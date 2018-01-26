Что же является действительной угрозой для современных танков - американский ПТРК Javelin или русский ПТУР «Корнет». В этом нам поможет разобраться военный обозреватель Pravda.ru Александр Артамонов.
Противотанковый ракетный комплекс 3го поколения Javelin - очень дорогое и очень опасное изделие. Удивительно, но каждый его выстрел обойдется обладателю в 80 тысяч долларов. Стрелять же можно только с расстояния 2 км, причем наблюдая танк визуально. Разумеется, танк стоять на месте не будет, а предпримет все меры противодействия. Кроме того, головку наведения ракеты надо охлаждать перед выстрелом в течение 30 секунд. Можно представить себе скорость движения танка в сторону незадачливого ПТУРиста. А ведь танк может не просто нейтрализовать выстрел или вульгарно раздавить стрелка гусеницами, но и уничтожить его всем имеющимся у экипажа бронемашины подсобным оружием. Зачем же тогда использовать такой дорогой и неэффективный комплекс, если есть старый добрый российский "Корнет"?
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