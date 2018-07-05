Мы давно уже привыкли к камерам видеофиксации нарушений ПДД, привыкли получать "письма счастья" и послушно платить штрафы. Но что является доказательством твоей вины?
О паркингах и шлагбаумах, о том, с чем связана большая аварийность на такси и как отвечают агрегаторы за состояние и профессиональный уровень своих водителей "Правде.Ру" рассказывает Петр Шкуматов, координатор общественного движения "Синие ведерки".
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Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Британцы могут снова связать подвергшихся воздействию нервно-паралитического вещества под Солсбери с "рукой Москвы" и запустить очередной русофобский сериал.