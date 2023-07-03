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Джалиль Вахитов

Cмоленск — город с богатым наследием

3:18
Туризм

Смоленск — один из старейших русских городов, расположенный вдоль берегов Днепра. Его история началась в 863 году. Город всегда был надёжным защитником западных рубежей России, преграждая путь врагам к столице нашей родины. Благодаря своему героическому прошлому, Смоленск обладает наследием, которым можно гордиться.

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Исторические достопримечательности

Смоленская крепость играла ключевую роль в защите русского государства, и её значение было огромным. Первое деревянное сооружение было построено по приказу Ивана Грозного. В последующие века крепость была перестроена из камня по проекту зодчего Фёдора Коня. Однако большая часть цитадели была разрушена уходящей армией Наполеона.

Набережная Смоленска

Горожане гордятся набережной Смоленска, которая была официально открыта в 2014 году. Набережная состоит из трёх уровней, соединённых пандусами и лестницами. Здесь можно прогуляться, наслаждаясь прекрасным видом. Скамейки создают уютную атмосферу для вечерних прогулок и отдыха.

Собор Успения Пресвятой Богородицы

 

Свято-Успенский кафедральный собор является настоящим ориентиром для туристов. Этот красивейший храм высотой 69 метров расположен на Соборной горе. Он окружен зданиями в барочном стиле и выглядит на редкость величественно.

Строительство собора началось еще в 1677 году. В настоящее время он выглядит практически так же, как и при его возведении. Собор благополучно пережил несколько войн, не пострадал и во времена советской власти. К нему ведёт крутая лестница, а внутри паломники и путешественники с восторгом рассматривают резной иконостас 18-го века высотой 30 метров. С вершины горы открывается живописный вид на Смоленск.

Природа и отдых

 

Смоленская область славится своими озёрами, которые пользуются популярностью среди туристов. Национальный парк "Смоленское Поозёрье" предлагает отличные возможности для отдыха. На его территории находится 35 водоёмов ледникового происхождения. Парк был основан в 1992 году и спустя десять лет получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большую часть "Смоленского Поозёрья" занимают густые леса, а растения, произрастающие здесь, внесены в Красную книгу.

Отдых и развлечения

В Смоленске туристам предлагается широкий выбор развлечений:

  • пешие прогулки,
  • велосипедные прогулки,
  • автомобильные прогулки,
  • прогулки на лодках.

Озёра, богатые рыбой, предлагают прекрасные условия для рыбалки, а также возможность погрузиться в мир дайвинга.

Иногда нам всем нужно изменить обстановку, и для этого не обязательно покидать пределы России. Смоленск — один из городов, где вы сможете отдохнуть, приятно провести время и посетить множество интересных достопримечательностей.

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Смоленск. Что посмотреть за два дня?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм россия дайвинг смоленск путешествия
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