Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"

Каким видится развитие отношений с Россией со стороны белорусского бизнеса, "Правде.Ру" рассказал член Президентского совета по развитию предпринимательства Белоруссии Ярослав Романчук.

Напомним, 13 февраля президенты России и Белоруссии провели очередные переговоры в Сочи, обсудили дискуссионные вопросы сотрудничества и работы Союзного государства.

"Мы имеем все возможности для того, чтобы накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску", — сказал Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Сочи. Ранее белорусский президент заявлял, что "Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей по компенсации Минску за налоговый маневр в нефтяной сфере".

— Ярослав, Россия, конечно, может войти в положение Белоруссии, но у нас самих положение аховое. Средства нужны на реформы, майские указы, а у нас их и нет. Вот уже пенсионная реформа проведена, а денег не добавилось… Начали с коррупцией в газовой сфере бороться, чтобы как-то изымать какие-то дополнительные деньги. А на налоговом маневре (на том, что беспошлинно поставляем нефть в Белоруссию) мы теряем почти 140 миллиардов рублей в год. Как из этого выйти?

— Не теряет Россия на этом налоговом маневре, поверьте мне. Проблема Белоруссии и России в том, что есть коммерческие структуры, которые злоупотребляют существующими режимами торговли и изымают большую часть бюджета России и Белоруссии. Конечно же, львиная доля идет из бюджета России. Но проблема эта решается не в плоскости "давайте мы некий политический союз сделаем с Белоруссией", против которого будут и элиты, и люди, и Лукашенко, и все остальные.

Давайте мы тогда решим те проблемы, которые существуют в протекционизме внутреннего рынка. Давайте мы сделаем его единым. Если Россия (Путин, Медведев) предложит снять все ограничения с белорусов в рамках Союзного государства, через пять лет количество людей, которые хотели бы углубления интеграции, будет гораздо больше.

Если же начать с политики "давайте мы сначала введем общий рубль, гимн, флаг, герб, правительство", тогда будет наоборот. Уже сегодня ваши олигархи, монополисты отрывают госзаказы по своему усмотрению… Послушать Кудрина, так там вообще триллионы рублей исчезают черт знает куда. Если сделать по этой схеме, тогда еще будут ваши олигархи-монополисты и в Белоруссии. И через два-три года отношение к России из-за их поведения будет гораздо хуже.

Я сам критически отношусь и к белорусским органам госуправления, но нет никаких оснований для политической поспешности. Если мы соглашаемся с тем, что Белоруссия — член ООН, у нее есть уникальный статус и независимая политика, которая выгодна России по многим аспектам, то зачем тогда ее принуждать к статусу "давайте сделаем общие гимн, герб и флаг".

Это же для простых людей совершенно не нужные изменения, дополнительная нагрузка, как та же пенсионная реформа. Для всех нас важно, чтобы была какая-то синергия отношений, кооперация, партнерство, чтобы капиталы были, чтобы мы вместе поднимались бы, решая вместе и каждый со своей стороны назревшие вопросы.

А получается, что Россия опять телегу ставит вперед лошади. У нас же и так есть союзные правительство, парламент и еще куча разных органов. А люди не знают, чем там занимаются, есть там подкуп или там вообще ничего не делается. Проблемы-то не решаются.

Надо, чтобы Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев вместе с Александром Григорьевичем Лукашенко пригласили руководство "Газпрома", "Роснефти", Минэнерго России и т. д. и сказали: "Друзья, давайте покажем миру, что мы можем делать свободную торговлю по этим трем позициям". А так мы не с того конца начинаем. У нас воспаление легких, а мы начинаем зеленкой левый палец мазать.

— То есть интересы Белоруссии в рамках Союзного государства ограничиваются интересами развития свободного рынка?

— Расширяя единое экономическое пространство, мы в итоге придем не только к свободной торговле, но и к политическому и организационному единству. Мы хорошо знакомы друг с другом и видим проблемы, которые нас раздражают и являются катализаторами конфликтов и недопонимания. Надо их решить, чтобы двигаться дальше.

А в вопросах объединения я не вижу никаких противоречий, мы же в ОДКБ, у нас единая оборонная политика и много другого. У нас инфраструктурное партнерство, воздушное пространство, энергетическое в рамках ЕАЭС. Образовательная система, информационная, язык, культура, история и много всего еще тоже общие. Все это есть.

Просто, опять-таки, помимо этого, должно быть именно то, что является показателем доброй воли правительств решать проблемы обыкновенных людей. Большие люди, богатые, себе давным-давно все решили и решат. Я не заинтересован в изменении схем распределения прибыли богатых людей в Белоруссии и в России. Я хочу, чтобы мы подписали определенные документы и сразу увидели по уровню жизни населения, по развитию малого бизнеса, что все пошло хорошо, а не так, как сегодня.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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