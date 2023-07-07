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Джалиль Вахитов

Санкт-Петербург — город, который должен посетить каждый

3:13
Туризм

Санкт-Петербург — это город с богатым историческим наследием, привлекающий множество туристов своей архитектурой, музеями и уникальной атмосферой. Откройте для себя чудеса этого романтического города и наслаждайтесь его уникальными достопримечательностями!

Санкт-Петербург — город, который должен посетить каждый
Фото: Вадим Савицкий

Эрмитаж: историческое богатство

Эрмитаж — это музейный комплекс, основанный в 1764 году. Изначально это был флигель, который хранил картины Екатерины Великой. В настоящее время Эрмитаж является одним из самых величественных государственных музеев мира с более чем 3 миллионами экспонатов. Пройти его за один день практически невозможно, поэтому приходится делать несколько посещений.

Петропавловская крепость: символ защиты и истории

Петропавловская крепость была основана в 1703 году для защиты города. За свою историю она не подвергалась атакам. В разные периоды она выполняла роль тюрьмы и площадки для казней, а сегодня крепость является частью государственного музея.

Дворцовая площадь: центральная площадь с историческими символами

Дворцовая площадь — это главная площадь города. Здесь находятся такие знаменитые сооружения, как Зимний дворец, Адмиралтейство, здание Главного штаба и здание штаба Гвардейского корпуса. Центральным элементом площади является Александровская колонна высотой 47 метров. Она была установлена в честь победы над Наполеоном.

Петергоф: великолепие природы и архитектуры

Петергоф — это уникальный комплекс зданий, садов и фонтанов, основанный Петром Великим. Более 300 лет он поражает своим великолепием и является одним из главных достояний архитектуры. Наиболее известный фонтан — "Большой каскад" — находится у входа.

Невский проспект: городская артерия

Невский проспект — это настоящее сердце Петербурга протяжённостью 4,5 километра. Вдоль проспекта расположено множество достопримечательностей, таких как Казанский собор, Гостиный двор, Елисеевский магазин и Строгановский дворец.

Крейсер Аврора: исторический свидетель боевых подвигов

Крейсер Аврора — это боевой корабль, построенный в 1900-х годах. Он участвовал в Русско-японской войне и Первой Мировой войне. Сейчас корабль является боевым музеем и символом русской истории.

Государственный Русский музей: сокровищница русского искусства

Государственный Русский музей является самым крупным музеем русского искусства в мире. Здесь собраны уникальные произведения искусства, включая старинные церковные иконы, написанные еще в XI веке. Михайловский сад примыкает к музею и является отличным местом для прогулок.

На самом деле, Петербург — это огромная достопримечательность сам по себе. Отправившись на прогулку в любом направлении, вы непременно наткнётесь на что-нибудь интересное.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм россия путешествия санкт-петербург
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