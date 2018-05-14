Ни для кого не секрет, что НАТО ведет неоколониальные войны в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Но мало кто знает, что пять стран блока по-прежнему являются колониальными державами и используют колонии для военного и стратегического контроля над миром. Почему Россия не ставит эти вопросы в СБ ООН, ведь это выигрышный фронт в информационной войне?
Франция, Великобритания, Нидерланды, Дания и США продолжают владеть колониями — маленькими островными государства в Южной и Северной Атлантике, Карибском море, Тихом и Индийском океанах. Когда народы этих стран пытаются провести референдумы о независимости, они встречаются с крайне враждебным отношением, пишет Уэйн Медсен в статье "НАТО: покровитель колониализма XXI века" в издании "Фонд стратегической культуры".
Попытки получить или расширить политическую автономию во французских колониях в Карибском бассейне: Гваделупе, Мартинике и Французской Гвиане, — встретили "безразличие или же появление крайней враждебности" Парижа, замечает автор. Голландцы, по его словам, "полностью проигнорировали" положительные результаты референдумов о независимости в своих колониях — островах Синт-Эстатиус в 2014 году и Бонайре в 2015 году. Почему? Очень просто. США, по соглашению с Нидерландами от 2012 года, могут использовать их для "обучения" и других целей, что, по мнению Уэйна Медсена, служит для устрашения Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Четвертый флот ВМС США продолжает доминировать в этом районе Атлантики, имея свободу маневра через колонии НАТО, замечает автор.
В Северной Атлантике, продолжает Уэйн Медсен, Дания удерживает от самоопределения Гренландию, где недавно к власти пришло националистическое правительство коалиции премьер-министра Кима Кильсена. Отложен Данией и запланированный референдум по новой конституции Фарерских островов. Объясняются эти маневры тоже просто. В Северную Атлантику "вернулся второй флот США, который был распущен президентом Обамой в 2011 году", пишет автор. Его заходы в порты колоний Дании не лимитируются, как и присутствие военных баз.
Ставят вопрос о политической автономии и Британские колонии, это в основном офшоры по экономическому статусу. Так, премьер-министр Британских Виргинских островов Орландо Смит заявил, что Лондон "нарушает требования правительства на установление прямых связей с Карибским сообществом (КАРИКОМ), что ставит под сомнение конституционные отношения между Соединенным Королевством и народами Британских Виргинских Островов", цитирует Уэйн Медсен. Аналогичным образом "потребовал большего контроля над островами, включая национальную безопасность и членство во Всемирной торговой организации", премьер-министр Каймановых островов Алден Маклафлин, однако тоже не встретил понимания в Лондоне.
В заключение журналист замечает, что НАТО очень настороженно смотрит на демарш французской колонии Новая Каледония в Тихом океане, где в октябре должен состояться референдум о независимости. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно посетил "заморскую территорию", "чтобы подчеркнуть важность сохранения колониальной связи с Францией", указывает Уэйн Мэдсен. Автор делает вывод, что НАТО не хочет терять свои колонии по всему миру, так как они приносят стратегическое преимущество.
Как сказал "Правде.Ру" политолог, дипломат, профессор кафедры мировой политики ВШЭ, руководитель центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, все заморские территории и департаменты Франции, где проживает около 2,5 миллиона человек, — дотационные, поэтому движение за независимость там "довольно незначительное". По словам эксперта "Правды.Ру", не все коренное население Новой Каледонии, канаки, поддерживают самоопределение, а пришлые, французы и индийцы, так и вовсе поголовно против.
Во Французской Гвиане в прошлом году были протесты против низкого уровеня жизни при больших доходах Франции от стратегического объекта — космодрома "Куру". "Главное требование протестующих — чтобы метрополия им помогала. Чтобы материальное положение жителей заморских департаментов было бы сравнимо с Францией", — заметил эксперт в интервью "Правде.Ру".
Со своей стороны, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов сказал "Правде.Ру", что колонии могут получить независимость, в том числе путем референдумов, но они находятся в юрисдикции метрополий. "Освобождение колоний Францией в 60-е годы было инициировано по желанию самой республики, а не колониальных территорий. Надо, чтобы в колониях и на управляемых территориях сформировалась так называемая критическая социально-политическая масса, выступающая за обретение независимости, но ей довольно серьезно противостоит другая сила, которая не хочет изменения своего статуса и обретения полной независимости. Это связано с экономическими причинами и функционированием местных политических элит", — сказал эксперт "Правде.Ру".
По словам Дмитрия Данилова, если протесты есть — "это тема для обсуждения с нашими партнерами или оппонентами". "Но это территории, имеющие высокую политическую, военную или экономическую ценность. Поэтому, например, Франция никогда не откажется от Французской Гвианы, где находится космодром", — сделал вывод эксперт в интервью "Правде.Ру".
Юрий Рубинский сомневается, что Россия может инициировать вопросы освобождения стран от колониализма в Совбезе ООН, так как сильного движения за независимость нет, как и соответствующих просьб о посредничестве.
Тем не менее, заметим, что Эммануэль Макрон желает решать проблемы Сирии и Донбасса. Почему бы Владимиру Путину не захотеть порешать проблемы Французской Гвианы? "Байконур" отошел Казахстану без всяких претензий со стороны России, почему "Куру" не может отойти к Французской Гвиане без претензий со стороны Франции? Мы не умеем создавать проблемы Западу, а надо учиться. Это сразу решит массу проблем, потому что у Франции, например, они появятся — и поважнее сирийских и украинских. Достаточно, вероятно, начать со встречи на каком-нибудь форуме с руководством Французской Гвианы и предложить посредничество для постановки вопроса о независимости в СБ ООН.
Кстати, заметим, что Россию часто поддерживают в ООН небольшие, экзотические государства. Так, Вануату и Науру признали независимость Абхазии и Южной Осетии, значит, есть у них амбиции, есть силы и есть, за что зацепиться в переговорах.
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