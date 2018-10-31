Какие и для чего Россия вводит санкции против Украины рассказал " Правде.Ру" профессор кафедры сравнительной политологии РУДН, доктор философских наук Юрий Почта. Это не просто ответ на антироссийские санкции, которые наложены за 5 лет на 1778 физических и 786 юридических лиц, это попытка подтолкнуть украинцев к выбору адекватного правительства и способ наказания украинских олигархов, которые качают из России деньги, спонсируя войну против соотечественников на Донбассе, отметил эксперт.
По мнению Юрия Почты, Петр Порошенко не избежит санкций, его активы в России будут заморожены. Контрсанкции, по словам эксперта, не ставят задачей развалить экономику Украины и нанести удар по простым украинцам, которые все лучше относятся к россиянам.
Кроме того, контрсанкции не смогут решить вопрос переориентации Украины на сотрудничество с Россией, так же как западные санкции против России не решают вопрос ее переориентации на выполнении "хотелок" Запада, сказал Юрий Почта. По словам эксперта, России надо заниматься собственной экономикой, чтобы быть конкурентноспособной в применении мягкой силы на постсоветском пространстве. Пока это борьба начисто проиграна Америке. Что же делать, если в краткосрочной перспективе нет надежды на построение сильной экономики? Как заставить США считаться с интересами России на Украине?
Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Сепушовой. Напомним, что подписанный главой российского государства В. Путиным указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" обязывает правительство определить список физических и юридических лиц, а также перечень специальных экономических мер против них.
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