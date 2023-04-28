В Германии стартовал Berlin Major 2023

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26 апреля в Германии начался второй мажор текущего DPC-цикла: Berlin Major 2023. На нем примет участие 18 команд из всех регионов. От СНГ в Берлин отправилось два коллектива — BetBoom и Team Spirit. Если посмотреть на список БК, топ-10 российских букмекеров считают главными фаворитами ивента европейские команды — Team Liquid и Garmin Gladiators.

В Германии стартовал Berlin Major 2023

В ходе турнира будет разыграно 500 тысяч долларов и 2700 DPC-очков:

1 место — 500 очков;

2 — 450;

3 — 400;

4 — 350;

5-6 — 300;

7-8 — 200.

Примечательно, что за несколько дней до старта турнира был выпущен самый масштабный патч (т.е. новую версию) за всю историю доты. Valve (создатель Dota 2) постарались на славу. Разработчики значительно увеличили размеры карты и добавили много новых объектов и строений. За счет этого матчи группового этапа обещают быть крайне интересными, ведь команды еще не успели привыкнуть к нововведениям, вроде рун мудрости и терзателей. Поэтому наверняка нас ждет немало фейлов и забавных моментов. Турнир будет проходить по стандартному регламенту:

2 группы по 9 команд,

первые 4 коллектива выходят в верхнюю сетку;

5-я и 6-я команды в нижнюю сетку остальные вылетают;

на групповом этапе матчи проводятся по системе best-of-2;

в плей-офф best-of-3;

гранд-финал best-of-5.

Победители инта едут в Берлин за победой

Букмекеры высоко оценивают шансы Team Spirit, предлагая на их победу в турнире коэффициенты в районе 9-10. По оценкам экспертов, они идут следом за главными фаворитами мажора. Победители позапрошлого the International способны занять первое место. Тот триумф парней оценил даже Президент России, отметив важность победы для развития киберспорта в стране.

Новый патч намекает на то, что в мете будут мобильные герои (речь про увеличенный размер карты). Спириты как раз любители персонажей вроде шторма, эмбера, виспа и т. д. Они умеют передвигаться всей командой для захвата объектов (например, убийства Рошана). С добавлением новых структур, грамотные макро действия станут решающим фактором победы. На завершившемся 23 апреля турнире DreamLeague Season 19 Team Spirit неожиданно заняли последнее место, одержав всего одну победу. Новый патч — это хороший повод перезагрузиться, вспомнив былые победы.

BetBoom — темные лошадки турнира

Букмекеры предлагают на победу BetBoom коэффициенты в районе 11-12. По котировкам, наша команда является середняком. Впрочем, это логично, ведь за всю историю своего существования она не выиграла ни одного значимого турнира. Однако последнее время, Бет Бумы показывают солидный уровень игры.

Для них новый патч выглядит комфортным, ведь Valve добавили новых лесных кемпов. Бумы предпочитают фармить всей командой и такие изменения в экономике должны пойти им на пользу. Они стабильно играют в 3 жадных кора. Раньше такая тактика не работала против сильных команд, т. к. соперник банально успевал задавить до 20-й минуты. Сейчас же стало значительно проще нафармить 2-3 героев благодаря обилию нейтральных крипов. Из-за увеличения карты, "загангать” фармящего в лесу керри стало крайне сложной задачей. В такой ситуации BetBoom должны чувствовать себя "как рыба в воде”.