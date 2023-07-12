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Джалиль Вахитов

Сибирский хамон, самая длинная прямая улица в мире и другие чудеса Новосибирска

3:40
Туризм

Новосибирск — столица Сибири, город с богатой историей и уникальными архитектурными сокровищами. Несмотря на то, что образ Сибири, как места суровых людей и дикой природы, редко ассоциируется с большими городами, Новосибирск удивит своим уникальным характером и обилием достопримечательностей.

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Знакомство с Красным проспектом

Красный проспект, который считается самой длинной прямой улицей в мире, — отличное начало для знакомства с Новосибирском. Этот проспект простирается на почти семь километров и является гордостью сибиряков. В отличие от других пешеходных улиц, здесь вы ощутите шум и жизнь города, свободу от обилия сувенирных магазинов и толп туристов.

История и архитектура

Новосибирск имеет богатое наследие истории и архитектуры. Возникнув на берегу Оби в 1897 году, город быстро развивался благодаря своему удачному расположению. Одним из символов города стал железнодорожный мост, возведённый в 1897 году, который сейчас является памятником истории. Рядом с мостом находится 13-метровый монумент императору Александру III, подписавшему акт о строительстве Транссибирской железной дороги.

Культура и искусство

Новосибирск славится своими музеями и художественными галереями. В Новосибирском художественном музее можно увидеть произведения известных художников, таких как Айвазовский, в том числе его знаменитую картину "Корабль на мели". В городе регулярно проводятся выставки современных новосибирских художников, здесь можно посетить мастер-классы по живописи.

Архитектурные жемчужины

 

В Новосибирске можно найти несколько архитектурных жемчужин. Одним из них является Новосибирский государственный академический театр оперы и балета — самое большое театральное здание в России. Здание театра было задумано как "театр техники и реальной обстановки", на его сцене предполагалось использование различных технических эффектов.

 

 

Некоторые здания в Новосибирске являются уникальными архитектурными сооружениями. Стоит отметить Стоквартирный дом в стиле ар-деко, который был построен для партийной элиты Западной Сибири. Это здание получило призы и награды на Международной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году. Однако многие местные архитекторы критиковали его за избыток эклектики.

 

 

Среди зданий на Красном проспекте можно найти и миниатюрные чудеса. Например, белая часовенка Николая Чудотворца, построенная в 1914 году и восстановленная к столетию города. Эта часовенка является символом восстановления и сохранения исторического наследия города.

Рестораны и кафе

В Новосибирске также есть много разнообразных ресторанов и кафе с интересным меню. Заведения предлагают сытные блюда, включая местный хамон из мяса свиней. Также здесь можно найти кофейни, пельменные и бургерные, чтобы оценить разнообразие направлений.

Новосибирск — город, который сочетает в себе историю, культуру, искусство и уникальную архитектуру. Это место, которое стоит посетить тем, кто хочет познакомиться с богатым наследием Сибири, проникнуться уникальной атмосферой и получить яркие впечатления.

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Любимые места Новосибирска
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы театр туризм россия новосибирск путешествия
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