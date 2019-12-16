Эрдоган: геноцид - это то, что творили с индейцами колонизаторы Америки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на то, что Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году, предупредил, что турецкому парламенту ничто не мешает признать геноцидом то, что творили с индейцами при колонизации Америки.

Заявление было сделано в эфире телеканала A Haber.

Эрдоган посоветовал американским властям изучить внимательно тот миллион документов о событиях 1915 года, которые Турция открыла для общего доступа.

"Нашему парламенту тоже надо выступать против вас с такими же решениями. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке?" — сказал турецкий лидер.

И подчеркнул, что "истребление индейцев стало позорной страницей в истории США", но они об этом почему-то забыли.

Напомним, что указанный документ Сенат конгресса США принял в четверг, 12 декабря.