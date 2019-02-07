Возможна ли интеграция Белоруссии и России

Хочет ли Минск политического союза с Москвой, как там видят дальнейшую интеграцию и что будет, если Владимир Путин будет настаивать на единых органах власти?



Взгляд из Белоруссии: что хочет Лукашенко от Путина

Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал член Президентского совета по развитию предпринимательства Белоруссии Ярослав Романчук.

Ведет программу обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.