаимодействовала и будет взаимодействовать с Россией, несмотря на давление Вашингтона. Даже наоборот, это давление Америки еще больше будет подталкивать Анкару к проведению независимой внешней политической линии.

Владимир Аватков добавил, что признание конгрессом геноцида армян — вопрос для Турции крайне болезненный. И очень важно, что этот процесс был запущен в Соединенных Штатах именно сейчас.

"То есть американцы не столько признают сам факт геноцида армян, сколько пытаются насолить Турецкой республике на фоне вот этого скандала, этих проблем, которые существуют между двумя странами. И логично, что в Турции найдутся люди, которые предъявят американцам геноцид индейцев и других народов на территории Соединенных Штатов. Турки найдут предмет для обсуждения", — резюмировал Владимир Аватков.

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