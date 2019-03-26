Так кто же победил ИГИЛ*?

Экстравагантный ведущий Fox News Грег Гатфилд выступил с комментарием по поводу слов Дональда Трампа о победе над халифатом "Исламского государства"* (террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации).



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Дональд Трамп совсем недавно потрясал картой, где указывалось, что территории, прежде занятые Исламским халифатом, сейчас освобождены и "Исламское государство"* практически разгромлено. Трамп демонстрировал эту карту в подтверждение своих прежних заявлений, сделанных в предвыборный период, что "мы разделаемся с ИГИЛ*, и разделаемся быстро".

Грег Гатфилд сказал, что Трамп относится к числу лидеров, которые часто говорят невпопад, говорят злобные и не совсем уместные комментарии, но что касается дела, то они берут и делают его, доводят до конца.

Она сравнил это с двухчасовой ездой для того, чтобы час расслабиться и получить удовольствие на пляже: "Понимаете, для того, чтобы вам насладиться, вам придется смириться с двухчасовой ездой — вот таков и Трамп. Так бы я его охарактеризовал. Два часа езды для часового кайфа на пляже. Много тех, кто говорит, всплескивает руками. Но находится человек, который приходит, берет на себя ответственность и делает дело. Назначает такого командира, который идет и невзирая на потери добивается победы".

Это, конечно, хорошо, что часть американских средств массовой информации все же готовы отдать должное организаторским способностям и решимости Дональда Трампа. Только слушая этот панегирик, невольно задаешься вопросом: а где же остальные участники всей сирийской драмы? Послушать Гатфилда, Дональд Трамп — это единственный демиург, который перевернул чашу весов в пользу свободы и демократии и избавил Ближний Восток от зловещего халифата. Не говорится ни о курдском ополчении, которое вооружали американцы и которое выполнило грязную работу по взятию Мосула, не говорится о так называемой "демократической оппозиции", которая тоже конфликтовала с ИГИЛом*. И, конечно же, нет ни одного слова о главной силе — сирийской армии и российских Военно-космических силах.

Мы с вами хорошо знаем, что бомбардировки позиций ИГИЛа* союзниками, так называемой "многонациональной коалицией", продолжались долгое время, более полутора лет, и не привели ни к какому результату. Не буду спорить — английские силы SAS, американские рейнджеры, курдское ополчение действительно в той части, которую занимали американские войска за Евфратом, выполнили свою роль и сражались с игиловцами. Курды в составе "многонациональной коалиции" взяли Ракку.

Но, дорогие мои, надо все-таки и совесть иметь! Вся основная территория страны была освобождена правительственной армией вместе с Силами специальных операций Российской Федерации и российскими Военно-космическими силами.

Здесь мы сталкиваемся с типично американским трюком, который весьма напоминает то, что случилось во время Второй мировой войны. Сражались все, но в разной степени. И далеко не американцам и не англичанам принадлежит пальма первенства в этой кровопролитной битве XX столетия. Как мы знаем, основную тяжесть понес Советский Союз, и именно Советский Союз разгромил самые сильные отборные гитлеровские полчища.

Но не при Эль-Аламейне и не в Арденнах решалась судьба Третьего рейха. Она решалась под Москвой, Сталинградом и Курском.

Так же и сейчас. Победа сирийских войск вместе с российскими Военно-космическими силами под Алеппо стала поворотным пунктом в битве за Сирию. С этого момента началось триумфальное продвижение сирийской армии при поддержке российских сил.

Но, ничтоже сумняшеся, в очередной раз американский истеблишмент, американский президент и средства массовой информации приписывают победу только самим себе. Мы за союзничество в деле разгрома международного терроризма, но, право, такое поведение наших союзников не красит. Вроде бы делали общее дело, наши военные посмеиваются в усы, слыша такие заявления американского руководства, но осадок неприятный остается.

* Организация, запрещенная в России.

Источник фото: The U.S. Army

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