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США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию

Мир

Конгресс Соединенных Штатов официально признал геноцидом убийство турками-османами более миллиона армян сто лет назад.

Турция в ответ гневно обвинила США в том, что они подрывают свои отношения с ключевым союзником по НАТО.

Армянская резолюция была заблокирована трижды по просьбе администрации президента Дональда Трампа, но получила одобрение с четвертой попытки. Она была принята в момент обострения проблем между двумя союзниками по НАТО.

Турция не согласна с решением американского Конгресса

По оценкам некоторых историков, во время Первой мировой войны было убито до 1,5 миллиона армян. Турция признает, что многие армяне, живущие в Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими войсками, но утверждает, что число жертв было раздуто. Анкара также отмечает, что подобные обвинения не учитывают количество погибших турецких граждан во время конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение Сената "победой справедливости и истины".  А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу  воспринял его, как "политическое шоу".

Сенаторы объединились в противостоянии Трампу

Президент США стремился к более тесным отношениям с Турцией и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но Конгресс США объединились в своем противостоянии недавним политическим действиям Анкары. Сенаторы-республиканцы были возмущены покупкой Турцией у России ракетного комплекса С-400, который, по словам Вашингтона, представляет угрозу для ее истребителей F-35 и не может быть интегрирован в системы вооружения НАТО.

Республиканские законодатели также решили наказать Турцию за ее вторжение в Сирию в октябре. Они обвиняют Трампа в том, что он дал зеленый свет Анкаре на ее военное наступление.

 

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