Признание Крыма российским для Турции имеет плюс

Признание Крыма частью России станет плюсом для Турции, поскольку это поможет ее экономике, высказал мнение глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз

Политик отметил, что полуостров не признают российским, страны Европы и Украина, а также США. По мнению Дженгиза, присутствует обеспокоенность и в Анкаре. "Но реакцию наших людей я не понимаю. Крымский народ сделал правильное решение, провел референдум и сделал свой выбор. Народ этого захотел", — сказал глава ассоциации.

Он считает, что полуостров и черноморский регион могут превратиться в такой же экономический центр, как Гамбург в Европе или Чикаго в Америке, а строительство Крымского моста будет способствовать притоку товаров из Азии в Европу. "Участие в этом проекте, по нашим расчетам, даст 30 процентов роста турецкой экономики", — отметил Хасан Дженгиз.

По его словам, из-за сложившейся сейчас ситуации Турция не может оказывать поддержку тюркоязычным жителям полуострова, которых там 350 тысяч человек. "Я не вижу вреда признания Крыма как части России, это бы улучшило наши отношения", — отметил политик.