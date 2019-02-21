Чем Татарстан прогневал федеральный центр

Слухи о том, что Кремль явно недоволен слишком независимой политикой Казани, подтвердились на минувшей неделе. Владимир Путин в ходе заседания Госсовета в столице Татарстана дважды сделал замечание руководителю республики Рустаму Минниханову.



Глава Татарстана бросает вызов Путину

Вот реплика Путина во время заседания: "Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, что ты. Не слушает нас".

Во втором эпизоде во время заседания президиума Госсовета Путин предоставил Минниханову слово как руководителю рабочей группы, однако не нашел его взглядом. Путин не без иронии заявил: "Взял и ушел куда-то. Куда он ушел?"

В пресс-службе главы Татарстана РИА "Новости" сообщили, что Рустам Минниханов с заседания президиума Госсовета никуда не уходил, в тот момент направлялся к микрофону, который находился сбоку.

Тем не менее осадок по поводу двух замечаний Путина в адрес лидера Татарстана остался. Случай беспрецедентный. Создалось впечатление, что Путин был явно негативно настроен по отношению к главе Татарстана, однако причину этого узнать не удалось. Не исключено, что своими ироническими замечаниями Путин сделал грозное предупреждение в адрес лидера Татарстана.

Чем же вызвано недовольство Москвы? Прежде всего тем, что Минниханов упорно отказывается выполнить предписание Кремля о том, чтобы удалить из Конституции Татарстана пост президента. Сегодня все национальные автономии в составе России послушно заменили слово "президент" на статус "глава республики". Однако Минниханов не собирается идти на уступку.

Более того, в минувшем году федеральный центр отказался продлевать срок действия Договора Российской Федерации и Республики Татарстан "О разграничении полномочий", и тем не менее в Конституции Татарстана сохраняется положение о том, что президент Республики Татарстан является "гарантом соблюдения Конституции и законов Республики Татарстан, а также международных соглашений Республики Татарстан, а также Договора Российской Федерации и Республики Татарстан "О разграничении полномочий".

Другой важный предмет спора между Москвой и Казанью — это вопрос о статусе татарского языка. В то время как "Комитет русскоязычных родителей Татарии" добивается отмены обязательных уроков татарского в средних школах, сторонники суверенитета Татарстана, напротив, требуют от Минниханова "сохранить изучение татарского языка как государственного".

С вопросом о языке тесно связана проблема алфавита. Еще в 2004 году Конституционный суд России запретил властям Татарстана переход от кириллицы на латиницу в качестве графической основы национального языка. И тем не менее в Казани продолжают кипеть страсти вокруг этой темы.

И, наконец, Москва недовольна периодическими заявлениями Минниханова о том, что Татарстан дает Центру денег больше, чем получает, то есть иными словами Татарстан содержит за свой счет дотационные субъекты Федерации. В минувшем году премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что "Татарстан должен знать свое место" и не требовать того, что не положено.

По мнению аналитиков, Татарстан, действительно, является мощным промышленным субъектом России. Республика добывает нефть, и здесь находятся нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, здесь есть авто и авиазаводы. В частности, завод КамАЗ и Казанский авиазавод, который недавно передал Минобороны России первый в этом году году модернизированный стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160. Всего же в Татарстане действуют 13 крупных и средних предприятий и более 20 НИИ и КБ, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса России.

Таким образом, роль Татарстана для национальной безопасности и обороноспособности трудно переоценить. В этой связи в Москве внимательно следят за попытками Казани установить прямые связи с зарубежными странами, минуя федеральный центр. Так, 19 февраля лидер Татарстана прибыл с рабочим визитом в Германию для подписания соглашения между правительством Татарстана и правительством Федеральной земли Саксония о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

После Саксонии президент Татарстана встретится в Мюнхене с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером.

По данным правительства республики, в настоящий момент у Татарстана 15 зарубежных представительств. В Татарстане есть генеральные консульства Турции, Ирана, Казахстана, Венгрии, Китая, Узбекистана, а также отделение посольства Белоруссии.

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