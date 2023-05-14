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Петр Дерябин

Роль диапазона движений в тренировках

3:56
Спорт

Значение диапазона движения (ROM) заключается в измерении движения вокруг сустава или части тела. Когда вы растягиваете или двигаете часть тела, мышцу или сустав, ваш диапазон движения определяет, насколько далеко вы можете двигаться. Эти измерения будут отличаться для каждого человека, но есть оптимальный диапазон движения, который вы должны быть способны достичь для оптимальной функциональности, особенно во время тренировок.

Роль диапазона движений в тренировках

Если у вас ограниченный диапазон движения, это означает, что вы не можете двигать определенной частью тела или суставом. Это может происходить по многим причинам, включая проблемы с суставами, отёк вокруг суставов, скованность и боль. Эти симптомы могут быть вызваны:

  • травмами,
  • инфекциями,
  • определёнными состояниями, такими как артрит или заболевания мозга, нервов или мышц.

Однако для многих людей умеренное снижение диапазона движения может быть связано с сидячим образом жизни или недостаточной подвижностью.

Выполнение упражнений с полным диапазоном движения может улучшить результаты и повысить вашу способность выполнять действия наилучшим образом. 

  • Пассивный ROM происходит вокруг сустава, который вы не двигаете. Его перемещает кто-то другой.
  • Активный ROM происходит, когда вы сами двигаете часть своего тела. 

Улучшение диапазона движения может повлиять в лучшую сторону на вашу производительность во время тренировок и спортивных мероприятий, но также может увеличить вашу способность функционировать в повседневной жизни, вы сможете более эффективно выполнять свои тренировки и повседневные задачи.

Кроме того, улучшение диапазона движения может помочь предотвратить травмы и уменьшить боль в суставах. Когда мы ограничиваем наш диапазон движения, мы более подвержены травмам, так как наши мышцы и суставы не могут адекватно амортизировать силу удара или сопротивляться силам, действующим на них.

Как улучшить диапазон движения?

Если вы хотите улучшить свой диапазон движения, то первым шагом является его измерение. Существует несколько способов измерения ROM, но наиболее точным является измерение при помощи гониометра - инструмента, который измеряет углы движения в суставах.

Затем вы можете начать работу над увеличением своего диапазона движения с помощью растяжки и движений, направленных на укрепление мышц. Однако важно не перегибать палку и не заниматься слишком интенсивными упражнениями, особенно если у вас уже есть какие-то проблемы с суставами или мышцами.

Диапазон движения является важным показателем здоровья и эффективности тренировок. Если вы заботитесь о своём здоровье и хотите получить наилучшие результаты от тренировок, то обратите внимание на свой ROM и работайте над его улучшением.

Улучшение диапазона движения для тренировок

Ограничения диапазона движения могут препятствовать правильному выполнению многих упражнений на силу и ухудшать результаты. Например, если вы не можете присесть ниже параллели или поднять гриф над головой с полностью выпрямленными плечами, это не только может помешать набору мышечной массы, но также может привести к травмам.

В вашем теле более 250 суставов. Напряжённость в бёдрах и щиколотках может уменьшить диапазон движения во время приседаний, что затем ограничит вашу способность полностью работать с мышцами, участвующими в упражнении.

Расширение диапазона движения можно достигнуть с помощью мобильности. Упражнения на мобильность выходят за рамки простого растяжения, чтобы увеличить безопасные диапазоны движения вашего тела.

Растяжка для задней мышцы бедра
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы спорт здоровье
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