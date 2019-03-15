Почему Россия проигрывает в информационной войне

Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.

Разница, знаете, в чем?

У нас ни один чиновник не посмеет публично уничижительно отозваться о президенте Белоруссии, потому что именно в этом заключается дипломатическая культура в отношении союзника. В Белоруссии, как мы сегодня выяснили, всё иначе. Там хамство возведено в ранг государственной политике.

Стало легче?

Ну а теперь приготовьтесь к неприятному.

Сегодняшний инцидент показал всю немощь российской внешней политики. При всех тех обстоятельствах, о которых говорил Михаил Бабич о российско-белорусских отношениях (т.е., как я понял, Россия может вертеть Белоруссией как США Германией или Францией), после оскорблений официального представителя Российской Федерации от официального представителя белорусских властей мы не отозвали посла для консультаций. Мы в очередной раз сказали: ой, так же нехорошо поступать!

Бред? Бред полный!

Но Москва проиграла не только в этом. Это-то всё - фигня полная, информационно отыграть ее не сложно было бы.

Если б не одно "но": отыграть невозможно.

Потому что, в отличие от Москвы, Минск все последние годы придавал много значения именно действиям в паблике. Прикармливал российские издания, политиков. Ну и посмотрите: заявил ли сегодня что-то один сенатор, твиттер-аккаунт которого так любят цитировать по любому поводу государственные агентства России?

Специально просмотрел все сообщения по "Яндекс.Новости" в отношении конфликта. Ни один (!!!) российский депутат из международных комитетов никак не прокомментировал унижение российского посла. Т.е. интерес российской общественности был удовлетворен сообщениями о комментариях белорусского государственного хамства:

а) самого Михаила Бабича;

б) замминистра Григория Карасина.

И только!

Думаете, это всё? Нет.

Потому что в Белоруссии не знают ни об интервью Бабича российскому госагентству, ни об ответах Бабича и Карасина. Знают только о том, что сказал представитель белорусского МИД.

Я прочел полностью интервью Михаила Бабича, из-за которого Лукашенко пошел (в очередной раз) на открытую конфронтацию с Россией. Очень выверенной, достойное интервью с абсолютным дипломатическим уважением к белорусской стороне. И вот вам статистика: вместе со мной на эту минуту это интервью прочло лишь 1201 человек по данным LiveInternet. Заявление белорусского деятеля прочло в десятки больше!

Пишу об этом, потому что это - отдельный инцидент. Всё это складывается в одну большую системную ошибку нашей внешнеполитической деятельности.

Казалось бы, все наши знания о механизме "цветных революций" давным-давно должны были привести нас к пониманию об основной их составляющей: информационных технологиях.

Более-менее с энергией Маргариты Симонян мы научились как-то отвечать на информационные вызовы западных оппонентов: у нас есть Russia Today.

А что с ближними странами СНГ: жителей Украины мы давно потеряли - западные НКО там работали хорошо, в то время как Россия на эту деятельность денег не тратила вообще (или они элементарно "пилились"). С Белоруссией сегодня - та же история. Завтра - Казахстан, Узбекистан, Киргизия и т.д.

Знаем ли мы хоть одно российское агентство, которое целенаправленно работало бы на эти бывшие советские республики и было бы популярно среди их населения?

Если нет, то какой, к чёрту, ЕвразЭС? Какая интеграция?

Нет её. Ощущение такое, что российская дипломатия и российская внешняя политика действительно превратились в бухгалтерию с подсчетом прибылей-убытков от продажи углеводородов, процентов от кредитов и т.д.

Внешняя политика перестала быть политикой!

Потому что политика - это не только взаиморасчеты, но и выстраивание отношений с обществом - своим, чужестранным.

Наши внешнеполитические организации тратят деньги на матрешек, красивые буклеты с красивыми видами России (которые потом тайно вывозят и сжигают, поскольку они никому не нужны), но лишь копейки на работу с общественным мнением.

Что необходимо для работы в странах ближнего зарубежья:

1. Российские НКО, задачей которых было бы:

- доведение до общественного мнения стран СНГ внешнеполитического курса России,

- создание ядра сторонников тесного взаимодействия с нашей страной.

2. Интернет-СМИ, с теми же самыми задачами, но и с привлечением в орбиту своего влияния местных корреспондентов;

3. Поддержка политиков, выступающих за сотрудничество с Россией (а не предательство их, как это постоянно происходит в республиках Прибалтики).

И так далее, и тому подобное.

Без таких подпорок никто не посмеет не только такого уважаемого в России человека как Михаил Бабич, но и любого другого оскорбить. Потому что реакция со стороны России может быть ошеломляющей.

Но это я размечтался.

Не будут реализованы предложенные мной в этой колонке меры, потому что в правящем классе современной России плевать хотели на работу с общественным мнением как внутри страны, так и во вне её.

Нам остается только наблюдать, что будет дальше...

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