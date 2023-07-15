Изучаем окрестности самого глубокого озера в мире — озера Байкал

3:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Озеро Байкал, расположенное в Иркутской области России, является одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей мира. Но окрестности озера также богаты уникальными достопримечательностями, которые заслуживают внимания исследователей и туристов.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Остров Ольхон

Один из самых популярных туристических направлений на Байкале — Остров Ольхон. Это место привлекает не только иностранных туристов, но и местных любителей открытий. Ольхон является буквальным сердцем озера и его очертания напоминают небольшой Байкал. Остров пропитан энергией истории и шаманизма бурятского народа, окутан множеством легенд. По одной из них, на Ольхоне обитает грозный дух, который карает непослушных людей. Сын этого духа — в образе белого орла — обладает даром шамана и бдительно охраняет остров.

Посёлок Большие Коты

Небольшое селение Большие Коты с его атмосферой спокойствия и преклонения перед природой — ещё одно прекрасное место на Байкале. Сюда приезжают путешественники, ищущие приключений и настоящих открытий. Чтобы добраться в посёлок, можно выбрать два варианта: пешком или на водном транспорте. Пеший поход займет около 5-8 часов, но позволит насладиться чистым воздухом и великолепными лесными пейзажами. Путешествие на воде также обещает множество удивительных впечатлений.

Прогулка по берегу Байкала и пикник в окружении фантастической природы — идеальное времяпровождение. Кроме того, стоит посетить мыс Скрипер, который является памятником природы.

Мыс Шарлатай

Мыс Шарлатай — это одно из самых нетронутых мест на Байкале, входящее в состав Байкало-Ленского заповедника. Этот выступ поражает своей красотой, а также окружен множеством страшных легенд. Одна из легенд гласит о загадочной болезни, которая унесла жизни всех рыбаков на мысу. Другая легенда рассказывает о бурятском поселении, из которого исчезли все жители за один день. Несмотря на все ужасы, Шарлатай славится как самое солнечное место на всём побережье Байкала.

Ушканьи острова

Забайкальский национальный парк включает в себя 4 острова — Круглый, Большой, Долгий и Тонкий. Посещение этой достопримечательности требует получения разрешения и оплаты взноса, который идёт на восстановление природы. Благодаря жестким правилам неповторимая флора и фауна этих островов остаётся в сохранности. Острова Ушканьи — это единственное большое место обитания байкальских нерп. Нередко их можно увидеть на западном берегу острова Тонкий. Многие туристы приезжают на Байкал, чтобы полюбоваться этими милыми и неуклюжими животными.

Хакусы

Хакусы — это курорт, расположенный на северо-восточном побережье Байкала. Странное название этого курорта в переводе с эвенкийского означает "Горячая жара". Название связано с термальными источниками, которые считаются лечебными. Благодаря этим источникам можно излечить заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также проблемы, связанные с кожей и сосудами. Добраться до Хакус можно только на вертолёте или теплоходе, преодолев множество препятствий.

Выше перечислены лишь некоторые из "сокровищ" Байкала. Каждый турист сможет найти что-то своё в этих окрестностях. И неизбежно влюбиться в природу байкальского края.

На Поезде до Байкала! Путешествие через пол России