Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании

Ни для кого не секрет, что НАТО ведет неоколониальные войны в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Но мало кто знает, что пять стран блока по-прежнему являются колониальными державами и используют колонии для военного и стратегического контроля над миром. Почему Россия не ставит эти вопросы в СБ ООН, ведь это выигрышный фронт в информационной войне?

"Отсель грозить мы будем миру"

Франция, Великобритания, Нидерланды, Дания и США продолжают владеть колониями — маленькими островными государства в Южной и Северной Атлантике, Карибском море, Тихом и Индийском океанах. Когда народы этих стран пытаются провести референдумы о независимости, они встречаются с крайне враждебным отношением, пишет Уэйн Медсен в статье "НАТО: покровитель колониализма XXI века" в издании "Фонд стратегической культуры".

Попытки получить или расширить политическую автономию во французских колониях в Карибском бассейне: Гваделупе, Мартинике и Французской Гвиане, — встретили "безразличие или же появление крайней враждебности" Парижа, замечает автор. Голландцы, по его словам, "полностью проигнорировали" положительные результаты референдумов о независимости в своих колониях — островах Синт-Эстатиус в 2014 году и Бонайре в 2015 году. Почему? Очень просто. США, по соглашению с Нидерландами от 2012 года, могут использовать их для "обучения" и других целей, что, по мнению Уэйна Медсена, служит для устрашения Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Четвертый флот ВМС США продолжает доминировать в этом районе Атлантики, имея свободу маневра через колонии НАТО, замечает автор.

В Северной Атлантике, продолжает Уэйн Медсен, Дания удерживает от самоопределения Гренландию, где недавно к власти пришло националистическое правительство коалиции премьер-министра Кима Кильсена. Отложен Данией и запланированный референдум по новой конституции Фарерских островов. Объясняются эти маневры тоже просто. В Северную Атлантику "вернулся второй флот США, который был распущен президентом Обамой в 2011 году", пишет автор. Его заходы в порты колоний Дании не лимитируются, как и присутствие военных баз.

Ставят вопрос о политической автономии и Британские колонии, это в основном офшоры по экономическому статусу. Так, премьер-министр Британских Виргинских островов Орландо Смит заявил, что Лондон "нарушает требования правительства на установление прямых связей с Карибским сообществом (КАРИКОМ), что ставит под сомнение конституционные отношения между Соединенным Королевством и народами Британских Виргинских Островов", цитирует Уэйн Медсен. Аналогичным образом "потребовал большего контроля над островами, включая национальную безопасность и членство во Всемирной торговой организации", премьер-министр Каймановых островов Алден Маклафлин, однако тоже не встретил понимания в Лондоне.

В заключение журналист замечает, что НАТО очень настороженно смотрит на демарш французской колонии Новая Каледония в Тихом океане, где в октябре должен состояться референдум о независимости. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно посетил "заморскую территорию", "чтобы подчеркнуть важность сохранения колониальной связи с Францией", указывает Уэйн Мэдсен. Автор делает вывод, что НАТО не хочет терять свои колонии по всему миру, так как они приносят стратегическое преимущество.

Незначительность движения и значимость разговора с "партнерами"

Как сказал "Правде.Ру" политолог, дипломат, профессор кафедры мировой политики ВШЭ, руководитель центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, все заморские территории и департаменты Франции, где проживает около 2,5 миллиона человек, — дотационные, поэтому движение за независимость там "довольно незначительное". По словам эксперта "Правды.Ру", не все коренное население Новой Каледонии, канаки, поддерживают самоопределение, а пришлые, французы и индийцы, так и вовсе поголовно против.

Во Французской Гвиане в прошлом году были протесты против низкого уровеня жизни при больших доходах Франции от стратегического объекта — космодрома "Куру". "Главное требование протестующих — чтобы метрополия им помогала. Чтобы материальное положение жителей заморских департаментов было бы сравнимо с Францией", — заметил эксперт в интервью "Правде.Ру".

Со своей стороны, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов сказал "Правде.Ру", что колонии могут получить независимость, в том числе путем референдумов, но они находятся в юрисдикции метрополий. "Освобождение колоний Францией в 60-е годы было инициировано по желанию самой республики, а не колониальных территорий. Надо, чтобы в колониях и на управляемых территориях сформировалась так называемая критическая социально-политическая масса, выступающая за обретение независимости, но ей довольно серьезно противостоит другая сила, которая не хочет изменения своего статуса и обретения полной независимости. Это связано с экономическими причинами и функционированием местных политических элит", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По словам Дмитрия Данилова, если протесты есть — "это тема для обсуждения с нашими партнерами или оппонентами". "Но это территории, имеющие высокую политическую, военную или экономическую ценность. Поэтому, например, Франция никогда не откажется от Французской Гвианы, где находится космодром", — сделал вывод эксперт в интервью "Правде.Ру".

Франция не откажется? Так мы поможем

Юрий Рубинский сомневается, что Россия может инициировать вопросы освобождения стран от колониализма в Совбезе ООН, так как сильного движения за независимость нет, как и соответствующих просьб о посредничестве.

Тем не менее, заметим, что Эммануэль Макрон желает решать проблемы Сирии и Донбасса. Почему бы Владимиру Путину не захотеть порешать проблемы Французской Гвианы? "Байконур" отошел Казахстану без всяких претензий со стороны России, почему "Куру" не может отойти к Французской Гвиане без претензий со стороны Франции? Мы не умеем создавать проблемы Западу, а надо учиться. Это сразу решит массу проблем, потому что у Франции, например, они появятся — и поважнее сирийских и украинских. Достаточно, вероятно, начать со встречи на каком-нибудь форуме с руководством Французской Гвианы и предложить посредничество для постановки вопроса о независимости в СБ ООН.

Кстати, заметим, что Россию часто поддерживают в ООН небольшие, экзотические государства. Так, Вануату и Науру признали независимость Абхазии и Южной Осетии, значит, есть у них амбиции, есть силы и есть, за что зацепиться в переговорах.

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