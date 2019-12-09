Признание Крыма частью России станет плюсом для Турции, поскольку это поможет ее экономике, высказал мнение глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз
Политик отметил, что полуостров не признают российским, страны Европы и Украина, а также США. По мнению Дженгиза, присутствует обеспокоенность и в Анкаре. "Но реакцию наших людей я не понимаю. Крымский народ сделал правильное решение, провел референдум и сделал свой выбор. Народ этого захотел", — сказал глава ассоциации.
Он считает, что полуостров и черноморский регион могут превратиться в такой же экономический центр, как Гамбург в Европе или Чикаго в Америке, а строительство Крымского моста будет способствовать притоку товаров из Азии в Европу. "Участие в этом проекте, по нашим расчетам, даст 30 процентов роста турецкой экономики", — отметил Хасан Дженгиз.
По его словам, из-за сложившейся сейчас ситуации Турция не может оказывать поддержку тюркоязычным жителям полуострова, которых там 350 тысяч человек. "Я не вижу вреда признания Крыма как части России, это бы улучшило наши отношения", — отметил политик.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".