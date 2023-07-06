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Джалиль Вахитов

Несвижский замок в Беларуси: великолепная архитектура и мрачное прошлое

3:44
Туризм

Посещение Несвижского замка позволит не только насладиться прекрасной архитектурой, роскошью его интерьеров, но и узнать тайны, которыми он окутан.

Несвижский замок в Беларуси: великолепная архитектура и мрачное прошлое
Фото: pixabay.com

История замкового комплекса

С начала XVI века Несвиж принадлежал одной из самых богатых и влиятельных семей Европы — роду Радзивиллов. В 1583 году было положено начало строительству замка, который в процессе развития неоднократно менял свою архитектурную стилистику. В результате в этом замковом комплексе сочетаются ренессанс, барокко, рококо, классицизм, неоготика и модернизм.

В середине и второй половине XVIII века владельцем замка стал Кароль Станислав Радзивилл, известный как Пане Каханку. Его антироссийская позиция привела к вторжению российских войск в Несвиж и вывозу ценностей замка в Петербург.

Ландшафтный парк и история комплекса

В конце XIX века вокруг замка был создан ландшафтный парк, являющийся одним из крупнейших в Европе. Однако в 1939 году Радзивиллы вынуждены были покинуть замок из-за прихода войск Красной армии, а власть в Несвиже была установлена Советами.

После окончания Великой Отечественной войны в здании замка был открыт санаторий, а парк практически заброшен. Однако с 2005 года Несвижский дворец внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Легенды и предания

Как и любой замок с богатой историей, Несвижский замок окутан таинственными легендами. Среди самых известных преданий — о "горбатом" гробе, подземных коридорах, сплетенных дубе и сосне, а также о призраке Черной Панны.

Черная Панна Несвижа была Барбарой Радзивилл, двоюродной сестрой Николая Радзивилла Черного. История ее несчастной любви с королем Сигизмундом Августом — не вымысел. Барбара Радзивилл смогла стать его женой и польской королевой, однако мать короля Бона Сфорца, родом из итальянского рода Медичи, искала для сына более подходящую пару. После коронации Барбары Бона Сфорца в знак протеста уехала в Италию, а по её приказу аптекарь отравил Барбару Радзивилл. Она умирала в страшных муках, но муж оставался с ней до последнего мгновения.

Сигизмунд Август тяжело переживал утрату и часто посещал родственников своей покойной жены в Несвиже. Во время одного из таких посещений, с помощью черной магии и алхимиков, Сигизмунд попытался вызвать дух Барбары, однако в рамках ритуала запрещалось прикасаться к её призрачной фигуре. Не сдержав эмоций при виде возлюбленной, Сигизмунд бросился к ней, чтобы обнять. Таким образом, дух Барбары не смог вернуться в свой мир и был вынужден скитаться по тёмным коридорам Несвижского замка, символизируя свою печальную любовь.

Замковый комплекс сегодня

С 2004 года в замке проводились работы по реставрации, и в 2012 году его двери были открыты для посетителей. Помимо классических экскурсий, Несвижский дворцово-парковый комплекс предлагает театрализованные экскурсии и исторические квесты.

Это место, пропитанное историей и романтикой, привлекает туристов со всей страны и за ее пределами. Несвижский замково-парковый ансамбль является одной из самых значимых и красивых достопримечательностей Беларуси.

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Несвижский замок. Родовое гнездо Радзивиллов
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм белоруссия путешествия
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