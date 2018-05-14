Впервые опубликовано видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия во всем мире

В мае Служба специального контроля Министерства обороны РФ отмечает свой 60-летний юбилей. Это уникальное подразделение в составе 12 Главного управления МО России проводит "мониторинг соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия, в том числе, обеспечивает участие Российской Федерации в международном механизме контроля Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук по реализации ДВЗЯИ", - сообщается в российском военном ведомстве.



Впервые опубликовано видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия во всем мире

Впервые Минобороны России разместило видеоролик о работе сотрудников Службы специального контроля (ССК) Минобороны России.