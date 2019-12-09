В Турции назвали тех, кто пытался испортить отношения с Россией

Отношения России и Турции сейчас находятся на самом высоком уровне за последнее время, отметил глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз.

По словам политика, отношения Москвы и Анкары пережили трудный период из-за сбитого российского бомбардировщика Су-24 в 2015 году. Виновны в этом "террористы организации FETO" (основана оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом) в рядах турецкой армии, указал Дженгиз.

"Они пытались испортить отношения между Турцией и Россией. И они были успешны, была волна пропаганды в российских СМИ", — считает Дженгиз.

Попытка госпереворота в Турции в 2016-м году на фоне не слишком хороших отношений с США "также предназначалась для раздора в отношениях Турции и России", уверен глава ассоциации. Однако лидеры стран Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин "не поддались на эту игру и сохранили спокойствие в регионе", отметил Хасан Дженгиз.

Турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого Россия ввела в отношении Турции санкции, в частности, запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В июне 2016-го Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения.