Россиян собрались навсегда отстранить от Паралимпиады: чем ответит Москва

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (МПК или IPC) сделал заявление о планах навсегда исключить ПКР из организации. Об этом он заявил на заседании коллегии российского Минспорта. Pravda.Ru изучила заявление Рожкова и приводит реакцию российских общественных деятелей и тренеров на возможность того, что российские паралимпийцы могут потерять шанс принимать участие в международных паралимпийских соревнованиях.

Фото: официальный сайт Правительства России

Заявление Рожкова

"Осенью прошлого года генассамблея IPC приостановила членство ПКР, лишив всех прав, за исключением обязанности платить членский взнос. Мы с этим решением не согласились, его опротестовали и выиграли в апелляционном трибунале IPC. Выиграв в трибунале, мы были восстановлены, подали заявку в IPC, чтобы мероприятия на территории РФ входили в календарь IPC. В этом нас поддержали и включили в календарь целый ряд соревнований, которые позволили нам лицензировать наших спортсменов, завоевать необходимые рейтинги для участия в Паралимпиаде в Париже и подать заявку в оргкомитет на участие в Играх", — цитирует Рожкова РИА Новости.

Он добавил, что Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о запрете для российской сборной участвовать в Азиатских играх ("Азиаде") — спортивных соревнованиях среди атлетов Азиатского континента, проводящиеся раз в 4 года под управлением Олимпийского совета Азии.

Недопуск российских паралимпийцев

Начало спецоперации России на Украине привело к бесперецедентным санкциям против Москвы, которые сказались на всех сферах общественной жизни. Политическая ситуация напрямую сказалось на спорте. Если с Олимпийскими играми Западные представители были более однозначны и выступили против участия россиян в ОИ, то с Паралимпийскими играми ситуация оказалась сложнее.

4 по 12 марта в Китае проходили Паралимпийские игры. 2 марта Международный паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, однако на следующий день, 3 марта, МПК изменил свое решение и отказался допустить российских спортсменов до Игр.

Тогда глава МПК Эндрю Парсонс говорил, что решение было отменено из-за давления национальных комитетов, которые якобы выступили против участия России в соревнованиях и говорили о том, что хотят отказаться от участия в случае, если россияне будут допущены.

16 ноября 2022 года МПК приостановил членство России и Белоруссии. Как сообщили в организации, в пользу такого решения выступили 64 члена организации, против него — 39, а 16 стран сохранили нейтралитет.

12 мая 2023 года апелляционный трибунал МПК отменил отстранение ПКР. «Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется», — говорилось в заявлении организации.

Теперь спортивное сообщество ожидает Генассамблеи МПК, которая пройдет в Бахрейне 27 сентября и, возможно, решит, судьбу росийских паралимпийцев.

Реакция тренеров

Pravda.Ru побеседовала с российскими тренерами и спортсменами по поводу возможности полного исключения россиян из МПК.

Иван Гончаров, лыжник, паралимпиец, член сборной России, тренер по стрелковой подготовке:

"По крайней мере, нас еще пока никто никуда не восстановил, и сколько это будет продолжаться, тоже непонятно. А если отстранят, то будет хоть какое-то понимание чего-то, и уже, может быть, паралимпийское движение будет обороты набирать тогда внутри страны хотя бы. Вполне вероятно, что нас отстранят. Мне кажется, запросто. Потому что у нас Паралимпийский комитет — это же общественная организация. В данной ситуации это никак не повлияет на международный спорт, так как Россия всё равно не выступает на международных соревнованиях. Им без нас хорошо, они завоевывают медали и купаются в золоте, Россия — сильнейшая команда в мировом паралимпийском движении. Поэтому им без нас хорошо".

Ирина Громова, старший тренер сборной команды по лыжным гонкам и биатлону

"Беспрецедентное, наверное, намерение. Но я думаю, что наши власти, Паралимпийский комитет и остальное руководство страны не позволят этому случиться. Не получится так. Не даст наше руководство этому случиться. А как это может повлиять на международный спорт? Наверное, когда без соперников-то - соревноваться не надо. Как повлияет? Наверное, никак. Они уже без нас сколько времени, им всё равно, по-моему. Поэтому как он повлияет? На развитие. Всегда когда есть соперники, когда есть конкуренция, тогда и растут результаты. Когда конкуренции нет — и результатов нет".