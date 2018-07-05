Как доказать, что ты не виновен: видеофиксация нарушений ПДД

Мы давно уже привыкли к камерам видеофиксации нарушений ПДД, привыкли получать "письма счастья" и послушно платить штрафы. Но что является доказательством твоей вины?



Как доказать, что ты не виновен: видеофиксация нарушений ПДД

О паркингах и шлагбаумах, о том, с чем связана большая аварийность на такси и как отвечают агрегаторы за состояние и профессиональный уровень своих водителей "Правде.Ру" рассказывает Петр Шкуматов, координатор общественного движения "Синие ведерки".