Горные курорты России, Казахстана и Узбекистана развивают добрососедство в Евразии

5:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

О том, как это происходит рассказали на площадке диалог-клуба Perspectum, где прошёл круглый стол на тему "Узнай ближнего своего! Культурный обмен и развитие туризма — как эффективные инструменты формирования добрососедства на евразийском пространстве". Организатором этого мероприятия выступил Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Приглашенные эксперты обсудили перспективы культурных и деловых связей со странами — ближайшими соседями. И сегодня важным звеном развития таких коммуникаций безусловно является туризм.

Евразия становится все более востребованным направлением для путешествий. По экспертным оценкам в 2019 году на ее долю пришлось порядка 5 процентов от всех международных поездок. И с каждым годом этот показатель только растет. Для россиян поездки в древние города Узбекистана или на горные озера Кыргыстана стали хорошей альтернативой европейским курортам. Это обусловлено, конечно, хорошей транспортной доступностью, общими культурными кодами и отсутствием языкового барьера.

Туризм — как ни одна другая сфера позволяет сократить дистанцию в межгосударственных отношениях. Это подтверждается в том числе, интеграционными объединениями трех уровней: союзное государство, Содружество независимых государств (СНГ), ЕАЭС и ШОС.

Однако многое для развития взаимоотношений между странами- ближайшими соседями делается не только на государственном уровне. Частные компании, лидеры туристической отрасли в своих странах предусмотрительно работают "на перспективу", развивая взаимоотношения и объединяясь в альянсы. Например, в результате целенаправленной и последовательной работы, начатой еще осенью 2018 года, родилась стратегическая инициатива долгосрочного развития горного туризма на Евразийском пространстве — Евразийский альянс горных курортов. Меморандум о намерении его создания был подписан в этом году руководителями российского "Роза Хутор", казахстанского "Шымбулак" и узбекистанского "Амирсой" на выставке "Евразия — наш дом", организованной в рамках мероприятий председательства РФ в органах Евразийского экономического союза.

Кстати, эта деятельность полностью совпадает с основополагающими документами межправительственных организаций — СНГ, ШОС и ЕАЭС.

Выработка единой концепция развития туризма, создание совместного конкурентоспособного туристического продукта, содействие дальнейшему росту взаимных туристических потоков и повышение качества оказываемых услуг обеспечивают не только рост доходов стран участниц, но и создают дополнительные возможности для развития их экономик.

В деле развития туристического обмена на евразийском пространстве заметна деятельность "Роза Хутор". На круглом столе Perspectum представитель этого крупного горного курорта, заместитель генерального директора по международным отношениям Сергей Хворостяный огласил интересные цифры: "В 2019 году в гостиницах курорта остановилось 14200 иностранных гостей из 106 стран. Последующие результаты работы мы сравниваем с этими показателями, считая их эталонными. Более 34 процентов были наши гости как раз из стран СНГ. В этот год была успешно реализована программа привлечения туристов, поэтому их доля составила 40 процентов. 19 процентов туристов приехали из стран Европы".

Он добавил, что за 8 месяцев 2023 года иностранными гостями "Роза Хутор" стали представители 75 стран. По разным причинам их количество сократилось, но при этом доля туристов из стран СНГ стала увеличиваться и остается весьма высокой.

Заместитель генерального директора горного курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный

"За 6 месяцев текущего года она составляла 65 процентов, а за восемь месяцев несколько снизилась до 50%. Такое снижение объясняется итогами реализованной программы привлечения гостей из стран Ближнего и Среднего Востока. Более 800 человек из стран Персидского залива отдохнули на "Розе Хутор" за лето этого года. Если сравнивать с тем же эталонным 2019-м годом, то количество стран из Ближнего и Среднего Востока превысило в 1,5 раза результаты 2019 года. Если сравнивать с 2022 годом, то в 13 раз!" — рассказывает заместитель генерального директора горного курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный.

Он подчеркнул, что курорт ведет целенаправленную работу в сфере развития коммуникаций на евразийском пространстве, вполне осознавая свою ответственность, как лидера туротрасли страны, за реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".