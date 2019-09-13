Политическая рокировка в Грузии собьет антироссийский настрой?

Интрига, возникшая в грузинском обществе в связи с отставкой премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе, набирает обороты. То, что преемником должен стать Георгий Гахария, личность одиозная для значительной части общества, породило массовый хайп. Возможно ли, что причиной скандальной рокировки стали летние антироссийские акции и реакция на них Кремля? Как дальше могут развиваться грузино-российские отношения? "Правда.ру" расспросила об этом грузинских экспертов.

Напомню, после подавления попытки государственного переворота, инициаторами и организаторами которой являлись оппозиционеры от партии Михаила Саакашвили "Национальное движение", более двух месяцев на проспекте Руставели проходили митинги, на которых требовали отставки главы МВД Георгия Гахарии. В итоге их требование будет вскоре удовлетворено, но совсем не так, как оппозиционерам хотелось бы.

37-летний Бахтадзе, заявивший о своем уходе 2 сентября, занимал премьерскую должность с 20 июня 2018. Вот как он объяснил своё увольнение: "Цель и основа моей работы на посту премьер-министра состояли в том, чтобы создать и реализовать стратегические рамки развития страны, которые обеспечат достижение наших национальных целей в предстоящие годы и послужат руководством для развития страны. Стратегическая основа развития была создана и реализована, поэтому я решил уйти в отставку, т. к. выполнил свою миссию на данном этапе. Я был и буду членом команды "Грузинская мечта" (партия Бидзины Иванишвили — авт.) и преданным солдатом нашей страны".

Впрочем, экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели обвинила Бахтадзе в том, что население страны "не запомнило его имя и фамилию". "У него возникло ощущение, что он выполнил некую миссию. Единственный вопрос, который ему можно задать: "Какую же миссию он выполнил?".

А экс-глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе полагает, что с уходом Бахтадзе изменения политического курса страны не произойдёт, т. к. его лично определяет олигарх Бидзина Иванишвили. "Премьер утверждает, что его целью якобы было создание стратегического учебника для развития государства. И мы, в своё время жившие по Ленину, сейчас будем жить по плану Бахтадзе. К моему большому сожалению, это уже не страна, но я думаю, в 2020 это радикально изменится к лучшему", — надеется Бурджанадзе.

Теперь новый премьер должен быть утверждён в течение двух недель, его кандидатуру на рассмотрение парламента выдвинет правящая партия "Грузинская мечта". Парламенту будет предложено утвердить главой кабмина Гахарию, а его во главе МВД сменит Ираклий Гарибашвили (он уже занимал этот пост). Депутаты из партии Саакашвили называют Гахарию преступником, место которому — в тюрьме, он им жёстко ответил: "Я никуда не уйду и покончу с вами, в этом помогут избиратели Грузии. Вы — обычная уличная оппозиция и в 2020 останетесь на улице. Спектакль, который вы устроили, является подтверждением фундаментальной проблемы "Национального движения", которая называется ложью. Вы заставляли людей жить во лжи, и мы должны это завершить".

Напомню, что после возникших антироссийских настроений 8 июля президент РФ Владимир Путин приостановил авиасообщение между странами. И уже в августе Бахтадзе констатировал, что всего за месяц ущерб от сокращения турпотока из России составил около $60 млн. Осенью 2020 в Грузии должны пройти парламентские выборы. На них впервые будет использован нулевой барьер, что позволит большему количеству партий получить хотя бы одно место в законодательном органе. Как после этого изменится расклад сил — пока непонятно.

Как полагает независимый журналист Георгий Ахвледиани, вряд ли есть какая-то связь между антироссийскими акциями, реакцией на них Кремля и отставкой Бахтадзе. "Подобные кадровые вопросы решаются исключительно лидером правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Чем ему был мил Бахтадзе, когда он предлагал его кандидатуру на пост премьера, и почему перестал устраивать сейчас — понять трудно. Дело, скорее всего, в том, что в преддверии парламентских выборов 2020 Иванишвили уже сейчас занялся укреплением заметно пошатнувшихся позиций партии. Заодно демонстрирует силу — несмотря на требования оппозиции (главным образом, "Национального движения") отправить в отставку Георгия Гахарию с поста главы МВД, Иванишвили, наоборот, "произвёл" его в премьеры. Пост министра внутренних дел отдан другому преданному силовику, его давнему фавориту — экс-премьеру Ираклию Гарибашвили, заново введённому в политику в качестве политсекретаря "Грузинской мечты". На грузино-российских отношениях всё это вряд ли скажется, хотя оппозиция и трубит о том, что получивший в Москве второе высшее образование Гахария — человек Кремля и с потрохами может сдать Грузию. Фактически у обеих сторон свои предварительные условия для улучшения политических отношений. Грузия требует от России отозвать признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии, а Россия от Грузии — "признать новые реалии", т. е. смириться с независимостью бывших автономий. Условия эти взаимоисключающие, поэтому диалог будет продолжаться в экономико-гуманитарной плоскости, без особых продвижений, с небольшим регрессом вроде прекращения авиарейсов и с таким же прогрессом — скажем, воздушное сообщение к концу года будет восстановлено. При этом у Москвы больше возможностей для манёвра: ничем особым она не рискует, тогда как любой грузинский политик во власти, который отважится на серьёзные политические шаги навстречу России без выполнения ею упомянутых требований, может быть объявлен агентом, врагом народа и не отмоется от этого до конца своих дней", — комментирует Ахвледиани.

Независимая журналистка Мзевинар Хуцишвили считает, что отставка Мамуки Бахтадзе не связана с антироссийскими акциями. "Это государственная карусель, где люди приходят и уходят, т. е. обычный и нормальный процесс. Бахтадзе объяснил, что выполнил свою миссию и уходит. Но основная причина его ухода в том, что он ничего не смог сделать. Что касается назначения Георгия Гахарии на пост премьер-министра, то Бидзина Иванишвили сделал это назло грузинскому обществу и парламентской оппозиции, неоднократно требовавшей отставки Гахарии. Также не секрет, что его кандидатуру уже давно рассматривали на пост премьера. Кроме того, в рядах правящей партии сильный кадровый кризис. То, что произошло в июне, указывает на то, что в стране царит безответственность: ни правительство, ни молодёжь не имеют какой-либо понятной и целенаправленной политической программы, в наличии лишь пустые лозунги о демократическом развитии и призывы бороться с "российской оккупацией". Что же касается того, как дальше могут развиваться грузино-российские отношения, то изменений не будет: так и останутся они замороженными с бесполезными встречами, разговорами, мероприятиями, которые предназначены исключительно для получения грантов. Ещё в 2016, когда меня пригласили на российско-грузинский форум в Дагестане, я сказала: "Для мирного будущего необходим четырёхсторонний диалог между Абхазией, Южной Осетией, Грузией и Россией". Этого не произошло, так что российско-грузинские отношения надолго заморожены. Потому что Грузия основное внимание уделяет территориям, а не людям — абхазам и осетинам. Кстати, в данном вопросе и Грузия, и Россия единодушны: считают, что абхазы и осетины не имеют права голоса. Однако после июньских событий две вещи действительно изменились: 1) нет больше народной дипломатии, в которую мы так верили и нуждались; 2) усилился страх из-за напряжённой ситуации на югоосетинской границе. Необходимо задуматься о существующей реальности и снова с нуля начать строить отношения. Мы это должны!" — уверена Хуцишвили.

Отставка Мамуки Бахтадзе может быть вызвана не только антироссийскими акциями и повышением политического градуса в июне этого года, но также и главным врагом постсоветской Грузии — нищетой, так считает политолог Георгий Мдивани. "Экономическое неравенство, расслоение общества, высокая безработица — основные вызовы современной Грузии. У Бахтадзе был довольно амбициозный экономический план, предусматривающий новые регуляции против коммерческих банков в целях сокращения рекордно высокого долга у граждан республики. Он также старался преобразовать грузинскую экономику в экономику знания, и это очень похвально. Может быть, у него не всё получилось, но он был первым премьер-министром, кто постарался выявить фундаментальные проблемы грузинской экономики. Преемник Бахтадзе на этом посту — Георгий Гахария, бывший министр внутренних дел. Они оба выпускники МГУ. В отличие от предшественника, Гахария — принципиальный, харизматичный политик высшего разряда. Он отлично проявил себя во время июньских демонстраций, когда представители "Национального движения" Михаила Саакашвили хотели организовать государственный переворот. Гахария с ювелирной точностью пресёк все попытки свержения существующей власти, отлично справился со своими обязанностями в то время, когда в столице было высокое политическое напряжение. Он — звезда грузинского правительства, и такая замена в принципе была прогнозируемой. В отношениях с Россией в первую очередь надо ожидать углубления торгово-экономических связей и возобновления прямых авиаперелётов, так как грузинский туризм очень сильно пострадал от запрета прямого авиасообщения", — заключает Мдивани.

Причина отставки Бахтадзе — вовсе не события нынешнего лета, эта рокировка ожидалась ещё весной, уточняет кандидат политических наук, германист Гулбаат Рцхиладзе. "Но тогда что-то помешало этому, и затем грянули беспорядки 20 июня. Назначение Гахарии после этого было под серьёзным вопросом, но раз ситуация стабилизировалась и протестующие не смогли привлечь на свою сторону широкие слои населения, он совершенно спокойно стал-таки премьером. В обществе есть осознание того, что антироссийская истерия зашла слишком далеко, особенно после того, как самым дешёвым и недостойным образом выступил "журналист" Габуния в адрес президента РФ. Это вызвало обратный эффект. Что касается будущего русско-грузинских отношений, существенных изменений, по крайней мере, до выборов 2020, в Грузии не ожидается. Однако есть некоторые попытки в кулуарах наладить дополнительные каналы коммуникации, и это очень хорошо. Многое также зависит и от дальнейшего развития российско-американских отношений", — выражает осторожный оптимизм Рцхиладзе.