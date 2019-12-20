Социолог: WADA ударило в спину Донбасса

Почему WADA наказывает невиновных? Как она поддержала украинских нацистов и ударила по Донбассу?



Политика России в отношении Донбасса зашла в тупик

Учитывается ли Кремлем то, что население ДНР и ЛНР массово получает российские паспорта и с Украиной уже воюют российские граждане? Политика России в отношении республик зашла в тупик, какой из него выход? Что вообще делать России в такой внешнеполитической ситуации?

На эти вопросы "Правде.Ру" ответил социолог Евгений Копатько.

Читайте начало интервью:

Политика России в отношении Донбасса зашла в тупик

"Нормандцы" в Париже говорили каждый про свое

Донецкий социолог: с Украиной договориться невозможно

— Евгений Эдуардович, вы сказали, что понимаете и не критикуете Россию и Путина. Но он не был сильным на переговорах в Париже. Чего стоит хотя бы замечание о том, что у нас вызывают вопросы то, что школы на венгерском языке будут переведены на украинский только в 2023 году, а русскоговорящие уже в следующем… Получается, если и венгерские в следующем году переведут, то вообще все хорошо?…

— Сейчас очень сложное положение для всей Росси, для ее лидера и политического курса, потому что как раз накануне встречи в Париже был нанесен очень сильный удар — это решение WADA. Это очень иезуитское, очень страшное для российского спорта решение. Но паниковать и куда-то спешить тоже не надо. Сначала надо выяснить, почему так получилось, кто виноват, а потом уже решать, как и что делать. Делаться все это должно в закрытом режиме, нечего здесь на публику говорить, если хотим разобраться на самом деле.

И вообще сейчас не самое лучшее время для каких-то новых решений в продолжение Минских договоренностей. Поэтому прежде всего нужно понять причины, почему мы провалились на украинском направлении, почему подошли к такой ситуации.

Но в принципе этим мы тоже не решим задачу. Сейчас нужно говорить не о том, что кто-то виноват, несильная позиция и т. д. Такая огульная критика, на мой взгляд, не приведет к результатам. Нужно знать все риски и обозначить первостепенные вопросы, которые действительно имеют важное значение.

И это решение WADA политическое, помимо того, что это удар по всему спорту на несколько поколений спортсменов вперед. Ведь в эти четыре года, если принимается такое решение, то Россия не подает заявки на ведущие мероприятия, а это значит, что на несколько лет не будет нашего участия в каких-то больших спортивных мероприятиях.

Но самое главное, самый большой вопрос: почему мировыми спортивными чиновниками тут вдруг был применен принцип коллективной ответственности? С какого перепугу должен весь российский спорт осуждаться за решение единственных каких-то людей, почему наказаны все спортсмены страны за то, чего они не совершали. Это вообще беспрецедентная вопиющая несправедливость. Ведь это наказание касается в первую очередь тех людей, которые точно не виноваты в этих вещах. Я считаю, что это важно решить.

— С вашей точки зрения, каковы все-таки итоги переговоров в Париже? Что может привести к решению насущных проблем жителей Донецкой и Луганской народных республик? Или в любом случае пока все остается примерно так же? Что нужно делать?

— Первое, на мой взгляд, не решен ключевой вопрос на этих переговорах. Нет и не намечается прямых переговоров Киева и Донбасса. Это негативно. Этот вопрос надо решить уже давно, но это опять не было решено.

Теперь самое важное о происходящем, на что я хотел бы обратить внимание независимо от переговоров в "нормандском формате". Идет очень важный процесс, для меня до конца непонятный. Уже порядка 150 тысяч человек в Донбассе имеют русские паспорта. Через полгода этот показатель будет еще выше. Но пока я не понимаю последствий. Ведь на фронте уже воюют парни, которые, помимо украинского, имеют и русский паспорт. В переговорном процессе участвуют люди, которые являются также и гражданами России.

Часть администрации и простые жители тоже являются не просто гражданами республик, но имеют и русские паспорта. К каким последствиям это приведет, я, откровенно говоря, не знаю. Но это важное, базовое, глубинное изменение, которое потянет за собой последствия. Я полагаю, что это будет именно так. Независимо, кстати, от того, как будет развиваться "минский формат".

Что касается нынешнего украинского политического руководства, то оно не считает республики Донбасса второй стороной, оно вообще не хочет видеть Донбасс. Я об этом уже говорил несколько лет назад. Действительно, оно получило такой геополитический криз, и Донбасс ему не нужен, оно готово его отстегнуть, но просто пока общественное мнение не готово к этому.

К федерализации Украина не готова, к прямым переговорам не готова, к выполнению основных договоренностей не готова, к созданию условий для прекращения конфликта не готова. Украина готова только продолжать экономические отношения с Россией на выгодных для себя условиях, она готова торговать со страной, которую называет агрессором. Вот это парадокс.

А России, я считаю, нужно что-то менять именно в информационной повестке, нужна какая-то стратегия по Украине, и нужен человек, который будет этими вопросами серьезно и ответственно заниматься. Это крайне важно, потому что вообще процессы на постсоветском пространстве напрямую касаются России, это жизненно важная задача для России. Поэтому по всему периметру постсоветского пространства нужно прилагать ключевые усилия.

— В России, к сожалению, только один человек публично все вопросы решает — Владимир Владимирович Путин. Конечно, за ним стоят Сурков, Бабич и многие другие, но что они там делают, как взаимодействуют, никому ничего не понятно.

— Я, конечно, многих "тайн Мадридского двора" не знаю. Но как социолог, который больше 30 лет в профессии, я понимаю причинно-следственные связи. Поэтому я готов просто сказать, как все будет. За пять лет со времени прихода к власти Порошенко транзита власти по сути нет. Отношения с Россией стали хуже? — Хуже. Пропасть между нашими народами стала глубже? — Глубже. Вопросы ситуации в Донбассе стали сложнее? — Да. Ситуация для России не улучшилась? — Нет.

Значит, нужно понимать, что, может быть, есть какие-то договоренности, но по факту результаты негативные именно в украинском направлении. Значит, напрашивается вывод, что нужно делать, — взвесить донецкую ситуацию, выяснить причины, причинно-следственные связи. И после этого нужно предпринять такие шаги, которые будут понятны россиянам и будут понятны европейцам, гражданам Украины с той и другой стороны, находящимся в тяжелейшем конфликте.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев