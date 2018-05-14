В мае Служба специального контроля Министерства обороны РФ отмечает свой 60-летний юбилей. Это уникальное подразделение в составе 12 Главного управления МО России проводит "мониторинг соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия, в том числе, обеспечивает участие Российской Федерации в международном механизме контроля Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук по реализации ДВЗЯИ", - сообщается в российском военном ведомстве.
Впервые Минобороны России разместило видеоролик о работе сотрудников Службы специального контроля (ССК) Минобороны России.
В Бурятии разразился скандал по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".
Выход США из Договора по ракетам средней и малой дальности кратно увеличит вероятность ядерной войны в Европе, считает эксперт Владимир Дворкин.
В Бурятии разразился скандал по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".
В геополитике существует поверье, что мир – это хороший предлог для войны. Это поверье появилось из военной философии Сунь-цзы.