Маршруты Байкальской тропы: походные приключения на фоне красот Прибайкалья

4:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Маршрут Байкальской тропы является идеальным вариантом для любителей пеших прогулок и туристического отдыха в окрестностях озера Байкал. Этот маршрутный проект, организованный в 2003 году, предлагает путешественникам несколько маршрутов, расположенных в прекрасном природном регионе Прибайкалья. На протяжении многих лет волонтёры прокладывали тропы, открывая новые участки. Байкальская тропа постоянно поддерживается в чистоте и обустроена для комфортного отдыха с помощью мостов, переходов и указателей на дорогах.

Фото:

Маршрут: посёлок Листвянка — посёлок Большие Коты

Этот маршрут простирается от посёлка Листвянка до посёлка Большие Коты и предлагает путешественникам возможность преодолеть расстояние в 21 км, затрачивая от 5 до 10 часов на спокойную прогулку.

Начало первого маршрута находится у указателя на улице Гудина в посёлке Листвянка. Пройдя первые 5 километров, турист столкнется с трудностями подъёма на большой перевал. Затем тропа разветвляется, ведя вниз к озеру сквозь лес. В этом уединённом месте путешественник может сделать привал, наслаждаясь живописными видами природы Байкала.

По пути встретятся множество ручьев и маленьких рек, через которые проложены мосты. Однако следует быть осторожным на крутых обрывах, о чем свидетельствуют таблички с предупреждениями. Далее дорога спускается к пляжу — и в конечный пункт назначения, село Большие Коты.

Маршрут: от посёлка Большие Коты до посёлка Большое Голоустное

Данный маршрут начинается в посёлке Большие Коты и простирается до посёлка Большое Голоустное. Продвижение по тропе займет около 14 часов, а расстояние составляет 30 км. Дорога характеризуется частыми подъёмами и спусками, что делает её сложной для преодоления. Однако на маршруте есть место, где построена деревянная лестница, ведущая к пляжу озера. После этого участка, пройдя около 2 км к мысу Скрипер, путешественник сможет насладиться неповторимым видом на озеро и его окрестности.

Внизу от мыса простирается осиновый лес, а затем дорога ведёт к мысу Соболева. Чтобы достичь его, придется перейти через Чёртов мост. Затем тропа ведет к посёлку вдоль побережья Байкала. По пути можно увидеть пляжи, скалы и другие красоты. После пади Кадильной начинается тропа, ведущая к пещере, известной как "Часовня". Это место является важной достопримечательностью Иркутской области и представляет следы первобытных людей. Далее дорога приведет путешественника в конечный пункт маршрута — Большое Голоустное.

Бухта Песчаная

Также стоит отметить маршрут через Бухту Песчаную. Это место привлекает путешественников своей неповторимой чистотой и красотой природы. Дорога будет сложной, ведь придется преодолевать каменистые берега, переправляться через озеро и гору. Есть также альтернативный маршрут — через лес и Кедровый перевал. По пути путешественник встретит такие места, как бухта Бабушка с ходульными деревьями, скалы Большая Колокольня и Малая, а также место, где гнездятся чайки, — Бакланий камень.

Далее дорога приведет в посёлок Бугульдейку, с красивыми пляжами и скалами. Пройдя через заброшенный посёлок Харгино и перевал Пыхтун, турист достигнет бухты Песчаная Малая. Оттуда начинается тропа через лес к мысу Дыроватый, также известному как "Слон-скала". Затем путешественника ожидает каменистый берег мыса Красный Яр, где развернется перед ним прекрасная природа Байкала с его чистейшей водой и обилием зелени.

Байкальская тропа — это настоящее приключение для любителей пеших прогулок и "дикого" отдыха. Преодолевая преграды и исследуя горные дороги, путешественники смогут насладиться неповторимой красотой и чистотой природы Байкала.

Большая Байкальская Тропа | Листвянка - Голоустное | Great Baikal Trail